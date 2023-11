Netflix: 9 σειρές, 8 ταινίες, όσα θα κάνουν πρεμιέρα τον Νοέμβριο - iefimerida.gr

Ο Νοέμβριος του 2023 φέρνει στο Netflix νέες κυκλοφορίες σε ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ που θα σας κρατήσουν το ενδιαφέρον και αυτόν τον μήνα.

Ανάμεσά τους η 6η σεζόν της σειράς «Το Στέμμα», «Το Παιχνίδι του Καλαμαριού: Η Δοκιμασία», αλλά και ταινίες όπως αυτή με τίτλο «Εγκλεισμός», αλλά και το «Νταϊάνα Νάιαντ», που αναφέρεται σε μια γυναίκα που στα 60 της αποφασίζει να κατακτήσει ένα όνειρο ζωής.

Ακολουθεί η λίστα με όλες τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά που έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix αυτόν το μήνα.



ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

02/11/2023

Cigarette Girl

Μια ταλαντούχα γυναίκα ξεκινά ένα ταξίδι αγάπης και αυτογνωσίας ενώ αψηφά το κατεστημένο της βιομηχανίας παρασκευής αρωματικών τσιγάρων στην Ινδονησία του '60.

02/11/2023

Όλο το Φως που δεν Μπορούμε να Δούμε: Σειρά μίας σεζόν

All the Light We Cannot See

Τις τελευταίες ημέρες του Β' ΠΠ, οι δρόμοι μιας τυφλής Γαλλίδας και ενός Γερμανού στρατιώτη συγκρούονται. Βασισμένο στο βραβευμένο μπεστ σέλερ του Άντονυ Ντορ.



03/11/2023

Ο Ράφτης: Σεζόν 3

The Tailor: Season 3

Τα αισθήματα του Πεγιάμι για την Εσβέτ δυναμώνουν και καλείται να διαλέξει ανάμεσα στην αγάπη τους και τη φιλία του με τον Ντιμίτρι.



03/11/2023

Πωλείται στο Χόλιγουντ: Σεζόν 7

Selling Sunset: Season 7

Οι μεσίτες παλεύουν να "κινήσουν" μια δύσκολη αγορά ακινήτων, αλλά οι διχόνοιες και οι ανοιχτοί λογαριασμοί ίσως γκρεμίσουν ό,τι έχουν χτίσει. Θα δείξουν ψυχραιμία;



03/11/2023

Φέρι: Η Σειρά

Ferry: The Series

Απεγνωσμένος για χρήματα, ο Φέρι Μπάουμαν βλέπει μια μοναδική ευκαιρία μετά από μια σύλληψη που δημιουργεί μια κενή θέση ανάμεσα στους κορυφαίους ντίλερ της Μπραμπάντ.



14/11/2023

Εγκληματολογικός Κώδικας

Criminal Code

Για να σπάσουν τον κώδικα στην έρευνα μιας εντυπωσιακής ληστείας, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα πρέπει να επιστρατεύσουν τη φαντασία τους.



16/11/2023

Το Στέμμα: Σεζόν 6: Μέρος 1

The Crown: Season 6 Part 1

Η Βασίλισσα Ελισάβετ Β' αναλογίζεται την κληρονομιά και την καταγωγή της ενώ η Νταϊάνα μαγεύει τον κόσμο τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής της κι η μοναρχία αμφισβητείται.



22/11/2023

Το Παιχνίδι του Καλαμαριού: Η Δοκιμασία

Squid Game: The Challenge

456 παίκτες. 4.560.000 δολάρια. Ένας νικητής. Το παγκόσμιο φαινόμενο ζωντανεύει με παιχνίδια εμπνευσμένα από την πρωτότυπη σειρά και ολοκαίνουργιες δοκιμασίες;



30/11/2023

Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι: Σεζόν 5, Μέρος 2

Virgin River: Season 5 Part 2

Η Μελ προσαρμόζεται σε νέο ρυθμό ζωής, ο Τζακ προσπαθεί να αναπτύξει την επιχείρησή του και η πόλη αντιμετωπίζει νέες απειλές καθώς τα μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



01/11/2023

Εγκλεισμός

Locked In

Μια νοσοκόμα προσπαθεί να μάθει τα μυστικά των τραυμάτων μιας ασθενούς σε κώμα και ανακαλύπτει τον ανταγωνισμό, την απιστία, την προδοσία και τον φόνο πίσω από αυτά.



03/11/2023

Νταϊάνα Νάιαντ

NYAD

Η Νταϊάνα Νάιαντ στα 60 της αποφασίζει να κατακτήσει ένα όνειρο ζωής: να κολυμπήσει από την Κούβα στη Φλόριντα, διασχίζοντας πάνω από 100 μίλια σε ανοιχτή θάλασσα.



10/11/2023

The Killer

The Killer

Μετά από μια μοιραία αστοχία, ένας εκτελεστής μάχεται τα αφεντικά του –και τον εαυτό του– σε ένα διεθνές κυνηγητό εκδίκησης που επιμένει ότι δεν είναι προσωπικό.



17/11/2023

Ράστιν

Rustin

Ο ακτιβιστής Μπάγιαρντ Ράστιν βιώνει ρατσισμό κι ομοφοβία ενώ προσπαθεί να αλλάξει τον ρου της ιστορίας των πολιτικών δικαιωμάτων με την Πορεία στην Ουάσινγκτον το 1963.



24/11/2023

Τελευταία Αναγγελία για Κωνσταντινούπολη

Last Call for Istanbul

Μια τυχαία συνάντηση στο αεροδρόμιο οδηγεί δύο παντρεμένους σε μια αξέχαστη νύχτα στη Νέα Υόρκη γεμάτη έξαψη, πόθο και πειρασμό.



24/11/2023

Γαμήλια Παιχνίδια

Wedding Games

Όταν ο Άλεξ και η Εύα αποφασίζουν να ανταλλάξουν όρκους στο σημείο που συναντήθηκαν για πρώτη φορά, διάφορα ξεκαρδιστικά λάθη ανατρέπουν το ταξίδι τους στην εκκλησία.



17/11/2023

Believer 2

Believer 2

Ένας ντετέκτιβ συνεχίζει να αναζητά την αλήθεια πίσω από τη μεγαλύτερη οργάνωση ναρκωτικών της Ασίας και το αφεντικό της, με το οποίο έχει ανοιχτούς λογαριασμούς.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

03/11/2023

Sly

Sly

Η αγάπη του για τις ταινίες ξεκίνησε ως φυγή από τα δύσκολα παιδικά χρόνια. Το αουτσάιντερ που έγινε θρύλος του Χόλιγουντ, Σιλβέστερ Σταλόνε, αφηγείται την ιστορία του.



08/11/2023

Ρόμπι Γουίλιαμς

Robbie Williams

Μετά από 25 χρόνια μιας εκπληκτικής σόλο καριέρας, ο Ρόμπι αναπολεί τον νεότερο εαυτό του και σκέφτεται τη ζωή που πέρασε στο προσκήνιο.



08/11/2023

Twin Flames: Οι Απατεώνες της Αιώνιας Αγάπης

Escaping Twin Flames

Ένα ζευγάρι έφτιαξε ένα κέντρο για να βρίσκουν οι άνθρωποι την αληθινή αγάπη. Τώρα, πρώην πιστοί μιλούν για τις δυσάρεστες πρακτικές που βίωσαν σε μια σειρά ντοκιμαντέρ.



08/11/2023

Υπόθεση Μπετανκούρ: Το Σκάνδαλο με την Πλουσιότερη Γυναίκα στον Κόσμο

The Billionaire, the Butler and the Boyfriend

Πώς μια διαμάχη ανάμεσα στην πλουσιότερη γυναίκα του κόσμου και την κόρη της προκάλεσε ένα εθνικό σκάνδαλο; Αυτή η καθηλωτική σειρά ντοκιμαντέρ αφηγείται όλη την ιστορία.



14/11/2023

Πώς να Γίνεις Αρχιμαφιόζος

How to Become a Mob Boss

Αυτός ο σκοτεινός, σατιρικός οδηγός εξερευνά την άνοδο και την πτώση των πιο διαβόητων αρχιμαφιόζων της ιστορίας και των τακτικών τους για να φτάσουν στην επιτυχία.



22/11/2023

High on the Hog: Πώς η Αφροαμερικανική Κουζίνα Άλλαξε την Αμερική: Σεζόν 2

High on the Hog: How African American Cuisine Transformed America: Season 2

Ο σεφ και συγγραφέας Στίβεν Σάτερφιλντ τρώει με μάγειρες και ακαδημαϊκούς και εξερευνά την ιστορία της κουζίνας των μαύρων και τη γευστική της συνεισφορά στην Αμερική.

NETFLIX K&F



17/11/2023

Οδός CoComelon

CoComelon Lane

Ακολουθήστε τους αγαπημένους σας χαρακτήρες από το "CoComelon" σε φανταστικές περιπέτειες όπου εξερευνούν συναισθήματα και τον κόσμο γύρω τους. Μια αφηγηματική σειρά.



21/11/2023

Λίο

Leo

Ο Άνταμ Σάντλερ είναι μια σαύρα ονόματι Λίο σε αυτήν τη μουσική κωμωδία ενηλικίωσης για την τελευταία χρονιά του δημοτικού, μέσα από τα μάτια του κατοικίδιου της τάξης.



23/11/2023

My Little Pony: Make Your Mark: Chapter 6

My Little Pony: Make Your Mark: Chapter 6

Η Όπαλιν έχει σχεδόν όλη την εξουσία στην Εκουέστρια και ο χρόνος τελειώνει! Μπορούν τα πόνι και οι δράκοι μαζί να σώσουν τη μαγεία και να αποκαταστήσουν την ειρήνη;



ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

01/11/2023

13 Ώρες: Οι Μυστικοί Στρατιώτες της Βεγγάζης 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

Φόβος Ενστίκτου Primal Fear

Lara Croft: Tomb Raider

Το Νησί των Καταραμένων Shutter Island

Πιάσε Με Αν Μπορείς Catch Me If You Can



02/11/2023

Baywatch



07/11/2023

Rick and Morty (Εβδομαδιαία επεισόδια 4-7) Rick and Morty: Season 7



15/11/2023

Μάντεψε Ποιος Guess Who



16/11/2023

Εμπόδια Fences



17/11/2023

Ραντεβού στην Αφροδίτη See You on Venus