Το Squid Game γίνεται ριάλιτι με τεράστιο χρηματικό έπαθλο -Το Netflix ψάχνει παίκτες [βίντεο] - iefimerida.gr

Το Netflix ζωντανεύει το παγκόσμιο φαινόμενο Squid Game με τη μεγαλύτερη σειρά ριάλιτι διαγωνισμού που έχει γίνει ποτέ, το Squid Game: The Challenge.

Με το μεγαλύτερο καστ αλλά και το μεγαλύτερο εφάπαξ χρηματικό έπαθλο στην ιστορία της ριάλιτι τηλεόρασης, 456 πραγματικοί παίκτες θα συμμετάσχουν στο παιχνίδι για να διεκδικήσουν μια ανταμοιβή 4,56 εκατομμυρίων δολαρίων που θα αλλάξει τη ζωή τους.

Καθώς ανταγωνίζονται μέσα από μια σειρά παιχνιδιών εμπνευσμένων από το αρχικό σόου - συν νέες εκπληκτικές προσθήκες - οι στρατηγικές, οι συμμαχίες και ο χαρακτήρας τους θα δοκιμαστούν, ενώ οι ανταγωνιστές γύρω τους θα αποκλείονται. Το διακύβευμα είναι υψηλό, αλλά σε αυτό το παιχνίδι η χειρότερη μοίρα είναι να γυρίσουν σπίτι με άδεια χέρια.

Οι προσλήψεις είναι ανοιχτές τώρα στο SquidGameCasting.com. Για αυτόν τον γύρο, ο Front Man αναζητά ομιλητές της αγγλικής γλώσσας από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

«Το Squid Game (Το Παιχνίδι του Καλαμαριού) κατέκτησε τον κόσμο με τη σαγηνευτική ιστορία και τις εμβληματικές εικόνες του σκηνοθέτη Hwang. Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξή του, καθώς μετατρέπουμε τον φανταστικό κόσμο σε πραγματικότητα σε αυτόν τον τεράστιο διαγωνισμό και κοινωνικό πείραμα», δήλωσε ο Brandon Riegg, αντιπρόεδρος του Netflix στο κομμάτι Unscripted and Documentary Series.

«Οι θαυμαστές της δραματικής σειράς περιμένουν ένα συναρπαστικό και απρόβλεπτο ταξίδι, καθώς οι 456 διαγωνιζόμενοι του πραγματικού κόσμου θα περιηγηθούν στη μεγαλύτερη σειρά διαγωνισμών που έγινε ποτέ, γεμάτη ένταση και ανατροπές, με το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο στο τέλος».

Η διαγωνιστική σειρά 10 επεισοδίων είναι μια συμπαραγωγή μεταξύ του Studio Lambert (The Circle) και του The Garden (24 Hours in A&E), μέρος των ITV Studios, και θα γυριστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Stephen Lambert, Tim Harcourt και Toni Ireland από το Studio Lambert και οι John Hay, Nicola Hill και Nicola Brown από το The Garden θα είναι εκτελεστικοί παραγωγοί.

Η δραματική σειρά Squid Game κατέχει το ρεκόρ ως η πιο δημοφιλής σειρά του Netflix όλων των εποχών, με πάνω από 1,65 δισεκατομμύρια ώρες προβολής στις πρώτες 28 ημέρες μετά την πρεμιέρα του τον Σεπτέμβριο του 2021.

Στις 12 Ιουνίου 2022, ανανεώθηκε επίσημα πως θα υπάρξει 2η σεζόν για το Squid Game, καθώς το Netflix και ο σκηνοθέτης Hwang επιβεβαίωσαν ότι θα συνεργαστούν ξανά για έναν ολόκληρο νέο κύκλο.