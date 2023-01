Netflix: Τι θα δούμε τον Ιανουάριο -Όλες οι νέες σειρές και ταινίες - iefimerida.gr

Ο καινούργιος χρόνος ήρθε, και ο πρώτος του μήνας είναι γεμάτος νέες και ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες από το Netflix.

Από τις ταινίες ξεχωρίζει το θρίλερ «The Pale Blue Eye», που βασίζεται στο μυθιστόρημα του Λούις Μπάγιαρντ και πρωταγωνιστεί ο Κρίστιαν Μπέιλ. Η ιστορία παρακολουθεί τον νεαρό Έντγκαρ Άλαν Πόε (Χάρι Μέλινγκ) κατά την περίοδο που βρισκόταν στη διάσημη στρατιωτική ακαδημία West Point της Αμερικής.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις τηλεοπτικές σειρές οι επιλογές είναι άφθονες, με πολλούς να αδημονούν για το «Kaleidoscope», με πρωταγωνιστή τον Giancarlo Esposito των Breaking Bad και Better Call Saul.

Επιπλέον, μέσα στον Ιανουάριο μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ της Pamela Anderson, τη συνέχεια του Sky Rojo, καθώς και τη 2η σεζόν του Vikings Valhalla.

Ακολουθεί η λίστα με όλες τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά που έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix αυτόν τον μήνα.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

1/1/2023

Kaleidoscope

Kaleidoscope

Ένας επιδέξιος ληστής και η ομάδα του ετοιμάζουν μια μεγαλειώδη ληστεία αξίας 7 δισ. δολαρίων - αλλά η προδοσία, η απληστία και άλλες απειλές ανατρέπουν τα σχέδιά τους.

1/1/2023

Αδιάκριτο βλέμμα

Lady Voyeur

Η χάκερ Μιράντα λατρεύει να κατασκοπεύει την ιερόδουλη γειτόνισσά της. Όταν οι δρόμοι τους σμίγουν και κάποιος δολοφονείται, το πεπρωμένο της Μιράντα αλλάζει για πάντα.



4/1/2023

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Απατηλή Ζωή των Ενηλίκων

The Lying Life of Adults

Στη Νάπολη του '90 μια άβγαλτη έφηβη κάνει παρέα με τη θεία της -την οποία δεν συμπαθούν οι γονείς της-, για να μάθει καλύτερα τον εαυτό της και την πόλη από όπου κατάγεται.

5/1/2023

Τζίνι και Τζόρτζια: Σεζόν 2

Ginny & Georgia: Season 2

Νέες σχέσεις και δυσκολίες περιμένουν την Τζόρτζια και την Τζίνι στο Γουέλσμπερι. Όμως, μυστικά του παρελθόντος απειλούν τα πάντα.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

5/1/2023

Η Κυρία Θάνατος

Woman of the Dead

Όταν ένα ύποπτο δυστύχημα καταστρέφει τη ζωή μιας γυναίκας, η απόφασή της να πάρει εκδίκηση την παγιδεύει σε μια συνωμοσία που αγγίζει κορυφαία πρόσωπα της πόλης της.

5/1/2023

Καουμπόι της Κοπεγχάγης

Copenhagen Cowboy

Μια γυναίκα με μυστηριώδεις υπερφυσικές ικανότητες, που σε όλη της τη ζωή την πουλούσαν ως άνθρωπο που φέρνει τύχη, θέλει να εκδικηθεί εκείνους που της φέρθηκαν άδικα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

6/1/2023

Σεφ υπό πίεση

Pressure Cooker

Ζώντας κάτω από την ίδια στέγη, έντεκα σεφ χρησιμοποιούν μαγειρικό ταλέντο και στρατηγική σ' έναν διαγωνισμό όπου ψηφίζουν ποιος απ' αυτούς θα κερδίσει 100.000 δολάρια.



11/1/2023

Sexify: Σεζόν 2

Sexify: Season 2

Αντιμέτωποι με το αβέβαιο μέλλον της start-up εταιρείας τους, οι τρεις επιχειρηματίες πρέπει να κουμαντάρουν τα προσωπικά τους, έναν σκληρό αντίπαλο και έναν απαιτητικό επενδυτή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

12/1/2023

Βίκινγκ: Βαλχάλα: Σεζόν 2

Vikings: Valhalla: Season 2

Εχθροί -παλιοί και νέοι- περιμένουν τη Φρέιντις, τον Λέιφ και τον Χάραλντ, που ταξιδεύουν σε όλο τον πλανήτη αναζητώντας εξουσία και νέους κόσμους να κατακτήσουν.

13/1/2023

Sky Rojo: Σεζόν 3

Sky Rojo: Season 3

Η Κοράλ, η Τζίνα και η Γουέντι έφτιαξαν μια νέα ζωή και βρήκαν τον έρωτα στην Αλμερία. Όμως, η ηρεμία τους δεν θα κρατήσει για πολύ, αφού o Ρομέο βάλθηκε να πάρει εκδίκηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

19/1/2023

That '90s Show

That '90s Show

Γεια σου, Ουισκόνσιν! Είμαστε στο 1995 και η Λέια Φόρμαν, κόρη του Έρικ και της Ντόνα, περνά το καλοκαίρι στους παππούδες της, όπου γνωρίζει τα παιδιά του Πόιντ Πλέις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

19/1/2023

Οι Μαχήτριες

Women at War

Γαλλία, 1914. Καθώς τα γερμανικά στρατεύματα προελαύνουν και οι άνδρες φεύγουν για το μέτωπο, 4 γυναίκες αντιμετωπίζουν τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου στο σπίτι.



20/1/2023

Σαχμαράν

Sahmaran

Πηγαίνοντας στα Άδανα για μια διάλεξη, η Σαχσού έχει την ευκαιρία να αντιμετωπίσει τον παππού της. Σύντομα, όμως, μπλέκει με έναν αρχαίο μύθο και έναν επικό έρωτα.

20/1/2023

Ο Εκπρόσωπος

Represent

Ο επικεφαλής ενός κέντρου νεότητας σε προάστιο του Παρισιού γίνεται ένας από τους φιναλίστ των προεδρικών εκλογών. Είναι όμως έτοιμη η Γαλλία για έναν μαύρο πρόεδρο;



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

27/1/2023

Lockwood & Co.

Lockwood & Co.

Τρεις κυνηγοί φαντασμάτων -δύο χαρισματικά αγόρια και ένα κορίτσι με σπάνιες μεταφυσικές ικανότητες- διευθύνουν ένα γραφείο που ερευνά φονικά πνεύματα στο Λονδίνο.

27/1/2023

Το Κορίτσι με τα Χιόνια

The Snow Girl

Μετά την εξαφάνιση ενός κοριτσιού από μια παρέλαση στη Μάλαγα, μια νεαρή δημοσιογράφος αποφασίζει να κάνει τα πάντα για να βοηθήσει τους γονείς της Αμάγια να τη βρουν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

31/1/2023

Η Γη με τα Μάτια της Κανκ

Cunk On Earth

Η Φιλομίνα Κανκ μάς μιλάει για την πρόοδο που έχει -ή δεν έχει- σημειώσει η ανθρωπότητα, σ' αυτό το έξυπνο σατιρικό ντοκιμαντέρ για την ιστορία του πολιτισμού.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



4/1/2023

Πώς έγινα γκάνγκστερ

How I Became a Gangster

Ένας φιλόδοξος γκάνγκστερ αναρριχάται στον εγκληματικό υπόκοσμο της Βαρσοβίας και τελικά κάνει μια προσπάθεια να πιάσει την καλή.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

6/1/2023

The Pale Blue Eye

The Pale Blue Eye

Ένας συνταξιούχος ντετέκτιβ προσλαμβάνει έναν έξυπνο δόκιμο της στρατιωτικής ακαδημίας Ουέστ Πόιντ, τον Έντγκαρ Α. Πόε, για να τον βοηθήσει με ένα μυστήριο φόνου.

11/1/2023

Φασαρία

Noise

Αναζητώντας τη χαμένη της κόρη, μια μητέρα καταλήγει σε μια ομάδα στήριξης, όπου θα έρθει πιο κοντά με άλλες γυναίκες των οποίων οι ζωές έχουν καταστραφεί από τη βία.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

13/1/2023

Χάθηκε ο Γκόνκερ

Dog Gone

Όταν το αγαπημένο του σκυλί εξαφανίζεται, ένας νεαρός, μαζί με τους γονείς του, ξεκινά μια απίθανη αναζήτηση για να το βρει και να του δώσει σωτήρια φάρμακα.

23/1/2023

Νάρβικ

Narvik

Καθώς ένας νεαρός Νορβηγός στρατιώτης πολεμά στα χαρακώματα, η γυναίκα του έρχεται αντιμέτωπη με μια κατοχική γερμανική δύναμη που έχει εισβάλει στην πόλη τους.



27/1/2023

You People

You People

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα νέο ζευγάρι και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν την αγάπη στον σύγχρονο κόσμο μέσω πολιτισμικών συγκρούσεων και κοινωνικών προσδοκιών. Μια κωμωδία του Κένια Μπάρις.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

4/1/2023

ΜΕΪΝΤΟΦ: Το Τέρας της Γουόλ Στριτ

MADOFF: The Monster of Wall Street

Μια σειρά ντοκιμαντέρ για την άνοδο και την πτώση του επενδυτή Μπέρνι Μέιντοφ, ο οποίος οργάνωσε μία από τις μεγαλύτερες πυραμίδες Πόντσι στην ιστορία της Γουόλ Στριτ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

10/1/2023

Οτοστόπ με ένα τσεκούρι

The Hatchet Wielding Hitchhiker

Αυτό το σοκαριστικό ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την πορεία ενός ανέμελου περιπλανώμενου από τη στιγμιαία ψηφιακή δόξα στην απότομη πτώση που τον οδήγησε στη φυλακή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

13/1/2023

Μπρέικ Πόιντ

Break Point

Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ παρακολουθεί ετερόκλητους επαγγελματίες τενίστες, εντός και εκτός τερέν, σε μια σκληρή αγωνιστική σεζόν.

31/1/2023

Πάμελα, μια ιστορία αγάπης

Pamela, a love story

Με δικά της λόγια, μέσα από βίντεο και ημερολόγια, η Πάμελα Άντερσον μιλάει για το πώς έγινε διάσημη, τις θυελλώδεις σχέσεις της και το sex tape που προκάλεσε σκάνδαλο.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX







ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

12/1/2023

Kung Fu Panda: Ο Ιππότης Δράκος: Σεζόν 2

Kung Fu Panda: The Dragon Knight: Season 2

Ο καλόκαρδος Πο και οι Ιππότες Δράκοι ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να βρουν τα θρυλικά όπλα Τιανσάνγκ. Θα καταφέρουν, όμως, να τα βρουν πριν από τους κακούς;

26/1/2023

Ντάνιελ Σπέλμπαουντ, ο Κυνηγός της Μαγείας: Σεζόν 2

Daniel Spellbound: Season 2

Ο Ντάνιελ συνεργάζεται με έναν ιχνηλάτη για να τον βοηθήσει να λύσει μια δαιμονική κατάρα και να ξεκινήσει μια εποχή μαγείας που συνδέεται με την οικογένεια του Ντάνιελ.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

30/1/2023

Princess Power

Princess Power

Πριγκίπισσες που ζουν για περιπέτεια από τέσσερα διαφορετικά βασίλεια της Φρουτολάνδης προσπαθούν να βοηθήσουν τους συμπολίτες τους και να κάνουν καλύτερο τον κόσμο τους.

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

1/1/2023

Επιστροφή στο Μέλλον 3 (Back to the Future Part III)

Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας 2 (How to Train Your Dragon 2)

Spider-Man: Η Επιστροφή στον Τόπο του (Spider-Man: Homecoming)



3/1/2023

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Spider-Man: Μακριά από τον Τόπο του (Spider-Man: Far from Home)



7/1/2023

Late Night (Late Night)



15/1/2023

Illuminati: Οι Πεφωτισμένοι (Angels & Demons)

Κώδικας Da Vinci (The Da Vinci Code)

Hancock (Hancock)

Η Καμαριέρα (Maid in Manhattan)