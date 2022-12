Πώς είναι και πού βρίσκονται σήμερα οι πρωταγωνιστές του Breaking Bad - iefimerida.gr

Το Breaking Bad θεωρείται από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών.

Μπορεί να φαίνεται σαν χθες, κι όμως πλησιάζουν 10 χρόνια από το εκρηκτικό τέλος του. Η σειρά είχε να κάνει με τη μεταμόρφωση του καρκινοπαθούς Walter White από σπασίκλα καθηγητή φυσικών επιστημών σε "Heisenberg" - έναν μάγειρα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης με μια ανθηρή αυτοκρατορία ναρκωτικών.

Η πρωτότυπη σειρά, η οποία ολοκληρώθηκε το 2013, κέρδισε συνολικά 92 βραβεία και ήταν υποψήφια για 248 - καταφέρνοντας να μπει στα βιβλία των ρεκόρ Γκίνες ως η σειρά με τις περισσότερες θετικές κριτικές.

Ο Bryan Cranston συναντήθηκε πρόσφατα ξανά με τον Dean Norris στην καφετέρια του / Φωτογραφία: Instagram

Πρόσφατα οι θαυμαστές ενθουσιάστηκαν με μια μίνι συνάντηση των πρωταγωνιστών Bryan Cranston και Dean Norris, οι οποίοι υποδύθηκαν τον Walter και τον κουνιάδο του, πράκτορα της DEA, Frank Schrader.

Ο τηλεοπτικός αστέρας Bryan χαρακτηρίστηκε «αγνώριστος» λόγω της φουντωτής γενειάδας του σε ένα στιγμιότυπο στο The Swing Inn, το οποίο ανήκει στον Dean, στο Instagram.

Η συνεργασία των «Walter» και «Jesse»

Η αξέχαστη ερμηνεία του Bryan Cranston ως Walter White του χάρισε μία Χρυσή Σφαίρα και τέσσερα Emmy. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι θεατρικές παραγωγές All The Way και Network, οι οποίες του απέφεραν δύο βραβεία Tony.

Επίσης, δημιούργησε και πρωταγωνίστησε στη σειρά Sneaky Pete του Amazon Prime, η οποία διήρκεσε τρεις σεζόν, και έδειξε το κωμικό του ταλέντο στα Curb Your Enthusiasm, How I Met Your Mother, Robot Chicken και Family Guy.

Οι θαυμαστές του Breaking Bad ενθουσιάστηκαν όταν τον είδαν να αναπαριστά τον Walter στην spin-off ταινία El Camino του 2019 και στην τελευταία σεζόν του Better Call Saul φέτος.

Ο Bryan Cranston κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του ως Walter White

Σε μια κίνηση-έκπληξη το 2017, ο Bryan και ο συμπρωταγωνιστής του Aaron Paul συνίδρυσαν μια εταιρεία μεσκάλ με την ονομασία Dos Hombres. Το αλκοολούχο απόσταγμα παρασκευάζεται από είδη αγαύης.

Επίσης, ο 66χρονος Bryan υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της εκστρατείας #MeToo και κατήγγειλε ορισμένους από τους φερόμενους ως δράστες.

Το 2017 δήλωσε στο CBC Radio Canada: «Γνωρίζω τον Harvey Weinstein, γνωρίζω τον Louis CK, γνωρίζω τον Charlie Rose. Ήμουν γνωστός με τον Κέβιν Σπέισι, δεν τον γνώριζα καλά. Είμαι απλά κατάπληκτος από την απανθρωπιά τους, από το πώς συμπεριφέρθηκαν και πώς αντιμετώπισαν τους άλλους με τόση ασέβεια... Είναι αρπακτικό και αηδιαστικό».

Αιφνιδιαστική αλλαγή ονόματος

Ο ρόλος του Jesse Pinkman έκανε τον Aaron Paul έναν από τους πιο περιζήτητους ηθοποιούς της εποχής και του χάρισε πολλά βραβεία.

Συνέχισε να δίνει τη φωνή του Todd Chavez/Henry Fondle στο BoJack Horseman και απέσπασε ρόλους στις ταινίες Need For Speed, Central Intelligence και Exodus: God And Kings.

Ο 43χρονος σήμερα Aaron είχε επίσης ρόλους στις ταινίες The Path, Truth Be Told και Westworld - και επανέλαβε τον χαρακτήρα του Breaking Bad στις ταινίες El Camino και Better Call Saul.

Ο Aaron Paul υποδύθηκε τον Jesse Pinkman

Από τότε έχει καλωσορίσει στον κόσμο δύο παιδιά - την Story Annabelle, που είναι τώρα τεσσάρων ετών, και τον Ryden Caspian, τον Απρίλιο, με τη σύζυγό του επί 11 χρόνια, Lauren Parsekian.

Πριν από μερικά χρόνια ο Άαρον εξέπληξε τους θαυμαστές του αποκαλύπτοντας ότι δεν είχε υπολογιστή εδώ και 10 χρόνια και έχει ένα πολύ απλό κινητό τηλέφωνο χωρίς κάμερα, δυνατότητα αποστολής email ή γραπτών μηνυμάτων ή εφαρμογών.

Τον Νοέμβριο αναφέρθηκε ότι ο Aaron άλλαξε νομικά το επώνυμό του από Sturtevant στο καλλιτεχνικό του όνομα Paul - και η σύζυγος και τα παιδιά του θα πάρουν επίσης αυτό το επώνυμο.

Νωρίτερα φέτος είχε φωτογραφηθεί να χαλαρώνει στην παραλία του Whitstable στο Kent.

«Απειλή θανάτου»

Η Anna Gunn υποδύθηκε την αγαπημένη σύζυγο του Walter, Skyler, η οποία αργότερα στράφηκε εναντίον του όταν ανακάλυψε τις εγκληματικές του πράξεις.

Ενώ το Breaking Bad ήταν μια επιτυχία, στην πραγματική ζωή αντιμετώπισε αντιδράσεις από ορισμένους θαυμαστές για τη συμπεριφορά του χαρακτήρα της, με έναν να την χαρακτηρίζει «σ@@@@» σε μια εκδήλωση Q&A (ερώτηση και απάντηση_.

Σε ένα άρθρο της στους New York Times, η Άννα ισχυρίστηκε ότι βίωσε "ακραίο σεξισμό" και αναγκάστηκε να καλέσει την αστυνομία αφού ένας θαυμαστής απείλησε με θάνατο και προσπάθησε να βρει τη διεύθυνσή της.

Η Άννα έπαιξε τη σύζυγο του Walter, Skyler, στη σειρά

Παρά τις δυσκολίες, η 54χρονη μητέρα δύο παιδιών, απέκτησε κύριους ρόλους στο Grace Point και ρόλους στα The Mindy Project, Portlandia και Criminal Minds.

Η Άννα έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του μεγάλου χολιγουντιανού Τομ Χανκς στην ταινία Sully του 2016 και με την Τζένιφερ Λόπεζ στην ταινία Shades Of Blue.

Ο επιχειρηματίας

Πριν υποδυθεί τον πράκτορα της DEA Χανκ, ο Ντιν Νόρις είχε μια σειρά από μικρούς ρόλους στα Lethal Weapon 2, Total Recall, Terminator 2 και Starship Troopers.

Από τότε εμφανίστηκε στο spin-off Better Call Saul, έπαιξε ένα αφεντικό της μαφίας στο Claws και είχε επαναλαμβανόμενους ρόλους σε σειρές όπως το Scandal και το Big Bang Theory.

Ο Dean Norris

Το 2018 ο 59χρονος ηθοποιός βρέθηκε στη μέση μιας θύελλας στο Twitter όταν έγραψε στο Twitter "sex gifs" - γεγονός που προκάλεσε μια σειρά από σκωπτικές απαντήσεις από τους θαυμαστές του.

Ένα χρόνο αργότερα ο Dean ξεκίνησε τη δική του εταιρεία μπύρας Schraderbräu - βασισμένη στην σπιτική μπύρα του χαρακτήρα του Hank - και είναι επίσης ιδιοκτήτης μιας καφετέριας με την ονομασία Swing Inn.

Ανύπαντρη μητέρα

Η λαμπερή Krysten Ritter υποδύθηκε στη σειρά την καλλιτέχνη τατουάζ και απεξαρτημένη από τα ναρκωτικά Jane Margolis, η οποία ήταν γειτόνισσα και φίλη του Jesse Pinkman.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, 40 ετών σήμερα, έπαιξε επίσης στο spin-off El Camino. Είναι ανύπαντρη μητέρα του τρίχρονου γιου της Bruce, του οποίου ο μπαμπάς είναι ο frontman των War On Drugs Adam Granduciel. Η Krysten έβγαινε με τον ροκά για περίπου επτά χρόνια πριν χωρίσουν πέρυσι.

Συνέχισε να παίζει, παίρνοντας ρόλους στη σειρά HBO Max Love And Death και στο επερχόμενο spin-off του Orphan Black.

Η Krysten Ritter έπαιξε την Jane Margolis

Μοντέλο πασαρέλας

Ο Walter Jr ήταν ένας πολύ αγαπητός χαρακτήρας στο Breaking Bad και όπως ο χαρακτήρας του, ο RJ Mitte έχει επίσης εγκεφαλική παράλυση, αλλά δεν χρειάζεται πατερίτσες για να περπατήσει.

Φαίνεται ότι είχε επιτυχία με τις κυρίες στο πλατό, με τον ηθοποιό να παραδέχεται: «Ποτέ δεν είχα πρόβλημα να ρίξω κορίτσια».

Ο 30χρονος συνέχισε να παίζει, αλλά έχει επίσης γίνει μοντέλο για την Gap, περπάτησε στην πασαρέλα της Vivienne Westwood και ήταν παρουσιαστής του Channel 4 κατά τη διάρκεια των θερινών Παραολυμπιακών Αγώνων του Ρίο το 2016.

Ο RJ Mitte έχει μια επιτυχημένη καριέρα στο μόντελινγκ

Kαρδιακή προσβολή

Ο Saul Goodman ήταν ο απατεώνας δικηγόρος που ήταν γνωστός για τις φτηνιάρικες διαφημίσεις του και την ικανότητά του να βρίσκει παραθυράκια για να βγάζει τον Jesse και τον Walt από δύσκολες καταστάσεις.

Μετά το Breaking Bad ο 60χρονος ηθοποιός Bob Odendirk, απέκτησε το δικό του spin-off Better Call Saul, το οποίο επικεντρώθηκε στη μετάβαση του χαρακτήρα από τον καλό τύπο James McGill στον "Saul".

Κέρδισε ένα Emmy για τον ρόλο του στο δράμα των έξι σεζόν, το οποίο ολοκληρώθηκε φέτος, καθώς και υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα τρία συνεχόμενα χρόνια.

Ο Μπομπ Όντεντιρκ απέκτησε τη δική του σειρά, το πετυχημένο Better Call Saul

Ενώ έλαβε υψηλούς επαίνους, ο Μπομπ παραδέχτηκε ότι είναι τυχερός που ζει, αφού υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τελευταίας σεζόν πέρυσι και χρειάστηκε ανάνηψη και απινιδωτή για να σωθεί.

Ο ηθοποιός προκάλεσε επίσης αντιδράσεις όταν το Netflix αφαίρεσε ένα επεισόδιο της κωμικής του εκπομπής W/Bob & David επειδή περιείχε blackface. Χλευάστηκε επίσης στο διαδίκτυο επειδή ακολουθούσε μια σελίδα φετίχ ποδιών στο Instagram.

Μακριά από το σύμπαν του Breaking Bad, είχε ρόλους στα Fargo, The Disaster Artist, Incredibles 2 και The Simpsons, καθώς και αρκετές συγγραφικές δουλειές.

Παντρεμένος με σταρ του Χόλιγουντ

Ο Jesse Plemons έπαιξε τον άτυχο απατεώνα Todd Alquist στο Breaking Bad και μετά τη σειρά έχει πάρει μεγαλύτερους ρόλους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι ταινίες The Irishman, Black Mass, Black Mirror, The Power Of The Dog και Fargo, όπου γνώρισε τη μέλλουσα σύζυγό του Kirsten Dunst, την οποία παντρεύτηκε τον Ιούλιο.

Ο Jesse Plemons είναι παντρεμένος με την Kirsten Dunst

Σε μια συγκινητική συνέντευξη στο Net-A-Porter, η ηθοποιός του Spiderman εξομολογήθηκε ότι «ήξερε ότι θα ήταν η αδελφή ψυχή μου» μόλις τον γνώρισε και «ήξερε ότι θα ήταν στη ζωή μου για πάντα».

Ο 34χρονος πατέρας δύο παιδιών Jesse ήταν επίσης υποψήφιος για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Finn στο Star Wars: The Force Awakens και έφτασε μέχρι την τελική τετράδα πριν ηττηθεί από τον Βρετανό John Boyega.

Παραλίγο να γίνει ιερέας

Λίγοι θα μπορούσαν να ξεχάσουν το εκρηκτικό τέλος του βαρόνου των ναρκωτικών Γκας Φινγκ στο Breaking Bad, το οποίο χάρισε στον ηθοποιό Τζιανκάρλο Εσποζίτο ένα βραβείο Critics Choice και τρεις υποψηφιότητες για Emmy.

Έκτοτε, εμφανίστηκε στο Better Call Saul, καθώς και στις δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές Once Upon A Time, Westworld, The Boys και The Mandalorian.

Ο Τζιανκάρλο Εσπόζιτο παραλίγο να εγγραφεί ως ιερέας λόγω της καθολικής του ανατροφής

Ο 64χρονος ηθοποιός απέκτησε επίσης κινηματογραφικούς ρόλους στις ταινίες Okja, Money Monster, The Jungle Book και Maze Runner: The Scorch Trials.

Πρόσφατα, ο πατέρας τεσσάρων παιδιών Giancarlo παραδέχτηκε ότι παραλίγο να μην γίνει ηθοποιός και παραλίγο να γίνει ιερέας λόγω της καθολικής του ανατροφής.

Καταστροφική πυρκαγιά

Ο Jonathan Banks έπαιξε τον ιδιωτικό ντετέκτιβ και εκτελεστή Mike Ehrmantraut στο Breaking Bad, αλλά στο Better Call Saul ο χαρακτήρας του αναπτύχθηκε πλήρως.

Ο σκληρός τύπος κέρδισε τέσσερις υποψηφιότητες για Emmy στη συνέχεια της σειράς και εμφανίστηκε επίσης σε flashbacks για την ταινία El Camino.

Έκτοτε, ο 75χρονος έχει δώσει φωνή στην τηλεοπτική σειρά Tangled της Disney, στο Skylanders Academy, στο Incredibles 2 και στο Gravity Falls.

Το 2018, η τραγωδία χτύπησε τον πατέρα τριών παιδιών Τζόναθαν, όταν το σπίτι του ήταν ανάμεσα στα 1.643 κτίρια που κάηκαν από την πυρκαγιά Woolsey στο Λος Άντζελες, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Το σπίτι του Jonathan Banks υπέστη μια καταστροφική πυρκαγιά το 2018

Δεν έχει δει το πιο αναγνωρισμένο επεισόδιο του Breaking Bad

Ο ρόλος της εξαιρετικά αντιπαθητικής Marie Schrader δεν ήταν η μόνη πρόκληση για την Betsy Brandt στο Breaking Bad, καθώς κατά τη διάρκεια της δεύτερης σεζόν το 2008, γέννησε το δεύτερο παιδί της.

Μετά τη σειρά, έχει εμφανιστεί στο spin-off του Suits Pearson, στο Life In Pieces, στο Parenthood, στο Masters Of Sex και στο The Michael J Fox Show.

Η ηθοποιός απέκτησε επίσης έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο Members Only και στην κωμική σειρά Jefferies, οι οποίες φαίνεται να έχουν αποσυρθεί.

Η Betsy παραδέχτηκε το 2020 ότι δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ το πιο αναγνωρισμένο επεισόδιο του Breaking Bad - Ozymandias - από την τελευταία σεζόν του.

Η Betsy Brandt εμφανίστηκε στο spin-off Suits Pearson