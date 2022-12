The Pale Blue Eye: Το νέο θρίλερ του Netflix που προκαλεί ανατριχίλα, με πρωταγωνιστή τον Κρίστιαν Μπέιλ - iefimerida.gr

Μια σκοτεινή, μυστηριώδης ταινία με πρωταγωνιστή τον διάσημο ηθοποιό Κρίστιαν Μπέιλ έρχεται στο Netflixστις 6 Ιανουαρίου 2023.

Πρόκειται για μια μακάβρια ιστορία δολοφονίας, συνωμοσίας και απειλής που διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη του 19ου αιώνα.

Ο τίτλος είναι παρμένος από το διήγημα του Πόε «The Tell-Tale Heart» («Μαρτυριάρα καρδιά») του 1843, στο οποίο ο αφηγητής κοιτάζει ανατριχιαστικά το πρόσωπο του θύματός του («Ένα από τα μάτια του έμοιαζε με αυτό ενός γύπα - ένα ωχρό μπλε μάτι, με μια μεμβράνη από πάνω»).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Netflix: Η υπόθεση του The Pale Blue Eye

Γουέστ Πόιντ, 1830. Ένας αποκαρδιωμένος ντετέκτιβ αναλαμβάνει να ερευνήσει σιωπηρά τη βάναυση δολοφονία ενός δόκιμου. Αντιμέτωπος όμως με τον δεσμευτικό κώδικα σιωπής των δοκίμων, ζητάει από έναν συνάδελφο του θύματος να τον βοηθήσει να διαλευκάνει την υπόθεση - έναν νεαρό άντρα τον οποίο γνωρίζουμε σήμερα με το όνομα Έντγκαρ Άλαν Πόε.

Η ιστορία παρακολουθεί τον νεαρό Έντγκαρ Άλαν Πόε (Χάρι Μέλινγκ) στις μέρες του στη διάσημη στρατιωτική ακαδημία West Point της Αμερικής. Μέχρι να γίνει το γοτθικό λογοτεχνικό είδωλο που γνωρίζουμε σήμερα, ο πανέξυπνος αλλά κυκλοθυμικός Πόε γίνεται ντετέκτιβ όταν ένας συμφοιτητής του, ο Leroy Fry, δολοφονείται και του αφαιρούν την καρδιά από το στήθος. Ακολουθούν και άλλοι φόνοι.

Ο Πόε έρχεται σε επαφή με τον πρώην ντετέκτιβ της Νέας Υόρκης, Γκας Λάντορ (Κρίστιαν Μπέιλ), για να τον βοηθήσει να αποκρυπτογραφήσει τα στοιχεία και να κυνηγήσει τον ένοχο ενάντια στον κώδικα σιωπής της στρατιωτικής ακαδημίας. Ο Λάντορ έχει προσληφθεί από ανώτερους αξιωματικούς του Γουέστ Πόιντ για να βρει τον ένοχο και να αποτρέψει τη φήμη της ακαδημίας να συρθεί στη λάσπη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίσημη σύνοψη έχει ως εξής: «Γουέστ Πόιντ, 1830. Τις πολύ πρωινές ώρες μιας μουντής χειμωνιάτικης μέρας, ένας δόκιμος βρίσκεται νεκρός. Με την άφιξη του πτώματος στο νεκροτομείο, όμως, το τραγικό αυτό γεγονός αποκτά φρικιαστικές διαστάσεις όταν αποκαλύπτεται ότι η καρδιά του νεαρού δόκιμου έχει αφαιρεθεί με επιδέξιο τρόπο. Φοβούμενοι τις ανεπανόρθωτες ζημιές για τους νέους της στρατιωτικής ακαδημίας, οι επικεφαλής της αναθέτουν σε έναν ντόπιο ντετέκτιβ, τον Ογκούστους Λαντόρ, να διαλευκάνει την υπόθεση. Αντιμέτωπος όμως με τον δεσμευτικό κώδικα σιωπής των δοκίμων, ο Λαντόρ ζητάει από έναν συνάδελφο του θύματος να ερευνήσει την υπόθεση - έναν εκκεντρικό δόκιμο που περιφρονεί τους αυστηρούς κανόνες του στρατού και λατρεύει την ποίηση, τον νεαρό Έντγκαρ Άλαν Πόε (Χάρι Μέλινγκ)».

Η ταινία βασίζεται σε βιβλίο;

Ναι, είναι διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Αμερικανού συγγραφέα Louis Bayard (Λούις Μπάγιαρντ) του 2006. Οι New York Times χαρακτήρισαν το βιβλίο «ένα συγκλονιστικά έξυπνο και ευλαβικά μη συναισθηματικό νέο μυθιστόρημα που διαβάζεται σαν ένα χαμένο κλασικό βιβλίο».

Παραδόξως, για έναν συγγραφέα του οποίου το έργο μοιάζει τόσο άμεσα κινηματογραφικό, το «The Pale Blue Eye» είναι η πρώτη διασκευή έργου του Bayard μέχρι σήμερα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σκοτ Κούπερ (Scott Cooper). Στην ταινία πρωταγωνιστούν καταξιωμένοι ηθοποιοί, όπως οι Τζίλιαν Άντερσον, Λούσι Μπόιντον, Σαρλότ Γκενσμπούργκ, Τόμπι Τζόουνς, Χάρι Λότι, Σάιμον Μακ Μπέρνεϊ, Χάντλι Ρόμπινσον, Τίμοθι Σπαλ και Ρόμπερτ Ντουβάλ.

Ο Toby Jones ως Dr. Marquis και η Gillian Anderson ως Julia στο The Pale Blue Eye / Φωτογραφία: Scott Garfield/Netflix © 2022

Για τον Κούπερ, το έργο του Edgar Allan Poe ήταν ένα πάθος στο οποίο τον ώθησε ο πατέρας του. «Επειδή ο πατέρας μου δίδασκε αγγλικά και στο σπίτι μας υπήρχε πολλή λογοτεχνία, ο Poe μπήκε στον κόσμο μου σε νεαρή ηλικία και με γοήτευαν τα έργα του», λέει ο Cooper στο Tudum. «Και ο πατέρας μου, αφού σκηνοθέτησα το Crazy Heart, μου είπε: "Υπάρχει ένα μυθιστόρημα που πρέπει να διαβάσεις - είναι το The Pale Blue Eye και έχει τον Edgar Allan Poe ως χαρακτήρα στο κέντρο μιας έρευνας"».

Η σύνδεση μεταξύ του Πόε και του ίδιου του είδους έκανε τη μυθιστορηματική ιστορία του Λούις Μπάγιαρντ ακαταμάχητη για τον Κούπερ. «Μου επέτρεψε να κάνω τρία πράγματα: να κάνω μια ταινία που είναι ένα whodunit -(να αφηγηθώ) μια ιστορία αγάπης πατέρα και γιου-, μια συγγένεια μεταξύ δύο ανδρών που είναι μοναχικοί, που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας, και στη συνέχεια, φυσικά, αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μια ιστορία καταγωγής του Πόε», λέει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το The Pale Blue Eye είναι μια μυθιστορηματική ιστορία, αλλά ο Cooper θεωρεί ότι αποτελεί μια υποθετική διαδρομή του εμβληματικού συγγραφέα, από νεαρό ερασιτέχνη σε τιτάνια λογοτεχνική μορφή. «Φυσικά πρόκειται για ένα έργο μυθοπλασίας, αν και ο Πόε ήταν στο West Point». «Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα γεγονότα στην ταινία διαμόρφωσαν την άποψή του για τον κόσμο και τον βοήθησαν να γίνει ο συγγραφέας που ήταν και να έχει αυτά τα διαρκώς αναδυόμενα θέματα γύρω από τον θάνατο, την αποσύνθεση και τη μετεμψύχωση των νεκρών και τον θρήνο. Όλα αυτά δηλαδή που ανήκουν στον σκοτεινό ρομαντικό», εξηγεί ο Κούπερ.

Christian Bale ως Augustus Landor / Φωτογραφία: Scott Garfield/Netflix © 2022

Η συνεργασία του σκηνοθέτη με τον Κρίστιαν Μπέιλ

Συγγραφέας και ο ίδιος, έχει το δικό του ιδιαίτερο επαναλαμβανόμενο θέμα: το casting του Κρίστιαν Μπέιλ. Ο Κούπερ ξεκίνησε να γράφει το The Pale Blue Eye πριν από μια δεκαετία, αλλά χαίρεται που πήρε τον χρόνο του για χάρη του Μπέιλ. «Την εποχή που το έγραφα ο Κρίστιαν Μπέιλ, ο οποίος είναι ο πιο στενός μου φίλος και συνεργάτης, θα ήταν πολύ νέος για να υποδυθεί τον γερασμένο και συνταξιούχο αστυνόμο Αύγουστο Λάντορ», λέει. «Και τώρα είναι στην ιδανική ηλικία».

«Θέλω να κάνω ταινίες που με ωθούν σε ένα διαφορετικό, ίσως άβολο χώρο, αλλά χαίρομαι που ο Κρίστιαν πηγαίνει εκεί μαζί μου. Ήθελα να το κάνω αυτό για πάνω από μια δεκαετία και, ευτυχώς για μένα, ο Κρίστιαν έχει γεράσει τέλεια στον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα», δήλωσε ο σκηνοθέτης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν πάρα πολύ νέος όταν σκέφτηκα για πρώτη φορά να το κάνω αυτό. Οι ταινίες είναι γραφτό να συμβαίνουν την κατάλληλη στιγμή. Ο Κρίστιαν είναι πάντα περιζήτητος, αλλά το να μπορέσω να το κάνω αυτό μαζί του είναι μεγάλη χαρά για μένα», πρόσθεσε.

Christian Bale ως Augustus Landor, Harry Melling ως δόκιμος Edgar Allen Poe / Φωτογραφία: Scott Garfield/Netflix © 2022

Ο Κούπερ και ο Μπέιλ είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στις ταινίες Out of the Furnace και Hostiles. Η τρίτη τους συνεργασία τους έφερε ακόμη πιο κοντά. «Είναι μια απρόσκοπτη σχέση εργασίας», λέει ο Κούπερ, προσθέτοντας: «Κάνουμε πολλή από αυτό που ονομάζω ερευνητική εργασία κειμένου, όπου περνάμε πραγματικά πολύ χρόνο με το σενάριο και μιλάμε για τα κίνητρα. Έτσι, όταν φτάνουμε στο πλατό και γυρίζουμε, και οι δύο ξέρουμε ακριβώς τι είναι αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε».

Πού γυρίστηκε η ταινία

Η ταινία γυρίστηκε στα τέλη του 2021, με την Πενσιλβάνια να υποκαθιστά το West Point της Νέας Υόρκης. Το Compass Inn στο Laughlintown αντικατέστησε μια ταβέρνα που επισκέπτονταν ανώτεροι στρατιώτες του West Point, ενώ το Westminster College του New Wilmington αντικατέστησε το ίδιο το West Point. Οι κομπάρσοι πέρασαν από ένα στρατόπεδο εκγύμνασης για να μάθουν εμβατήρια και ασκήσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το The Pale Blue Eye θα προβληθεί σε επιλεγμένες αίθουσες τον Δεκέμβριο και στο Netflix στις 6 Ιανουαρίου.