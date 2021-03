Η Ναταλία Γερμανού την είπε στον Περρή και εκείνος της απάντησε on air [βίντεο] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Μια κόντρα ξέσπασε τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στην Ναταλία Γερμανού και τον Βαγγέλη Περρή με αφορμή το ριάλιτι Battle of the Couples.

Ειδικότερα η Ναταλία Γερμανού ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής Καλύτερα δε γίνεται για τα αρνητικά σχόλια που έκαναν πρόσφατα στο Πρωινό, ο Γιώργος Λιάγκας και ο Βαγγέλης Περρής για το Battle of the couples.

«Ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει τη γνώμη του και κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να του αρέσει το battle of the couples. Με ξένισε εμένα λίγο φανατισμός του Βαγγέλη Περρή που είπε ότι “πρέπει επειγόντως να σταματήσει η προβολή του”. Αυτά τα υπερβολικά εγώ δεν τα μπορώ. Το να κοροϊδέψεις όσο θες μία εκπομπή, είτε λέγεται Bachelor, είτε battle of the couples, είναι περισσότερο δουλειά των σατιρικών εκπομπών, του Μουτσινά, των Αρβύλα κτλ. Δεν βλέπω με ποιο σκεπτικό ένα πρωινό, ή ένα μεσημεριανό είναι η δουλειά του να ασκήσει δριμεία κριτική εναντίον προγραμμάτων άλλων καναλιού.

Κι εμένα πολλές φορές πολλά προγράμματα δεν μου αρέσουν, και του δικού μου καναλιού και άλλων, δεν έχω βγει ποτέ στην εκπομπή να πω “τι σκουπίδι είναι αυτό. Ντροπή και αίσχος”. Δεν είναι η δουλειά μας να το κάνουμε, υπάρχουν τηλεκριτικοί, υπάρχουν σατιρικές εκπομπές. Μου φάνηκε λίγο άχαρο. Δηλαδή αν ήταν στο 23% πάλι θα λέγανε…» είπε η Ναταλία Γερμανού.

Και συμπλήρωσε: «Είμαι άλλης φιλοσοφίας, αν υπάρχει ένα προϊόν στο κανάλι που εργάζομαι το οποίο δεν μου αρέσει, δε θα βγω στον αέρα του καναλιού που εργάζομαι να το ξεσκίσω», καταλήγοντας «Συναδελφικότητα λέγεται αυτό».

«Αυτό το οποίο βλέπουμε, μόνο μια ευχή πρέπει να κάνουμε, όσο νωρίτερα φύγει από τις τηλεόρασεις, τόσο καλύτερα για όλους. Και για τους εμπλεκόμενους και γι’ αυτούς που το μεταδίδουν» είχε πει ο Βαγγέλης Περρής για το Battle of the Couples, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας είχε σχολιάσει: «Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά».

O δημόσιος διάλογος με τη Ναταλί Κάκκαβα

Οι παραπάνω δηλώσεις της Ναταλίας Γερμανού δεν έμειναν ασχολίαστες από την Ναταλί Κάκκαβα στο twitter, η οποία έγραψε χαρακτηριστικά: «Όταν εργάζεσαι σε ένα κανάλι δεν σου επιτρέπεται να κρίνεις αρνητικά κανένα πρόγραμμα του καναλιού σου. Από την άλλη αν εργάζεσαι σε άλλο κανάλι θεωρείται αντισυναδελφικό να σχολιάσεις αρνητικά πρόγραμμα άλλου καναλιού… Ε, ποιο το νόημα του σχολιασμού τότε;».

Αμεση ήταν η απάντηση της Ναταλίας Γερμανού, η οποία απάντησε «Μα δεν το σχολίασε είπε “πρέπει να κοπεί άμεσα!”».

Τότε η Ναταλί Κακκαβά διεύκρίνησε: «Δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο γεγονός το οποίο είναι απαράδεκτο γιατί χάνονται δουλειές. Όμως πρέπει να υπάρχει ελευθερία λόγου σε όλους όσους εργάζονται στα κανάλια να εκφέρουν τη γνώμη τους αν κάτι τους αρέσει η όχι. Και όχι ανάλογα σε ποιο κανάλι εργάζονται» και συνέχισε: «Δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ούτε σε ένα μεμονωμένο γεγονός. Μια γενική τοποθέτηση έκανα για το πώς μας επιτρέπεται να σχολιάζουμε τα τηλεοπτικά τεκταινόμενα».

Η απάντηση του Βαγγέλη Περρή στην Ναταλία Γερμανού

Λίγες ώρες μετά πάντως ο Βαγγέλης Περρής έδωσε μια αφοπλιστική απάντηση στην Ναταλία Γερμανού.

«Μόνο αγάπη και εκτίμηση για τη Ναταλία Γερμανού. Όλοι έχουμε δικαίωμα στις αντιφάσεις μας», έγραψε σε story στο Instagram, το οποίο μάλιστα αναδημοσίευσε η Ναταλία Γερμανού.

Πάντως, το πρωί της Δευτέρας το εν λόγω περιστατικό σχολίασε και ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα του Πρωινού.

«Είδες την Ναταλία το Σαββατοκύριακο; Μας την είπε!» είπε ο Γιώργος Λιάγκας στον Βαγγέλη Περρή.

Αφού προβλήθηκε το βίντεο με τα λεγόμενα της Ναταλίας Γερμανού, ο Βαγγέλης Περρής πήρε τον λόγο και είπε:

«Συμφωνώ, συναδελφικότητα λέγεται. Βέβαια, υπάρχει μία μικρή αντίφαση. Εγώ τη Ναταλία και την εκτιμώ και την αγαπάω, κι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει το ο,τιδήποτε λέγεται δημόσια. Η ίδια η Ναταλία κάνει κριτική σε άλλη εκπομπή, ότι δηλαδή αυτό που λέει ότι δεν πρέπει να κάνουμε, αυτό κάνει. Είναι λογικό ότι το κάνει γιατί αναφέρεται σε άλλους και υποδεικνύει στον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρονται. Δεν είναι θέμα εκπομπής, είναι θέμα μηνύματος.

Πριν μία εβδομάδα, η Ναταλία είχε αναφερθεί σε λαϊκό τραγουδιστή και στο μήνυμά του που σχολίασε ήταν πολύ βίαιο. Δεν είπε ότι είναι ένας τραγουδιστής κι εγώ είμαι στιχουργός και δε θα αναφερθώ στα επαγγελματικά γιατί είμαστε στον ίδιο χώρο.

Επομένως έχει σημασία τι είναι αυτό που εκπέμπεται. Αυτό που σχολιάστηκε είναι το περιεχόμενο της εκπομπής» είπε ο δημοσιογράφος.

Τότε η Φαίη Σκορδά τόνισε πως ο κάθε παρουσιαστής σε κάθε εκπομπή έχει τον δικό του τρόπο να παρουσιάζει. «Η Μενεγάκη δεν έκανε ποτέ σχόλιο! Η Ναταλία τώρα τελευταία πάει σε αυτό το κομμάτι. Κάποιες άλλες εκπομπές, όπως η δική μας φέρανε το σχόλιο στην πρωινή ζώνη για πρώτη φορά» είπε η παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων.

