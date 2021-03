Και οι 4 αγνώριστοι, 28 χρόνια πριν: Ναταλία Γερμανού, Θάνος Καλλίρης, Ευρυδίκη και Γιώργος Θεοφάνους [εικόνα]

Σήμερα είναι Πέμπτη, μέρα της αγαπημένης συνήθειας πολλών στα social media να θυμούνται τo παρελθόν, με παλιές φωτογραφίες το γνωστό throwback Thursday. Όπως και της Ναταλίας Γερμανού που έκανε το απόλυτο throwback.

H γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία από το 1993, δηλαδή 28 χρόνια πριν μαζί με την Ευριδίκη, τον Γιώργο Θεοφάνους και τον Θάνο Καλλίρη.

Η Ναταλία Γερμανού όπως βλέπετε είναι μελαχρινή και το σίγουρο είναι ότι το παρεάκι περνούσε πάρα πολύ καλά!

Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί το καλοκαίρι του 1993 τότε που η Ναταλία Γερμανού ήταν ζευγάρι με τον Θάνο Καλλίρη και ο Γιώργος Θεοφάνους με την Ευριδίκη.

«Summer of 1993 στο On the rocks !!! Photo by Nick Droukas. Πόσο «αλλιώς» ήταν όλα τότε!», έγραψε χαρακτηριστικά η Ναταλία Γερμανού στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Δείτε την φωτογραφία που δημοσίευσε η Ναταλία Γερμανού:

Εζησε με τον Θάνο Καλλίρη έναν θυελλώδη έρωτα για πεντέμισι χρόνια και από το 1995 και μετά παραμένουν δυο καλοί φίλοι.