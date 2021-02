Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Πώς ένα από τα μεγαλύτερα ποπ είδωλα κατέληξε να έχει επιτηρητή για τα πάντα τον πατέρα της -Οικονομικά, προσωπική ζωή

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ήταν μόλις ένα παιδί από το Κέντγουντ της Λουιζιάνα, όταν έγινε παγκόσμια σούπερ σταρ.

Ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία στον χώρο του θεάματος, ως μέλος της παιδικής εκπομπής The Mickey Mouse Club, μαζί με άλλα παιδιά που έγιναν επίσης σταρ, όπως η Κριστίνα Αγκιλέρα, ο μετέπειτα σύντροφός της Τζάστιν Τίμπερλεϊκ αλλά και ο Ράιαν Γκόσλινγκ. Στη συνέχεια έκανε το ντεμπούτο της στη δισκογραφία με το «Baby One More Time», το οποίο σημείωσε τεράστια επιτυχία. Tα υπόλοιπα είναι ιστορία...

Ο κόσμος όμως της Μπρίτνεϊ Σπίαρς καταστράφηκε όταν αντιμετώπισε μια σειρά ψυχιατρικών προβλημάτων το 2007 και το 2008, μετά και τον χωρισμό της από τον σύζυγό της, Κέβιν Φέντερλαϊν.

Η τραγική ιστορία της διάσημης τραγουδίστριας, επανεξετάζεται σε ένα νέο ντοκιμαντέρ των New York Times, με τίτλο «Framing Britney Spears».

Το ντοκιμαντέρ, ρίχνει μια προσεκτική ματιά στις μάχες που έδωσε για την ψυχική υγεία της, την κακομεταχείριση που αντιμετώπισε ως έφηβη ποπ σταρ και την αμφιλεγόμενη εποπτεία που έχει υποστεί από την κατάρρευση της, κατά την οποία την είδαμε να ξυρίζει τα μαλλιά της και να επιτίθεται στο αυτοκίνητο ενός φωτογράφου με μια ομπρέλα.

Μετά από πολλά στάδια αποκατάστασης, η πληγωμένη σταρ έχασε την επιμέλεια των γιων της Τζέιντεν, 14 ετών και του Σον, 15 ετών. Λέγεται πως μια φορά είχε κλειστεί στο μπάνιο με το νεότερο της για τρεις ώρες, προτού τη μεταφέρουν με φορείο και τεθεί υπό ψυχιατρική κράτηση 14 ημερών για τη δική της ασφάλεια.

Και καθώς τα χρόνια περνούσαν, η κάποτε δεμένη οικογένειά της, αποτελούσε ένα μακρινό όνειρο. Λέγεται πως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εξοργίστηκε με τους γονείς της που την έστειλαν για αποτοξίνωση.

«Ήθελα να είμαι σε άρνηση, αλλά δεν μπορούσα να αρνηθώ το βίντεο που ξεδιπλωνόταν μπροστά μου», θυμάται η μητέρα της, Λιν. «Ήταν η Μπρίτνεϊ και ξύριζε τα όμορφα μαλλιά της. Το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν: “Πώς μπορούσε να γίνεται αυτό; Ήταν το πιο ευτυχισμένο κορίτσι στον κόσμο».

Ανίκανη να έρθει σε επαφή με την Μπρίτνεϊ και να προσφέρει τη βοήθειά της, η Λιν κατηγορούσε πάντα τον εαυτό της για τη μη προστασία της κόρης της.

Κάποτε είπε στην Daily Mail: «Όταν η ζωή της ήταν τόσο επιτυχημένη, για τι με χρειαζόταν; Και όταν τα πράγματα χειροτέρεψαν, ήμουν εκτός, επειδή άλλοι άνθρωποι - χορευτές, διευθυντές - ήταν πιο κοντά σε αυτήν και μαζί της, μέρα και νύχτα. Όντας μητέρα, δεν μπορείς παρά να έχεις τύψεις για αυτά που έκανες και δεν έκανες για τα παιδιά σου και δεν διαφέρω».

Η μητέρα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Λιν / Φωτογραφία: AP Photo/Danny Moloshok

Σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν τα εκατομμύρια της τραγουδίστριας, τα δικαστήρια όρισαν τον πατέρα της, Τζέιμι ως «κηδεμόνα» της, σε μια κίνηση που παραμένει αμφισβητούμενη μέχρι σήμερα.

Παρά το γεγονός ότι χώρισαν μετά από 27 χρόνια γάμου το 2002, οι γονείς της, Λιν και Τζέιμι Σπίαρς, συμφωνούσαν στο ίδιο πράγμα: ήθελαν απλώς να γίνει καλά η κόρη τους.

Ωστόσο, η Λιν φέρεται να εξοστρακίστηκε εν μέσω ισχυρισμών ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς την κατηγόρησε για την απώλεια των γιων της και αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Λουιζιάνα, με την κόρη της να μην απαντά στις κλήσεις της.

Εν τω μεταξύ, ο πατέρας της, Τζέιμι και ένας δικηγόρος που διορίστηκε από το δικαστήριο ανέλαβαν τον έλεγχο της υγείας, των οικονομικών και της προσωπικής ζωής της σταρ - διαχειρίζοντας τα πάντα, από την καριέρα και τις ρυθμίσεις επιμέλειας έως το εβδομαδιαίο επίδομά της.

Και για μια δεκαετία, η συμφωνία συνέχισε. Πράγματι, κατά τη διάρκειά της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έλαβε 50-50 επιμέλεια των γιων της, κυκλοφορούσε ένα άλμπουμ κάθε δύο ή τρία χρόνια και το 2018 έκανε την περιοδεία Piece of Me Tour.

Στις 4 Ιανουαρίου 2019, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανακοίνωσε ότι το σόου της Britney:Domination στο Λας Βέγκας ακυρώνεται, αφού ο πατέρας της είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Όπως μάλιστα έγραφε τότε στο Instagram: «Πριν από δυο μήνες ο πατέρας μου εισήχθη στο νοσοκομείο και κόντεψε να πεθάνει. Είμαστε όλοι τόσο ευγνώμονες που βγήκε από αυτή την περιπέτεια ζωντανός, αλλά έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά του. Έπρεπε να πάρω τη δύσκολη απόφαση να εστιάσω όλη μου την ενέργεια και την προσοχή στην οικογένειά μου αυτή τη φορά».



Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μπήκε σε μια μονάδα ψυχικής υγείας προτού ζητήσει από τα δικαστήρια να τερματίσουν την «επιτήρησή» της από τον πατέρα της, για πάντα.

Και έχοντας μείνει για 15 χρόνια στην «εξορία», η μητέρα της Μπρίτνεϊ, Λιν, έκανε μια δραματική επιστροφή. Ήρθε αντιμέτωπη με τον Τζέιμι, ζητώντας από το δικαστήριο να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στις υποθέσεις της κόρης της.

Πριν από λίγους μήνες, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς προσπάθησε ανεπιτυχώς να εκδιώξει τον πατέρα της από την επιτήρησή της, ενώ απέτυχε και η νομική προσπάθεια του Τζέιμι να αναλάβει περισσότερο έλεγχο. Αντ' αυτού, ένας δικαστής διόρισε την εταιρεία διαχείρισης πλούτου, Bessemer Trust ως συνεπιτηρητής (co-conservator).

Εκείνη την εποχή, ο νόμιμος εκπρόσωπος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, είχε πει ότι η τραγουδίστρια φοβόταν τον πατέρα της και δεν θα ξανάρχιζε την καριέρα της στη showbiz, όσο εκείνος είχε την εξουσία.

Ο δικηγόρος της που ορίστηκε από το δικαστήριο, Samuel Ingham, είπε σε έναν δικαστή: «Η πελάτισσά μου, με ενημέρωσε ότι φοβάται τον πατέρα της. Δεν θα τραγουδήσει ξανά αν ο πατέρας της είναι υπεύθυνος για την καριέρα της».

Τζέιμι Σπίαρς: «Λατρεύω την Μπρίτνεϊ, την προστατεύω»

Ο Τζέιμι, ωστόσο, υπερασπίστηκε τις ενέργειές του στο CNN, εξηγώντας ότι προσπαθούσε να προστατεύσει την κόρη του από «εκείνους που είχαν συμφέροντα».

«Λατρεύω την κόρη μου και μου λείπει πάρα πολύ. Όταν ένα μέλος της οικογένειας χρειάζεται ειδική φροντίδα και προστασία, οι οικογένειες πρέπει να βγαίνουν μπροστά, όπως έχω κάνει τα τελευταία 12 χρόνια και πλέον, για να προστατέψω, και να συνεχίσω να αγαπώ την Μπρίτνεϊ άνευ όρων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το κάνω και θα συνεχίσω να παρέχω ακλόνητη αγάπη και σκληρή προστασία εναντίον εκείνων με αυτοεξυπηρετούμενα συμφέροντα και εκείνων που επιδιώκουν να βλάψουν εκείνη ή την οικογένειά μου», πρόσθεσε.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει άλλα δύο αδέλφια, τον 44χρονο σήμερα Μπράιαν και την 29χρονη Τζέιμι Λιν.

Ο πατέρας της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Τζέιμι / Φωτογραφία: AP Photo/Nick Ut



Το κίνημα «Free Britney»

Οι θαυμαστές της 38χρονης σταρ διαμαρτύρονται για τη μακρά επιτροπεία της και έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας την «απελευθέρωσή» της, με το κίνημα #FreeBritney. Πιστεύουν ότι την κρατούν αιχμάλωτη και ότι η ίδια στέλνει κωδικοποιημένα μηνύματα μέσα από τους λογαριασμούς της στα social media, παρακαλώντας να την ελευθερώσουν και πως ζητά βοήθεια ώστε να ξεφύγει από την επιτήρηση. Συνήθως ανεβάζει φωτογραφίες δικές της ή κάποιες που δεν βγάζουν νόημα, καθώς και βίντεο με την ίδια να χορεύει στο σπίτι της.

Ωστόσο, το TMZ αναφέρει ότι η τραγουδίστρια «δεν κρατείται όμηρος» προσθέτοντας ότι ο πατέρας της Τζέιμι δεν «κυριαρχεί στην κόρη του» και ότι υπάρχει «πλήθος ανθρώπων που συμμετέχουν στην φροντίδα της- γιατροί, δικηγόροι, θεραπευτές και δικαστής».

Ο ιστότοπος ανέφερε για άλλη μια φορά ότι το κοκτέιλ φαρμάκων που παίρνει η Μπρίτνεϊ για να σταθεροποιήσει την ψυχική της υγεία έχει γίνει λιγότερο αποτελεσματικό με την πάροδο του χρόνου και η τραγουδίστρια δίνει μεγάλο «αγώνα».

Ο γιος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς εναντίον του παππού του

Εν τω μεταξύ, οι οικογενειακές εντάσεις συνεχίζονταν, με τον γιο της Μπρίτνεϊ, Τζέιντεν, να βρίζει πέρσι άσχημα τον παππού του, Τζέιμι, λέγοντας επίσης πως «μπορεί να πεθάνει» σε ένα ζωντανό βίντεο στο Instagram.

Όταν ένας θαυμαστής ρώτησε πώς θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, απάντησε: «Λοιπόν, δεν ξέρω. Γιατί προσπαθώ να κάνω πράγματα, αλλά σαν πέφτουν όλοι πάνω μου ή κάτι τέτοιο».

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τους γιους της / Φωτογραφία: Instagram



Ο Τζέιντεν δεσμεύτηκε επίσης να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες για τη μητέρα του σε αντάλλαγμα για περισσότερους followers και ισχυρίστηκε ότι η πριγκίπισσα της ποπ τελείωσε με τη μουσική μια και καλή.

«Δεν την έχω δει να κάνει πολλή μουσική», είπε. «Θυμάμαι μια φορά που τη ρώτησα, “Μαμά, τι συνέβη με τη μουσική σου;” και ήταν σαν, “Δεν ξέρω, γλυκέ μου. Νομίζω ότι θα μπορούσα απλώς να τα παρατήσω”. Και ήμουν, “Τι; Τι λες; Ξέρεις πόσα χρήματα βγάζεις από αυτά τα πράγματα;”».

Εν τω μεταξύ, περιέγραψε τη Λιν ως «κυριολεκτικά η καλύτερη γιαγιά στο σύμπαν», και τον Κέβιν ως «τον καλύτερο μπαμπά που έχει υπάρξει ποτέ». «Ο μπαμπάς μου είναι κυριολεκτικά ο Ιησούς, είναι σαν τον Ιησού», πρόσθεσε.

H Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τον πρώην σύζυγό της Κέβιν Φεντερλάιν / Φωτογραφία: AP/Chris Polk



Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ζητά συγγνώμη από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Ο τραγουδιστής Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ζήτησε συγγνώμη από την τραγουδίστρια και πρώην σύντροφό του Μπρίτνεϊ Σπίαρς, σχεδόν 20 χρόνια μετά τον χωρισμό τους, αφότου τον ντοκιμαντέρ τον κατηγόρησε ότι εκμεταλλεύτηκε τον χωρισμό τους για να κερδίσει τη συμπάθεια του κοινού, πυροδοτώντας σωρεία επικρίσεων από χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και αμερικανικά ΜΜΕ.

Στο ντοκιμαντέρ "Framing Britney Spears", την παραγωγή του οποίου ανέλαβαν οι New York Times και προβλήθηκε στο δίκτυο FX και την πλατφόρμα Hulu, μάρτυρες αποκάλυψαν ότι ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ χρησιμοποίησε τον χωρισμό του με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς το 2002 για να δώσει ώθηση στη σόλο καριέρα του.

Επέτρεψε σε αμερικανικά ΜΜΕ να κατηγορήσουν την Μπρίτνεϊ Σπίαρς ότι τον πρόδωσε, κατόπιν ότι τον χώρισε βίαια, χωρίς να κάνει δημόσιες δηλώσεις για το θέμα. Οι μάρτυρες αφηγούνται ότι παρουσίασε το τραγούδι «Cry Me a River» ως ένα τραγούδι που εμπνεύστηκε από τον χωρισμό τους, έπειτα από 4 χρόνια ερωτικού δεσμού (1998-2002).

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ το 2002 / Φωτογραφία: AP Photo/Chris Gardner, File

Οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρονται ξεκάθαρα σε έναν προδομένο άνδρα από την πρώην σύντροφό του και για να το στηρίξει αυτό, στο βίντεο κλιπ πρωταγωνιστεί μια γυναίκα, η οποία μοιάζει στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς και της οποίας το πρόσωπο δεν διακρίνεται καθαρά.

Σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στο Instagram, ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ζήτησε συγγνώμη από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, αλλά και από την Τζάνετ Τζάκσον.

Άλλοι δυσκολεύτηκαν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, ιδίως αποσπάσματα συνεντεύξεων που ρωτούσαν την έφηβη Μπρίτνεϊ για τα πάντα, από το στήθος της, έως τη σεξουαλική της ζωή.

Ένα απόσπασμα που προκαλεί ενόχληση και αμηχανία, δείχνει τη 10χρονη Μπρίτνεϊ να παίρνει συνέντευξη από έναν άνδρα 60 ετών, ο οποίος τη ρωτά αν έχει έναν φίλο και προτείνει ότι θα μπορούσε εκείνος να πάρει αυτόν τον ρόλο.

Ενας συγκλονισμένος τηλεθεατής, σχολίασε σχετικά: «Η απόλυτη μισογυνία που διαπερνά την άνοδο και την πτώση της Μπρίτνεϊ Σπίαρας, είναι θλιβερή. Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας ότι δεν υπάρχουν ακόμα πολλά να διορθώσουμε».