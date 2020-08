Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Δεν απαλλάσσεται τελικά από την «κηδεμονία» του πατέρα της

Τελικά, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν κατάφερε να απαλλαγεί από τον πατέρα της ως κηδεμόνα και διαχειριστή της καριέρας και της προσωπικής της ζωής, όπως αιτήθηκε από το ανώτατο δικαστήριο της Καλιφόρνιας.

Η ακροαματική διαδικασία ολοκληρώθηκε και το δικαστήριο αποφάσισε ο πατέρας, Τζέιμι Σπίαρς, να συνεχίσει με τον ίδιο ρόλο έως και την 1η Φλεβάρη του 2021.

Υπενθυμίζουμε πως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς θέλησε να απαλλαγεί από την κηδεμονία του πατέρα της, ο οποίος ελέγχει εδώ και 12 χρόνια τις προσωπικές και επιχειρηματικές υποθέσεις της, κατόπιν απόφασης δικαστηρίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τζέιμι Σπίαρς ανέλαβε «κηδεμόνας» της ενήλικης κόρης του το 2008, αφού η ζωή της βγήκε εκτός ελέγχου και χρειάστηκε να νοσηλευθεί σε ψυχιατρική κλινική.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν έχει δώσει καμία συναυλία από τον Οκτώβριο του 2018 και πέρυσι εισήχθη και πάλι, για μικρό χρονικό διάστημα, σε ψυχιατρείο.

Στα δικαστικά έγγραφα που κατέθεσε ανέφερε ότι «είναι δεδηλωμένη επιθυμία της να μη δώσει παραστάσεις αυτήν την περίοδο», φαίνεται όμως πως για την ώρα η κατάσταση παραμένει ως έχει.

Φαίνεται όμως πως σε αυτή την περιπέτεια η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει τους οπαδούς της στο πλευρό της. Μάλιστα, στο Twitter έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία, μέσω της οποίας οι θαυμαστές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς ζητούν την «απελευθέρωσή» της με το hashtag #FreeBritney. Η εκστρατεία αυτή είχε ξεκινήσει το 2008, όταν ξεκίνησαν και τα προβλήματα, και τώρα αναζωπυρώθηκε.

Πιστεύουν ότι την κρατούν αιχμάλωτη και ότι η ίδια στέλνει κωδικοποιημένα μηνύματα, παρακαλώντας να την ελευθερώσουν, μέσα από τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -συνήθως ανεβάζει φωτογραφίες της ενώ χορεύει στο σπίτι της.

Britney Spears is having a court hearing right now which will determine if the unnecessary conservatorship is needed or not. Show your support by tweeting FREE BRITNEY and #freeBritney



Let’s hope this will be the start of her getting her basic human rights back. pic.twitter.com/faM7cM0cN3