Οικογένεια Μέρντοχ: Ποιοι είναι οι πραγματικοί άνθρωποι που ενέπνευσαν τη διάσημη σειρά Succession - iefimerida.gr

Ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ (Rupert Murdoch) και τα παιδιά του αποτελούν τη βάση της φανταστικής οικογένειας Roy στην επιτυχημένη σειρά «Succession», του HBO.

Ένας ηλικιωμένος μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης με αρκετά ενήλικα παιδιά που εξετάζουν το ενδεχόμενο να τον διαδεχθούν: Αυτό που ακούγεται σαν την πλοκή της σειράς Succession είναι, απλώς, η πραγματικότητα για τον Ρούπερτ Μέρντοχ και τα έξι παιδιά του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μέρντοχ έχει παντρευτεί τέσσερις φορές και έχει έξι παιδιά με τρεις από τις συζύγους του: την Prudence (με την πρώτη του σύζυγο Patricia Booker), την Elisabeth, τον Lachlan και τον James (με τη δεύτερη σύζυγό του Anna Torv) και τις Chloe και Grace (με την τρίτη σύζυγό του, Wendi Deng).

Αφού χώρισε την τέταρτη σύζυγό του, Τζέρι Χολ, τον Αύγουστο του 2022, ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με την Αν Λέσλι Σμιθ, στις 20 Μαρτίου 2023 (το ζευγάρι ακύρωσε τον αρραβώνα του λίγες εβδομάδες αργότερα).

Η πολυπληθής οικογένειά του αφήνει πολλές επιλογές για το ποιος θα αναλάβει την επιχειρηματική αυτοκρατορία του 92χρονου, News Corporation και FOX Corporation.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την πάροδο των ετών υπήρξαν δημόσιες εικασίες σχετικά με καθένα από τα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά του -την Prudence, την Elisabeth, τον Lachlan και τον James- και τις δυνατότητές τους να είναι ο επόμενος ηγέτης. Ο ίδιος ο Μέρντοχ απέφευγε πάντα το θέμα. «Αφήστε τις μάρκες να πέσουν εκεί που θα πέσουν» είχε πει κάποτε, σύμφωνα με τους Irish Times.

Ο Ρούπερτ Μέρντοχ στον γάμο του με την Τζέρι Χολ

Ο Lachlan, ο μεγαλύτερος γιος του Μέρντοχ, ανέλαβε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της FOX το 2019. Το βιβλίο Confidence Man, της Maggie Haberman, υποστηρίζει ότι ο Μέρντοχ δήλωσε τον Lachlan διάδοχό του σε μια συζήτηση που είχε το 2017 με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά η πιθανότητα αλλαγής είναι πάντα παρούσα.

Από τους πολλαπλούς γάμους μέχρι τις μετακινήσεις στα μέσα ενημέρωσης και τα πολλά εγγόνια, εδώ είναι μια πιο προσεκτική ματιά στην πανίσχυρη οικογένεια Μέρντοχ και την περίπλοκη δυναμική της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρούπερτ Μέρντοχ

Ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Rupert Murdoch γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 1931 στην Αυστραλία.

Η επιχειρηματική του αυτοκρατορία ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 22 ετών και ο πατέρας του, Sir Keith Murdoch, πέθανε απροσδόκητα. Μετά το θάνατό του, ο Ρούπερτ κληρονόμησε μια μικρή αυστραλιανή εφημερίδα, τη The News, το 1952.

«Τα κίνητρά μου ήταν να δημιουργήσω μια μεγάλη εφημερίδα», θυμήθηκε ο Ρούπερτ στην εφημερίδα The Australian, το 2014. «Ήταν το όνειρο του πατέρα μου. Μου μιλούσε γι' αυτό όταν ήμουν έφηβος».

Από εκεί και πέρα, ο Ρούπερτ πέρασε μεγάλο μέρος της δεκαετίας του 1950 και του '60 επεκτείνοντας την επιχείρησή του με εφημερίδες, αποκτώντας εφημερίδες σε όλη την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970 είχε αγοράσει μεγάλες εφημερίδες τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των News of the World, The Sun, San Antonio Express-News και New York Post.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γιατί είμαι σε εφημερίδες; Απλώς, μου αρέσει», δήλωσε στην εφημερίδα Village Voice λίγο μετά την αγορά της Post.

Ρούπερτ Μέρντοχ

Αλλά ο Μέρντοχ δεν περιορίστηκε μόνο στις εφημερίδες... Τις επόμενες δεκαετίες μεγάλωσε τη News Corporation για να συμπεριλάβει τηλεοπτικές, κινηματογραφικές και εκδοτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένου του εκδοτικού οίκου βιβλίων HarperCollins, του κινηματογραφικού στούντιο Twentieth Century Fox και της Wall Street Journal. Μέχρι το 2009 ήταν μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες μέσων ενημέρωσης στον κόσμο, ανέφερε το Fortune.

«Θυμάμαι κάθε λεπτό», δήλωσε ο Ρούπερτ Μέρντοχ για την οικοδόμηση της αυτοκρατορίας του στην εφημερίδα The Australian.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, τα 70 και πλέον χρόνια του στη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης δεν ήταν χωρίς αντιπαραθέσεις.

Το 2011 η βρετανική ταμπλόιντ News of the World έκλεισε μετά από σκάνδαλο τηλεφωνικών υποκλοπών, με συνέπεια ο Ρούπερτ Μέρντοχ να βρεθεί αντιμέτωπος με αστυνομικές και κυβερνητικές έρευνες τόσο στη Βρετανία όσο και στις ΗΠΑ.

Το 2016, το δίκτυο Fox News τού Μέρντοχ ταλαιπωρήθηκε από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, με αποτέλεσμα ο διευθύνων σύμβουλος Ρότζερ Έιλς να παραιτηθεί και ο Ρούπερτ να αναλάβει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.

Ο Rupert Murdoch και οι γιοι του, Lachlan, αριστερά, και James Murdoch / Φωτογραφία από τον Dan Steinberg/Invision/AP Images

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην προσωπική του ζωή, ο Ρούπερτ Μέρντοχ έχει παντρευτεί τέσσερις φορές. Ο πρώτος του γάμος έγινε το 1956 με την Patricia Booker, μια αεροσυνοδό από την Αδελαΐδα της Αυστραλίας. Απέκτησαν ένα παιδί (την Prudence) και χώρισαν το 1967. Την ίδια χρονιά παντρεύτηκε την Anna Torv, δημοσιογράφο στην εφημερίδα του Σίδνεϊ The Daily Mirror.

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για περισσότερα από 30 χρόνια και απέκτησε τρία παιδιά: τους Elisabeth, Lachlan και James. Ο Ρούπερτ και η Άννα πήραν διαζύγιο το 1999.

Τρίτη σύζυγός του ήταν η Wendi Deng. Ήταν παντρεμένοι από το 1999 έως το 2013 και απέκτησαν δύο κόρες, την Grace και την Chloe.

Ο Ρούπερτ Μέρντοχ παντρεύτηκε για τέταρτη φορά τον Μάρτιο του 2016, το σούπερ μόντελ Τζέρι Χολ.

«Νιώθω ο πιο τυχερός και ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο», έγραψε στο Twitter μετά τον πολιτικό γάμο τους στο Λονδίνο. Ήταν παντρεμένοι για έξι χρόνια και χώρισαν τον Αύγουστο του 2022. «Παραμένουν καλοί φίλοι και εύχονται ο ένας στον άλλον τα καλύτερα για το μέλλον», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ο δικηγόρος του Μέρντοχ, Ρόμπερτ Σ. Κοέν, και η δικηγόρος της Χολ, Τζούντιθ Λ. Πόλερ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αργότερα αρραβωνιάστηκε την Ann Lesley Smith. Ο Ρούπερτ Μέρντοχ έκανε πρόταση γάμου στην Αν την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου, το 2023, και ανακοίνωσε την είδηση στην εφημερίδα του, τη New York Post, λίγες ημέρες αργότερα.

«Ήμουν πολύ νευρικός. Φοβόμουν να ερωτευτώ, αλλά ήξερα ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μου», είπε. «Ελπίζω να είναι. Είμαι ευτυχισμένος».

Τον Απρίλιο του 2023, μια πηγή κοντά στον Μέρντοχ δήλωσε στο PEOPLE ότι ο Ρούπερτ και η Σμιθ ακύρωσαν τον αρραβώνα τους. Το Vanity Fair έβγαλε πρώτο την είδηση του χωρισμού τους, αναφέροντας ότι ο Μέρντοχ είχε αρχίσει να νιώθει άβολα με τις ευαγγελικές πεποιθήσεις της Σμιθ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Prudence MacLeod

Η Prudence Murdoch MacLeod, ή Prue, είναι το μεγαλύτερο παιδί του Ρούπερτ και μοναδικό παιδί από τον πρώτο του γάμο με την Booker. Γεννήθηκε το 1958 στην Αυστραλία, αλλά, όταν οι γονείς της χώρισαν, η Prue ζήτησε να ζήσει με τον πατέρα της και τη νέα του σύζυγο, Anna Torv, υποστηρίζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Michael Wolff, το 2008, The Man Who Owns the News: Inside the Secret World of Rupert Murdoch, που δημοσιεύθηκε στο Vanity Fair. Μετακόμισε μαζί τους στο Λονδίνο και αργότερα στη Νέα Υόρκη, όπου φοίτησε στο λύκειο.

Η Prue εργάστηκε για λίγο σε μία από τις εφημερίδες του πατέρα της, τη News of the World, αλλά δεν τα πήγαινε πάντα καλά μαζί του. Επειτα από μια συνέντευξη Τύπου το 1997, όπου ο Ρούπερτ Μέρντοχ αναφέρθηκε στα «τρία παιδιά» του (παραλείποντας την Prue), οι δυο τους έκαναν «τον μεγαλύτερο καβγά που είχα ποτέ», μοιράστηκε η ίδια σε μια από τις μοναδικές δημόσιες συνεντεύξεις της. «Τηλεφώνησα, του φώναξα και του έκλεισα το τηλέφωνο. Ήταν πολύ αναστατωμένος», συνέχισε. «Στη συνέχεια έστειλε το μεγαλύτερο μπουκέτο λουλούδια -ήταν μεγαλύτερο από έναν καναπέ- και δύο δέντρα κλημεντίνες».

Prudence Murdoch / Φωτογραφία: Getty Images

Το μεγαλύτερο παιδί του Μέρντοχ έχει παντρευτεί δύο φορές: την πρώτη, το 1986, με τον Crispin Odey, διαχειριστή hedge fund στο Λονδίνο. Χώρισαν έναν χρόνο αργότερα, το 1987.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια παντρεύτηκε τον Alasdair MacLeod το 1989, ο οποίος συνέχισε να εργάζεται για τον Μέρντοχ, παρά τη διαφωνία της Prudence, σύμφωνα με τον Wolff. Η Prudence και ο Alasdair ζουν στο Σίδνεϊ και έχουν τρία παιδιά: τους James, Angus και Clementine.

Elisabeth Murdoch

Το πρώτο παιδί του Ρούπερτ με τη δεύτερη σύζυγό του, Άννα, είναι η κόρη του, Ελίζαμπεθ. Γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου 1968 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και προφανώς πήρε το όνομά της από τη γιαγιά της -μητέρα του Ρούπερτ-, Dame Elisabeth Murdoch. Η Elisabeth πέρασε τα παιδικά της χρόνια στη Νέα Υόρκη, πλην ενός σύντομου διαστήματος σε οικοτροφείο στην Αυστραλία, σύμφωνα με το βιβλίο του Wolff.

Αφού φοίτησε στο κολέγιο Vassar, η Elisabeth κατείχε μια σειρά από θέσεις εργασίας στην εταιρεία του πατέρα της, μεταξύ των οποίων και διευθύνουσα σύμβουλος στην BSkyB, τη βρετανική εταιρεία ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Είχε όμως και δικές της επιχειρήσεις: Αρχικά, ήταν ιδιοκτήτρια σταθμών που συνεργάζονταν με το NBC στην Καλιφόρνια και αργότερα, το 2001, ξεκίνησε μια ανεξάρτητη τηλεοπτική εταιρεία με την ονομασία Shine, η οποία παρήγαγε δημοφιλή ριάλιτι σόου, όπως το The Biggest Loser και το MasterChef.

«Ήθελα τη δική μου επιχείρηση. Ένιωθα ότι μπορούσα να πετύχω πολλά, ακόμη και αν ήταν υπερβολικά τρομακτικό εκείνη τη στιγμή», δήλωσε στον Guardian το 2010.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Elisabeth Murdoch / Φωτογραφία: AP Photo/Alastair Grant, Pool

Η Shine αγοράστηκε από τη News Corporation του πατέρα της το 2011, σε μια συμφωνία αξίας 674 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Variety. Η Elisabeth πήρε μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο της News Corp. μετά την εξαγορά, αλλά το 2019 επεκτάθηκε και πάλι μόνη της με την έναρξη της Sister, μιας εταιρείας παραγωγής ψυχαγωγικών έργων, ανέφεραν οι Los Angeles Times. Η εταιρεία παραγωγής είναι υπεύθυνη για σειρές όπως το Chernobyl τού HBO και το δράμα Broadchurch, του BBC.

Στην προσωπική της ζωή, η Elisabeth έχει παντρευτεί τρεις φορές και έχει τέσσερα παιδιά. Ο πρώτος της γάμος ήταν με τον συμφοιτητή της από το Vassar, Elkin Pianim, το 1993, σύμφωνα με τους New York Times. Το ζευγάρι απέκτησε δύο κόρες, την Cornelia και την Anna. Μετά το διαζύγιό τους, το 1998, παντρεύτηκε το 2001 τον Βρετανό διευθυντή δημοσίων σχέσεων Μάθιου Φρόιντ. Απέκτησαν επίσης δύο παιδιά: τη Charlotte και τον Samson και χώρισαν το 2014. Το 2017, η Elisabeth παντρεύτηκε για τρίτη φορά, τον καλλιτέχνη Keith Tyson.

«Θα ήθελες οι γονείς σου να είναι περήφανοι για σένα», δήλωσε στο The New Yorker το 2012. «Κάθε φορά που προσπαθούσα να δουλέψω στην εταιρεία του, δεν εντυπωσιαζόταν. Συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να προχωρήσω και να είμαι ο εαυτός μου».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Lachlan Murdoch

Ο Ρούπερτ Μέρντοχ υποδέχτηκε τον πρώτο του γιο με την Άννα, τον Lachlan, στις 8 Σεπτεμβρίου 1971, στο Λονδίνο.

Ο Lachlan μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και φοίτησε σε διάφορα ιδιωτικά σχολεία πριν πάει στο Πανεπιστήμιο Princeton, όπου σπούδασε Φιλοσοφία. Αμέσως μετά άρχισε να εργάζεται για τον πατέρα του, διευθύνοντας εφημερίδες στην Αυστραλία και τις ΗΠΑ, προτού διοριστεί αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος (η νούμερο 3 θέση) στη News Corp. το 1997.

Όμως, όπως και η μεγάλη του αδελφή, Elisabeth, ο Lachlan ήθελε να αποδείξει την αξία του και εκτός της οικογενειακής επιχείρησης. Το 2005 εγκατέλειψε τη News Corp. και μετακόμισε στην Αυστραλία για να ιδρύσει τη δική του εταιρεία, την Illyria, η οποία επένδυε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς που είχαν αποτύχει και τους αναβίωσε.

Ο Lachlan Murdoch με τη σύζυγό του, Sarah Murdoch / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στη ζωή, στηρίζεις τον εαυτό σου», δήλωσε ο Lachlan στο Business Insider, σχετικά με την απόφασή του να ξεκινήσει κάτι μόνος του. «Μπορείς να διαχωρίσεις τη θέση σου από την εταιρεία, την ευρύτερη οικογένεια και πολλούς συναδέλφους σου, να βγεις μόνος σου και να χτίσεις τη δική σου επιχείρηση και να πάρεις μεγάλο ρίσκο. Σου δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι πέτυχες έξω από την εταιρεία στην οποία μεγάλωσες».

Το 2014, ο Lachlan επέστρεψε στην οικογενειακή επιχείρηση ως μη εκτελεστικός συμπρόεδρος της News Corp. και της 21st Century Fox, σύμφωνα με το Bloomberg. Έναν χρόνο αργότερα έγινε εκτελεστικός πρόεδρος στην 21st Century Fox, ενώ το 2019 ορίστηκε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fox, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

«Ο πατέρας μου είναι ακόμα δυνατός, εργάζεται κάθε μέρα, ενώ βρίσκεται στη δέκατη δεκαετία του. Ενα συναρπαστικό μέλλον υπάρχει μπροστά», δήλωσε ο Lachlan στο Business Insider για τον πατέρα του.

Ο Lachlan είναι παντρεμένος με το μοντέλο από την Αυστραλία Sarah O'Hare, από το 1998. Έκτοτε έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τους γιους Kalan και Aidan και την κόρη Aerin.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

James Murdoch

Ο Τζέιμς Μέρντοχ, το τρίτο παιδί του Ρούπερτ με την Άννα και τέταρτο συνολικά, ξεκίνησε την καριέρα του πιο επαναστατικά από τα μεγαλύτερα αδέλφια του. Γεννημένος στις 13 Δεκεμβρίου 1972 στο Λονδίνο, ο Τζέιμς φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, προτού εγκαταλείψει το σχολείο για να ξεκινήσει τη δική του δισκογραφική εταιρεία χιπ-χοπ με την ονομασία Rawkus Records, σύμφωνα με το βιβλίο του Wolff.

Η εταιρεία απαριθμούσε τους Mos Def και Eminem ως μερικούς από τους καλλιτέχνες της πριν εξαγοραστεί από τη News Corp. το 1998, ανέφερε το BBC.

Μετά την εξαγορά αυτή, ο James θα περάσει τις επόμενες δύο και πλέον δεκαετίες δουλεύοντας για τον πατέρα του, και τελικά θα γίνει αναπληρωτής COO της News Corp. το 2011 και CEO της 21st Century Fox, το 2015. Από το 2019 ο Τζέιμς άρχισε να απομακρύνεται από την οικογενειακή επιχείρηση -πρώτα αφήνοντας την κορυφαία θέση στη Fox, όταν αυτή πωλήθηκε στην Disney το 2019, και στη συνέχεια παραιτήθηκε δημοσίως από τη News Corp. το 2020.

«Η παραίτησή μου οφείλεται σε διαφωνίες σχετικά με ορισμένο συντακτικό περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τα ειδησεογραφικά πρακτορεία της εταιρείας και ορισμένες άλλες στρατηγικές αποφάσεις», ανέφερε τότε σε ανακοίνωσή του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

James Murdoch / Φωτογραφία: Andy Kropa/Invision/AP

Ο Τζέιμς και η σύζυγός του, Κάθριν, που παντρεύτηκαν το 2000, διευθύνουν το ίδρυμα Quadrivium, το οποίο έχει υποστηρίξει σκοπούς όπως η συμμετοχή των ψηφοφόρων, η μεταρρύθμιση της δημοκρατίας και πρωτοβουλίες για την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τους New York Times. Ο Τζέιμς είναι επίσης γνωστό ότι είναι πολύ πιο φιλελεύθερος από τη συντηρητική οικογένειά του. «Διαφωνούμε για την πολιτική από τότε που ήμουν έφηβος», δήλωσε στους New York Times για τον πατέρα του.

Ο Τζέιμς και η Κάθριν είναι γονείς τριών παιδιών, της Ανέκα, της Έμερσον και του Ουόλτερ. Αλλά ο Τζέιμς δεν ενδιαφέρεται να δημιουργήσει μια δική του οικογενειακή επιχείρηση, σύμφωνα με τους New York Times. «Δεν υπάρχει καμία αυτοκρατορία», δήλωσε. «Δεν υπάρχει μελλοντική δυναστεία».

Grace Murdoch

Γεννημένη στις 19 Νοεμβρίου 2001, η Grace Helen Murdoch είναι το πρώτο παιδί του Rupert με τη Wendi Deng (και το πέμπτο συνολικά). Μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και φοίτησε στο Brearley School, από το οποίο αποφοίτησε τον Ιούνιο του 2020. Αυτή τη στιγμή είναι φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Chloe Murdoch, από αριστερά, η Georgia May Jagger και η Grace Murdoch / Φωτογραφία Christopher Smith/Invision/AP

Η Γκρέις φαίνεται να έχει στενή σχέση με τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της. «Το αγαπημένο μου πρόσωπο», έγραψε στη λεζάντα μιας σειράς φωτογραφιών τους στο Instagram.

«Είμαι τόσο τυχερή που είμαι η κόρη σου», έγραψε η Γκρέις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα 90ά γενέθλια του πατέρα της.

Chloe Murdoch

Το μικρότερο παιδί του Ρούπερτ (και το δεύτερο με τη Wendi) είναι η κόρη του Chloe, η οποία γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 2003. Η Chloe μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη με τη μεγαλύτερη αδελφή της και σήμερα φοιτά στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπως αναφέρει το βιογραφικό της στο Instagram.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Rupert Murdoch, από αριστερά, η Chloe Murdoch, η Grace Murdoch και η Wendi Deng Murdoch / Φωτογραφία: Christopher Smith/Invision/AP

Παρά το γεγονός ότι έχει δύο δημόσια πρόσωπα για γονείς, η Chloe ζει μια σχετικά ιδιωτική ζωή. Οι λογαριασμοί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι δημόσιοι, παρά μόνον εμφανίζεται περιστασιακά στο Instagram της μητέρας της. «Ήσουν πάντα το πιο χαριτωμένο παιδί, αλλά τώρα είσαι η πιο υπέροχη 18χρονη κόρη», έγραψε η Wendi για τα 18α γενέθλιά της το 2020.

Έναν χρόνο πριν, περιέγραψε την Chloe ως «όμορφη, απίστευτη, μοναδική», σε μια ξεχωριστή ανάρτηση στο Instagram.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ