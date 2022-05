Ο σχεδιαστής του θρυλικού φορέματος της Μέριλιν Μονρόε «καίει» την Κιμ Καρντάσιαν - iefimerida.gr

«Μέγα λάθος» χαρακτήρισε την απόφαση να επιτραπεί στην Κιμ Καρντάσιαν να φορέσει το θρυλικό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε, ανέφερε ο σχεδιαστής του, Μπομπ Μάκι.



Ο 82χρονος σχεδιαστής χαρακτήρισε «ανησυχητική» την απόφαση να επιτραπεί στην 41χρονη τηλεπερσόνα να γίνει το μοντέλο του θρυλικού φορέματος στο Met Gala, επιμένοντας ότι «κανείς άλλος δεν πρέπει να το φορέσει ποτέ ξανά».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Μέριλιν ήταν μια θεά - Κανείς άλλος δεν έπρεπε να το φορέσει»

«Σκέφτηκα ότι ήταν ένα μεγάλο λάθος» δήλωσε στο Entertainment Weekly. Η Μέριλιν ήταν μία θεά. Μια τρελή θεά αλλά μια θεά. Ήταν απλά υπέροχη. Κανείς δεν φωτογραφίζει έτσι. Και αυτό το φόρεμα έγινε γι’ αυτήν. Σχεδιάστηκε γι’ αυτήν. Κανείς άλλος δεν πρέπει να το φορέσει».



Υπενθυμίζεται ότι η Κιμ Καρντάσιαν δανείστηκε το ιστορικό φόρεμα από το μουσείο Ripley’s Believe It or Not» όπου το φόρεμα φυλασσόταν σε περιβάλλον ελεγχόμενης θερμοκρασίας από τότε που αγοράστηκε έναντι του ποσού ρεκόρ των 5 εκατομμυρίων δολαρίων το 2016. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, επειδή δεν της έμπαινε, χρειάστηκε να το αφήσουν ξεκούμπωτο στο πίσω μέρος, κάτι που κάλυψαν με μια faux λευκή γούνα.



Η Κιμ Καρντάσιαν με το φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε στο Met Gala

Ο Μπομπ Μάκι ήταν μόλις 23 ετών όταν έκανε τα αρχικά σχέδια για το φόρεμα, ενώ εργαζόταν ως βοηθός του θρύλου της μόδας Jean Louis, ο οποίος δημιούργησε το φόρεμα ειδικά για την Μέριλιν Μονρόε και η οποία το φόρεσε όταν ερμήνευσε το «Happy Birthday» στον τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι στις 19 Μαΐου 1962.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έντονη κριτική και από άλλους για την απόφαση αυτή

Εκτός από την επιμονή του πως η Μέριλιν Μονρόε θα έπρεπε να είναι το μόνο άτομο που έχει φορέσει ποτέ το φόρεμα, ο Μάικ εξέφρασε επίσης ανησυχίες σχετικά με την ζημιά που θα μπορούσε να έχει γίνει σε αυτό κατά τη διάρκεια του Met Gala, όπως έχουν κάνει ήδη αρκετοί ιστορικοί μόδας και ειδικοί σε θέματα ενδυμασίας.



Μια τέτοια κριτική έρχεται από τον συγγραφέα Μισέλ Μόργκαν ,η οποία έχει γράψει πολλά βιβλία για την ζωή της Μέριλιν Μονρόε, και η οποία καυτηρίασε την απόφαση να επιτραπεί στο λαμπερό φόρεμα να φορεθεί ξανά. «Είμαι εξαιρετικά απογοητευμένη που βλέπω αυτό το 60 ετών, εμβληματικό φόρεμα να φοριέται δημοσίως» δήλωσε στην New York Post. «Το φόρεμα είναι εξαιρετικά εύθραυστο και προηγουμένως φυλασσόταν σε συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας, αλλά τώρα είναι εδώ, όχι μόνο φοριέται, αλλά και στο κόκκινο χαλί, όπου θα μπορούσε να του έχει συμβεί οτιδήποτε».