Φωτό: Δεν χωρούσε στο φόρεμα της Μέριλιν η Κιμ Καρντάσιαν, τα οπίσθιά της ήταν έξω -Το έκρυβε με γούνα - iefimerida.gr

Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε μια σούπερ εμφάνιση στο Met Gala 2022 που συζητήθηκε, φορώντας ένα από τα πιο θρυλικά φορέματα της Ιστορίας, της Μέριλιν Μονρόε.

Ηταν το iconic στενό φόρεμα που φόρεσε η Μέριλιν Μονρόε με τους κρυστάλλους, που σχεδίασε για εκείνη ο Jean Louis και εκτίθεται στο Ripley's Believe It or Not! Museum στο Ορλάντο της Φλόριντα, αφού το Μουσείο το απέκτησε σε δημοπρασία από τον οίκο Julien's Auction έναντι 4,81 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Κιμ Καρντάσιαν λοιπόν για το φετινό Met Gala ζήτησε και δανείστηκε το iconic αυτό φόρεμα, το οποίο δεν της έκανε. Αναγκάστηκε, όπως παραδέχθηκε και η ίδια να χάσει 8 κιλά σε τρεις εβδομάδες για να καταφέρει να χωρέσει στο εν λόγω φόρεμα.

Και πάλι, όμως, το θρυλικό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε δεν της έκανε... Αναγκάστηκε, λοιπόν, να πάει στο Met Gala με ξεκούμπωτο φόρεμα.

Εντύπωση κατά την άφιξή της στο κόκκινο χαλί προκάλεσε το γεγονός ότι δεν έβγαλε δευτερόλεπτο τη λευκή γούνα που φορούσε περασμένη στα χέρια της και κάλυπτε τα οπίσθιά της. «Εκρυβε τα οπίσθιά της η Κιμ Καρντάσιαν;» αναρωτήθηκαν πολλοί. Οντως κάτι έκρυβε και όντως έκρυβε τα οπίσθιά της καθώς το φερμουάρ δεν ανέβηκε ποτέ και τα οπίσθιά της ήταν έκθετα. Φορούσε βέβαια ένα λαστέξ αλλά το φόρεμα ήταν ανοιχτό.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύει το ΤΜΖ από την πρόβα της Κυριακής από το μουσείο Ripley's Believe It or Not! η Κιμ Καρντάσιαν φαίνεται πανικόβλητη την ώρα που η ομάδα της παλεύει να της φορέσει το θρυλικό φόρεμα.

Στην αρχή δίνεται μάχη για να ανέβει το φόρεμα, οι άνθρωποι του Μουσείου με γάντια προσπαθούν να χωρέσουν τα διάσημα οπίσθια της Καρντάσιαν στο φόρεμα και όταν το φόρεμα ανεβαίνει αντιλαμβάνονται ότι δεν κλείνει το φερμουάρ.

Η ανακούφιση για την Κιμ Καρντάσιαν ήρθε όταν συνειδητοποίησαν ότι μπορούσαν απλώς να δέσουν το πίσω μέρος του φορέματος και στη συνέχεια να καλύψουν την πίσω όψη της με ένα λευκό γούνινο σάλι, παρόμοιο με αυτά που συνήθιζε να φορά η Μέριλιν Μονρόε.

«Θεέ μου! Ναι, μπορούμε να το δέσουμε έτσι και να το κρατήσουμε ανοιχτό;» ρωτάει η Κιμ Καρντάσιαν όταν βλέπει ότι το φόρεμα εφαρμόζει καλά έστω και με το φερμουάρ ανοιχτό. «Και μπορούμε να βάλουμε μια γούνα από πάνω;», ακούγεται να συμπληρώνει.

Αυτό σήμαινε, όπως εξηγεί και η Daily Mail, ότι η Κιμ Καρντάσιαν φορούσε το φόρεμα ξεκούμπωτο ενώ περπατούσε στο κόκκινο χαλί του Met Gala, πριν αλλάξει και φορέσει ένα ακριβές αντίγραφο προσαρμοσμένο όμως στο δικό της σώμα (μια replica του φορέματος που επίσης ανήκει στο Μουσείο), αφού μπήκε στη σάλα της εκδήλωσης.

Τα επίμαχα καρέ από το βίντεο του TMZ που δείχνουν ότι το φόρεμα της Μέριλιν που φόρεσε η Κιμ Καρντάσιαν δεν έκλεινε

H πρόβα που έκανε η Κιμ Καρντάσιαν την Κυριακή για το φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε, στο Μουσείο

Ενα μικρότερο απόσπασμα του βίντεο, που δεν περιέχει τα επίμαχα καρέ που δείχνουν ότι το φόρεμα δεν έκλεισε ποτέ, δείχνουν όμως την προσπάθεια της Κιμ Καρντάσιαν να φορέσει το iconic φόρεμα, δημοσίευσε το Μουσείο που το κατέχει, στην σελίδα του στο Instagram:

Αλλαξε φόρεμα η Κιμ Καρντάσιαν όταν μπήκε στο Met Gala

Η Μέριλιν - που πέθανε στα 36 της χρόνια από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 1962 - λέγεται ότι πλήρωσε 1.440 δολάρια για το κατά παραγγελία φόρεμα το οποίο κατέχει το ρεκόρ για το πιο ακριβό φόρεμα που πουλήθηκε σε δημοπρασία, καθιστώντας το ένα από τα πιο ακριβά φορέματα στον κόσμο.

Ο θρύλος λέει ότι το ρούχο ήταν τόσο στενό, που ουσιαστικά έραψαν το φόρεμα πάνω στην Μέριλιν Μονρόε για να κλείσει, πριν από την εμφάνισή της μπροστά στον Αμερικανό Πρόεδρο.

Και η Κιμ Καρντάσιαν, όπως αποδεικνύεται έδωσε έναν αντίστοιχο αγώνα για να μπορέσει να φορέσει το φόρεμα που τόσο επιθυμούσε. Μάλιστα, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα ότι η 41χρονη ριάλιτι σταρ άρχισε να κλαίει όταν αντιλήφθηκε ότι το φόρεμα δεν μπορούσε να είχε τον ίδιο αγώνα όταν ανακάλυψε ότι το φόρεμα δεν της ταίριαζε και άρχισε να κλαίει όταν έμαθε ότι το φόρεμα δεν μπορούσε να τροποποιηθεί.

Η Κιμ Καρντάσιαν είπε στη Vogue πώς μπήκε σε μια ιδιαίτερα αυστηρή δίαιτα προκειμένου να αδυνατίσει και να φορέσει το φόρεμα στο Met Gala.

«Φορούσα μια στολή σάουνας δύο φορές την ημέρα, έτρεχα στον διάδρομο, έκοψα τελείως κάθε σάκχαρο και κάθε υδατάνθρακα και έτρωγα μόνο τ λαχανικά και πρωτεΐνες», είπε. «Δεν λιμοκτονούσα, αλλά ήταν τόσο αυστηρή η δίαιτα».

Το σώμα κλεψύδρα της Μέριλιν Μονρόε και οι διαστάσεις της που συζητιούνται εδώ και δεκαετίες, με έναν ράφτη να υποστηρίζει ότι είχε ύψος 1,75 μ., στήθος 35", μέση 22" και γοφούς 35". Το μέγεθος του σουτιέν της λέγεται ότι ήταν 36D.

Η Κιμ Καρντάσιαν κάποτε είχε αποκαλύψει τις δικές της διαστάσεις: «Οι διαστάσεις μου είναι 38, 26, 39. Αλλά να θυμάστε ότι είμαι 1,75 μ. και ότι ο καθένας έχει το βάρος σε διαφορετικά σημεία του σώματός του».

Η Κιμ Καρντάσιαν λέγεται ότι έφυγε από το ξενοδοχείο της τη Δευτέρα καλυμμένη με ένα μπουρνούζι και είχαν στηθεί παραβάν έξω από το ξενοδοχείο της για να βεβαιωθεί ότι κανείς δεν είδε το ρούχο πριν από την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί του Met Gala.

Όταν έφτασε στο Met Gala, είχε στηθεί ένα ειδικό μυστικό δοκιμαστήριο κοντά στα σκαλιά, όπου τη συνάντησε ένας συντηρητής από το Ripley's, ο οποίος φορούσε ειδικά γάντια, για να τη βοηθήσει να τη βοηθήσει στην καλύτερη εφαρμογή του φορέματος.

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ακόμη ότι δεν φόρεσε καθόλου μακιγιάζ σώματος, όπως συνήθως κάνει σε τέτοιες εκδηλώσεις, προκειμένου να μην λερώσει το φόρεμα.