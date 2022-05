Met Gala: Η Κιμ Καρντάσιαν φόρεσε το αυθεντικό, θρυλικό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε -Αφού έχασε 8 κιλά σε 10 μέρες - iefimerida.gr

Μια grande εμφάνιση έκανε η Κιμ Καρντάσιαν στο Met Gala φορώντας το εμβληματικό φόρεμα που είχε βάλει η Μέριλιν Μονρόε όταν ευχόταν «Χρόνια Πολλά» στον τότε πρόεδρο J F. Kennedy.

Βέβαια, όπως μπορεί να αναρωτιούνται πολλοί, το να στριμώξει τις διάσημες καμπύλες της στο ιστορικό φόρεμα δεν ήταν εύκολο, με την 41χρονη τηλεπερσόνα να αποκαλύπτει ότι έπρεπε να χάσει 8 κιλά μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες, προκειμένου να χωρέσει σε αυτό.



Η Μέριλιν Μονρόε με τον Τζον Κένεντι

Το διάσημο φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε αξίας 4,81 εκατομμυρίων δολαρίων

Υπενθυμίζεται ότι η Μέριλιν Μονρόε φορούσε το συγκεκριμένο φόρεμα όταν τραγούδησε το «Χρόνια Πολλά» στον πρόεδρο Τζον Κένεντι το 1962 προκαλώντας τότε σκάνδαλο. Όσο για το λαμπερό μπεζ φόρεμα με τις χάντρες, είχε σχεδιαστεί από τον Jean Louis και εκτίθεται στο Ripley's Believe It or Not! Museum στο Ορλάντο της Φλόριντα, αφού το αγόρασαν από τον οίκο Julien's Auction για 4,81 εκατομμύρια δολάρια.



Η Κιμ Καρντάσιαν είναι το μοναδικό άτομο μετά την Μέριλιν Μονρόε που φορά το συγκεκριμένο φόρεμα

«Αυτό είναι το φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε. Είναι εξήντα ετών» δήλωσε η Κιμ Καρντάσιαν στην LaLa Anthony στο κόκκινο χαλί. «Είχα την ιδέα να το δοκιμάσω και να το φορέσω. Το έφεραν με ένοπλους φρουρούς και γάντια. Το δοκίμασα και δεν μου έμπαινε. Έπρεπε να χάσω 8 κιλά. Αλλά ήμουν αποφασισμένη να το φορέσω. Τα κατάφερα. Έβαψα τα μαλλιά μου ξανθά. Έχω να φάω υδατάνθρακες και ζάχαρη εδώ και τρεις εβδομάδες».



Η Μέριλιν Μονρόε τραγουδά το «Χρόνια Πολλά» στον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι

Όπως έγινε επίσης γνωστό, η Κιμ Καρντάσιαν φόρεσε το διάσημο φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε μόνο για λίγα λεπτά, καθώς άλλαξε σε ένα αντίγραφό του μόλις περπάτησε στο κόκκινο χαλί, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι δε θα καταστραφεί μέσα στο πάρτι του Met Gala.

Αυστηρή δίαιτα τριών εβδομάδων έκανε η Κιμ Καρντάσιαν προκειμένου να χωρέσει στο φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε

H Κιμ Καρντάσιαν φόρεσε το θρυλικό φόρεμα για λίγα μόλις λεπτά και μετά άλλαξε σε ένα αντίγραφο προκειμένου να μην το κάνει ζημιά

Η Μέριλιν Μονρόε – που πέθανε στα 36 της χρόνια από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 1962 – λέγεται ότι πλήρωσε 1.440 δολάρια για το κατά παραγγελία φόρεμα και κατέχει το ρεκόρ για το ακριβότερο φόρεμα που πωλήθηκε σε δημοπρασία, καθιστώντας το ένα από τα ακριβότερα φορέματα στον κόσμο. Ο θρύλος λέει ότι το φόρεμα ήταν τόσο στενό, που έπρεπε να το ράψουν επάνω της πριν από την εμφάνισή της στον πρόεδρο.



Πώς κατάφερε να χωρέσει στο περίφημο φόρεμα η Κιμ Καρντάσιαν

Η Κιμ Καρντάσιαν από την άλλη ξέσπασε σε κλάματα όταν ανακάλυψε ότι δεν χωρούσε στο φόρεμα και πως δεν μπορούσαν να γίνουν διορθώσεις και μεταποιήσεις προκειμένου να χωρέσει. Όπως είπε, λοιπόν, στη Vogue, μπήκε σε μια ανελέητα αυστηρή δίαιτα προκειμένου να αδυνατίσει και να φορέσει το φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε στο Met Gala.



Η Κιμ Καρντάσιαν έχασε 8 κιλά προκειμένου να χωρέσει στο θρυλικό φόρεμα

«Φορούσα στολή σάουνας δύο φορές την ημέρα, έτρεχα στο διάδρομο, έκοψα τελείως τη ζάχαρη και κάθε υδατάνθρακα και έτρωγα μόνο τα πιο καθαρά λαχανικά και πρωτεϊνες» είπε στο περιοδικό. «Δεν λιμοκτονούσα, αλλά ήμουν τόσο αυστηρή».



Το μοναδικό σώμα κλεψύδρας της Μέριλιν Μονρόε και οι ακριβείς μετρήσεις της συζητούνται εδώ και δεκαετίες, αλλά ένας κατασκευαστής φορεμάτων ισχυρίστηκε ότι είχε ύψος 1,75 μ., με μπούστο 35", μέση 22" και γοφούς 35". Το μέγεθος του σουτιέν της λέγεται ότι ήταν 36D.



Η Κιμ είχε αναφερθεί κάποτε στις δικές της διαστάσεις. Όπως είχε δηλώσει: «Οι διαστάσεις μου είναι 38, 26, 39. Αλλά να θυμάστε ότι είμαι 1,75μ. και ο καθένας κουβαλά το βάρος του σε διαφορετικά σημεία».



Υπό άκρα μυστικότητα η ετοιμασία της Κιμ Καρντάσιαν - Άλλαξε σε άλλο φόρεμα μετά το κόκκινο χαλί

Όσο για την εμφάνισή της, λέγεται ότι έφυγε από το ξενοδοχείο της τη χθες καλυμμένη με ένα μπουρνούζι και είχαν στηθεί οδοφράγματα έξω από το ξενοδοχείο προκειμένου να βεβαιωθεί ότι κανείς δε θα έβλεπε το φόρεμα πριν από την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί του Met Gala.



Όταν έφτασε εκεί, είχε στηθεί ένα μυστικό δοκιμαστήριο κοντά στα σκαλιά όπου ένας υπάλληλος του Ripley’s την περίμενε για να τη βοηθήσει να προσαρμόσει το φόρεμα, φορώντας μάλιστα, ειδικά γάντια.



Όπως δήλωσε η Κιμ Καρντάσιαν δεν είχε φορέσει καθόλου μακιγιάζ σώματος, όπως συνηθίζει να κάνει σε τέτοιες εκδηλώσεις, προκειμένου να μην λερωθεί το φόρεμα.



«Σέβομαι εξαιρετικά το συγκεκριμένο φόρεμα και όσα σημαίνει για την αμερικανική ιστορία» δήλωσε στη Vogue. «Δε θα ήθελα ποτέ να καθίσω σε αυτό ή να φάω κάτι φορώντας το ή να έχω τον φόβο πως μπορεί να πάθει οποιαδήποτε ζημιά».



Η Κιμ Καρντάσιαν με τον Pete Davidson στο κόκκινο χαλί του Met Gala

Αποκαλύφθηκε επίσης ότι μόλις η Κιμ Καρντάσιαν ανέβηκε τα σκαλιά του Met Gala, στη συνέχεια φόρεσε ένα αντίγραφο του φορέματος, το οποίο ανήκει επίσης στο Ripley’s ώστε να μπορέσει να απολαύσει την βραδιά χωρίς να ανησυχεί μήπως καταστραφεί το ρούχο. Μάλιστα, έπρεπε να εξασκηθεί στο ανέβασμα των σκαλοπατιών για να προετοιμαστεί για να το φορέσει στην εκδήλωση.



Γιατί αποφάσισε η Κιμ Καρντάσιαν να βάλει το φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε

Σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, η Κιμ Καρντάσιαν σημείωσε ότι η ιδέα να φορέσει το θρυλικό αυτό φόρεμα, της ήρθε τον περασμένο Σεπτέμβριο. «Σκέφτηκα τον εαυτό μου, τι θα είχα κάνει για το αμερικανικό θέμα, εάν δεν ήταν το λουκ Balenciaga. Ποιο είναι το πιο αμερικανικό πράγμα που μπορείς να σκεφτείς; Και αυτό είναι η Μέριλιν Μονρόε» είπε.



Αποκάλυψε επίσης, ότι της πήρε 14 ώρες για να ανοίξει τα μαλλιά της για την περίσταση. Μιλώντας για το ημιδιάφανο φόρεμα, το οποίο είναι διακοσμημένο με πάνω από 6.000 κρύσταλλα, η Κιμ Καρντάσιαν είπε: «Σήμερα όλοι φορούν διάφανα φορέματα, αλλά τότε δε συνέβαινε αυτό». Και πρόσθεσε: «Κατά μία έννοια, είναι το αυθεντικό γυμνό φόρεμα. Γι’ αυτό ήταν τόσο σοκαριστικό. Η Μέριλιν έδειχνε καταπληκτική και πέτυχε ακριβώς αυτό που ήθελε. Τα στούντιο της Fox δεν την άφηναν να φοράει κάτι πολύ αποκαλυπτικό στις ταινίες, λόγω του προηγούμενο σκανδάλου με το γυμνό ημερολόγιο. Και δεν την ένοιαζε πραγματικά γιατί είχε ήδη απολυθεί. Η σιλουέτα της ήταν στο απόγειό της, το φόρεμα ήταν ένα κλασικό σχέδιο της μόδας εκείνης της εποχής».