Η Μελάνια Τραμπ σκέφτεται να γράψει απομνημονεύματα, που θα βγάλουν «πολλά λεφτά», εν μέσω φημών για διαζύγιο

Επαφές με εκδοτικούς οίκους για τη συγγραφή των δικών της απομνημονευμάτων από την περίοδο στον Λευκό Οίκο φέρεται να έχει η Μελάνια Τραμπ, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Η μέλλουσα πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ θα εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου και πιθανότατα θα μετακομίσει μόνιμα στο θέρετρο του Ντόναλντ Τραμπ, το Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, αλλά δεν θα αποχωρήσει «τόσο αθόρυβα όσο θα περίμενε κανείς», όπως ανέφερε πηγή που επικαλείται το Page Six. «Η Μελάνια έχει επαφές για να γράψει τα δικά της απομνημονεύματα και τα χρήματα που θα πάρει θα είναι δικά της, θα είναι μια ευκαιρία για την ίδια να βγάλει μόνη της χρήματα», συμπλήρωσε.

Μάλιστα ο Τραμπ φέρεται να την ενθαρρύνει να πιάσει την πένα και να γράψει τη δική της ιστορία. Το βιβλίο θα είναι τρόπον τινά και μια απάντηση στο “H Mελάνια κι Εγώ: Η Άνοδος και η Πτώση της Φιλίας Μου Με την Πρώτη Κυρία» (“Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady”) της πρώην συμβούλου και φίλη της, Στέφανι Γουίνστον Βόλκοφ, που περιλαμβάνει διόλου κολακευτικές αποκαλύψεις για την ίδια.

Τα απομνημονεύματα της Μελάνια μπορεί να πιάσουν «πολλά λεφτά»

Δεν είναι ακόμη σαφές αν η Μελάνια έχει ήδη γράψει ολόκληρο ή μέρος του βιβλίου της ή αν έχει ξεκινήσει τη συγγραφή του. Η πρώην Πρώτη Κυρία, Μισέλ Ομπάμα, είχε κυκλοφορήσει τη δική της βιογραφία με τίτλο “Becoming” το 2018, δύο χρόνια μετά την αποχώρηση του Μπαράκ Ομπάμα από τον Λευκό Οίκο, ένα βιβλίο που πούλησε περίπου 10 εκατ. αντίτυπα μέσα σε πέντε μήνες σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House. Συνεργάτες του Τραμπ έχουν δημοσιεύσει διάφορα βιβλία στη διάρκεια της προεδρικής του θητείας, που έχουν πάει πολύ καλά εισπρακτικά και η πηγή είπε στο Page Six ότι τα απομνημονεύματα της Μελάνια μπορεί να πιάσουν «πολλά λεφτά». «Στον απόηχο της προδοσίας της Στέφανι Γουίνστον Βολκόφ εντύπως αλλά και με μυστικές ηχογραφήσεις, η ιστορία της Μελάνια μπορεί να αξίζει πολλά λεφτά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι αναφορές ότι η κ. Τραμπ σκέφτεται να γράψει τα απομνημονεύματά της εντείνουν τις προσδοκίες των οπαδών του άνδρα της να γράψει και εκείνος δικό του βιβλίο, μετά το “Fear and Rage” του Μπομπ Γούντγουορντ, στο οποίο ο δημοσιογράφος που αποκάλυψε το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ, ξεσκέπασε τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο. «Το βιβλίο του Γούντγουορντ είναι ένα Αστείο – άλλη μια επίθεση εναντίον μου όπου χρησιμοποιεί αναπόδεικτες, μη κατονομαζόμενες, ανώνυμες πηγές. Πολλοί έχουν βγει κι έχουν πουν ότι όσα τους αποδίδονται, όπως και το ίδιο το βιβλίο, είναι ψέματα. Οι Δημοκρατικοί δεν αντέχουν την ήττα. Εγώ θα γράψω το πραγματικό βιβλίο», είχε προαναγγείλει ο Τραμπ τον περασμένο Σεπτέμβριο με ανάρτησή του στο Twitter.

Στο μεταξύ δεν λένε να σιγήσουν οι φήμες ότι η γυναίκα του σκέφτεται να τον εγκαταλείψει μόλις αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο. Η πρώην συνεργάτιδά της Ομαρόζα Μάνιγκολτ Νιούμαν έχει υποστηρίξει παλαιότερα ότι η Μελάνια «μετρά κάθε λεπτό μέχρι να λήξει η θητεία του για να μπορέσει να πάρει διαζύγιο» κι ότι ο μόνος λόγος που η Μελάνια δεν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου νωρίτερα είναι επειδή ο Τραμπ «θα έβρισκε έναν τρόπο να την τιμωρήσει γι’ αυτή την ντροπιαστική της κίνηση»,, αλλά εκπρόσωπος της νυν Πρώτης Κυρίας έχει απορρίψει κάθε εικοτολογία για πιθανό διαζύγιο.