Η Ιβάνα Τραμπ έχει διπλάσια περιουσία από τη Μελάνια – Πώς απέκτησε μια μικρή αυτοκρατορία

Γύρω στα 100 εκατ. δολάρια αποτιμάται σήμερα η περιουσία της Ιβάνα Τραμπ κι αν τη συγκρίνει κανείς με εκείνη της νυν συζύγου του Ντόναλντ Τραμπ το χάσμα είναι τεράστιο.

Η Μελάνια Τραμπ εκτιμάται ότι διαθέτει περιουσιακά στοιχεία γύρω στα 50 εκατ. δολάρια, όσα και η διαφορά που τη χωρίζει από την πρώτη σύζυγο του άνδρα της, που πετά αραιά και που μπηχτές για την νυν σύζυγο του απερχόμενου Ρεπουμπλικανού προέδρου. Η Ιβάνα έζησε 14 χρόνια με τον Τραμπ κι απέκτησε μαζί του τρία παιδιά, τον Έρικ, τον Ντον τζούνιορ και την Ιβάνκα, μέχρι που πήρε διαζύγιο από τον νυν ένοικο του Λευκού Οίκου το 1992.

Η ζωή της Ιβάνα στην Τσεχοσλοβακία κι η φυγή στη Δύση

Κόρη ενός ηλεκτρολόγου μηχανικού και μιας τηλεφωνήτριας η Ιβάνα Μαρί Ζελνίτσκοβα, όπως ήταν το όνομά της όταν γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου του 1949 στην πόλη Ζλιν της τότε Τσεχοσλοβακίας, άρχισε να ασχολείται με το σκι από την ηλικία των τεσσάρων. Κάποια ρεπορτάζ ανέφεραν ότι ήταν αναπληρωματική στην ολυμπιακή ομάδα του σκι της πατρίδας της το 1972 με ειδικότητα στα σλάλομ και τις καταβάσεις, αλλά το 1989 ο ΓΓ της Ολυμπιακής Επιτροπής της πατρίδας της, Πετρ Πομέζνι διέψευσε ως αβάσιμες τις πληροφορίες αυτές, αφού δεν βρήκε, όπως είπε, σχετικές καταχωρήσεις στα αρχεία.

Η Ιβάνα με τον Ντόναλντ Τραμπ και τα τρία παιδιά τους στην κηδεία του πατέρα της στην Τσεχοσλοβακία το 1990 / Φωτογραφία αρχείου: ΑΡ

Όπως και νά’ χει η Ιβάνα πήρε μάστερ στη Φυσική Αγωγή κι εργάστηκε ως δασκάλα του σκι μέχρι που παντρεύτηκε το 1971 τον πλατωνικό της έρωτα, έναν Αυστριακό καθηγητή του σκι ονόματι Άλφρεντ Βίνκλμαϊερ για να αποκτήσει αυστριακό διαβατήριο, με το οποίο μπόρεσε να φύγει από το ανατολικό μπλοκ στη Δύση. Το 1973 πήρε διαζύγιο από τον Βίνκλμαϊερ και μετακόμισε στον Καναδά. Έζησε στο Μόντρεαλ δύο χρόνια, όπου συνέχισε να βελτιώνει τα Αγγλικά της με νυχτερινά μαθήματα κι εκτός από μαθήματα σκι εργάστηκε και ως μοντέλο.

Ο γάμος της Ιβάνα με τον Τραμπ εφαλτήριο για να χτίσει την περιουσία της

Υπό αυτή την ιδιότητα βρέθηκε το 1976 με μια παρέα μοντέλων στη Νέα Υόρκη, όπου γνώρισε τον Ντόναλντ Τραμπ και στις 7 Απριλίου του επόμενου χρόνου αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης και αφοσίωσης. Η Ιβάνα απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα το 1988, αλλά δύο χρόνια αργότερα χώρισε από τον άντρα της.

H Iβάνα και ο Ντόναλντ Τραμπ στο γιοτ του τελευταίου "Trump Princess" / Φωγτογραφία αρχείου: ΑΡ

Το διαζύγιο στοίχισε πολύ ακριβά στον Ντόναλντ Τραμπ, αφού η Ιβάνα τον «άρμεξε» αποσπώντας του σε σημερινή αξία κάπου 100 εκατ. δολάρια. Όσο ήταν μαζί του, η Ιβάνα είχε εμπλακεί στις επιχειρήσεις του άνδρα της και μάλιστα εργάστηκε και ως αντιπρόεδρος στον τομέα του Interior Design του «Οργανισμού Τραμπ».

H Ιβάνα κι ο Ντόναλντ Τραμπ στο επίσημο δείπνο που παρέθεσαν ο Ρόναλντ Ρίγκαν κι η σύζυγός του, Νάνσι, στον βασιλιά Φαχντ της Σαουδικής Αραβίας το 1985 / Φωτογραφία αρχείου: Wikipedia

Όπως κι η Μελάνια, η Ιβάνα αξιοποίησε το όνομά της για να ανοίξει διάφορες επιχειρήσεις, όπως την Ivana Inc. και την Ivana Haute Couture, ενώ αγόρασε και το 33% μιας μεγάλης εφημερίδας στην Κροατία. Καθώς επέκτεινε την επιχειρηματική της αυτοκρατορία η Ιβάνα Τραμπ εμφανιζόταν και σε διάφορα τηλεοπτικά σόου και ταινίες όπως το “Ivana Young Man” το “Dancing With The Stars” στην Ιταλία και το “First Wives Club”.

Η Ιβάνα Τραμπ είχε εμπλακεί στις επιχειρήσεις του Ντόναλντ Τραμπ όσο ήταν μαζί του / Φωτογραφία αρχείου: ΑΡ



Η ηλικίας 71 ετών σήμερα Ιβάνα έχει γράψει επίσης αρκετά βιβλία -ανάμεσά τους την αυτοβιογραφία με τον τίτλο “Raising Trump” και το “The Best Is Yet to Come: Coping With Divorce and Enjoying Life Again” («Τα Καλύτερα Έρχονται: Αντιμετωπίζοντας το Διαζύγιο κι Απολαμβάνοντας Ξανά τη Ζωή»), ενώ αρθρογραφούσε και σε μια στήλη με τον τίτλο «Ρωτήστε την Ιβάνα» κι είχε και δικό της lifestyle περιοδικό, το “Ivana’s Living in Style”. Η Ιβάνα είχε προκαλέσει την οργή του προέδρου της Τσεχίας Μίλος Ζέμαν, όταν αρνήθηκε να γίνει πρέσβης των ΗΠΑ στην πατρίδα της, αλλά όπως είπε η ίδια αργότερα, δεν ήθελε αναλαμβάνοντας το πόστο αυτό να θυσιάσει τα ταξίδια και τις διακοπές της στο Μαϊάμι, τη Νέα Υόρκη και το Σεν Τροπέ…