Αυτό το τραγούδι μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες για τις περισσότερες αναζητήσεις στο Shazaam -Δεν θα πιστεύετε ποιο είναι

Η εφαρμογή αναγνώρισης τραγουδιού έχει το δικό της... λήμμα στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες και αυτό το τραγούδι βρίσκεται στην κορυφή.

Πάνε χρόνια από την εποχή που οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί ανά τον κόσμο χρησίμευαν ως μουσικές βιβλιοθήκες για τους απανταχού ακροατές. Σήμερα αρκεί να έχει κανείς το κινητό του ανά χείρας και να… ηχογραφήσει ένα μέρος του κομματιού με την εφαρμογή Shazaam.

Πρόκειται για μια πρακτική εφαρμογή που σου δίνει πληροφορίες του τραγουδιού που ακούς, με δεδομένο φυσικά πως αυτό υπάρχει στη βάση δεδομένων της. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα του αμερικανικού CNN, υπάρχει ένα τραγούδι, το οποίο έπαιξε πολύ τα τελευταία χρόνια, και το οποίο αναζήτησαν οι χρήστες του Shazaam όσο κανένα άλλο.

Αναζητήθηκε περισσότερες από 36 εκατ. φορές

Το χορευτικό τραγούδι Dance Monkey, φιγουράρει έτσι στις σελίδες του βιβλίου με τα Ρεκόρ Γκίνες για τις εκατομμύρια φορές που αναζητήθηκε μέσω Shazaam. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το τραγούδι της Tones and I, κατά κόσμον Τόνι Γουότσον, αναγνωρίστηκε από την εφαρμογή 36,6 εκατομμύρια φορές. Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2019 και εκθρόνισε από την κορυφή του Shazaaam το Wake Me Up του Σουηδού Dj Avicii.

Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή uptempo τραγούδια τελευταία, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των μουσικών τσαρτ σε περισσότερες από 30 χώρες. Μάλιστα, το τραγούδι με αυστραλιανή καταγωγή έγινε το πρώτο εδώ και 8 χρόνια που μπαίνει στο Top 5 του Billboard (τα αμερικανικά τσαρτ) γραμμένο αποκλειστικά από γυναίκα δημιουργό.

Η ιστορία του τραγουδιού που έκανε διάσημη μια μουσικό του δρόμου

Η νεαρή Τόνι Γουότσον έχει δηλώσει πως συνέθεσε το εν λόγω τραγούδι, σε μια στιγμή απογοήτευσης για την έλλειψη υπομονής στους ανθρώπους γύρω της. «Είναι ένα τραγούδι για μια στιγμή που ένιωθα απογοητευμένη με το γεγονός πως οι άνθρωποι δεν είχαν πια καθόλου υπομονή» έλεγε, για την περίοδο που έπαιζε τη μουσική της στους δρόμους.

Η επιτυχία του τραγουδιού είναι ασύλληπτη, με το επίσημο κλιπ στο YouTube να έχει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο θεάσεις. Η Γουότσον αναμένεται να κυκλοφορήσει τον πρώτο της προσωπικό δίσκο στα τέλη του έτους.