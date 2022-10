Με κορωνοϊό ο Ρίνγκο Σταρ -Στα 82 του, ακυρώνει συναυλίες - iefimerida.gr

Ο σερ Ρίνγκο Σταρ ακύρωσε αρκετές επερχόμενες συναυλίες της περιοδείας του στη Βόρεια Αμερική, καθώς νοσεί από Covid-19.

Το πρώην μέλος των Beatles, ο Ρίνγκο Σταρ 82 ετών σήμερα, έκανε μία σειρά από εμφανίσεις στις ΗΠΑ και τον Καναδά με το All-Starr συγκρότημά του, προτού νοσήσει το Σαββατοκύριακο.

Μετά την ακύρωση δύο συναυλιών την τελευταία στιγμή, «επιβεβαιώθηκε ότι ο Ringo έχει Covid-19 και η περιοδεία θα είναι σε αναμονή» είπε ο εκπρόσωπός του. Ο ντράμερ «αναρρώνει στο σπίτι» και ελπίζει να ξαναρχίσει τα σόου σύντομα, πρόσθεσε.

Σε περιοδεία ο 82χρονος Ρίνγκο Σταρ

Οι εμφανίσεις που είχαν προγραμματιστεί στον Καναδά ακυρώθηκαν και δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για τις επερχόμενες στις ΗΠΑ και το Μεξικό. «Θα ενημερώνουμε τους θαυμαστές για τυχόν περαιτέρω νέα ή αλλαγές» είπε ο εκπρόσωπός του στο BBC.

Ο Ρίνγκο Σταρ είχε δηλώσει στο USA Today το 2021 ότι παρά το γεγονός ότι έλαβε δύο δόσεις του εμβολίου κατά της Covid-19 δεν θεωρεί ότι είναι ασφαλείς οι περιοδείες. Ο μουσικός έγινε γνωστός τη δεκαετία του 1960 ως ο ντράμερ των Beatles, έκανε βασικά φωνητικά στα τραγούδια «With A Little Help From My Friends» και «Yellow Submarine» και ξεκίνησε επιτυχημένη σόλο καριέρα μετά τη διάλυση των Beatles το 1970.