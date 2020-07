Ρίνγκο Σταρ: Η ιστορία του λιγότερο διάσημου «σκαθαριού» -Η σοβαρή ασθένεια, η φτώχεια και τα ντραμς από κουτί μπισκότα

Ο ίσως πιο «αγνοημένος» από τα τέσσερα μέλη των θρυλικών Beatles, ο Ρίνγκο Σταρ, έχει αναμφισβήτητα την πιο συναρπαστική ζωή μέχρι να φτάσει στο αποκορύφωμα της δόξας του.

Βγαίνοντας στο μπαλκόνι του Δημαρχείου του Λίβερπουλ υπό τον ήχο κραυγών 20.000 θαυμαστών του συγκροτήματος που βρίσκονταν από κάτω, ο Ρίνγκο Σταρ, ο ντράμερ ων Beatles, είχε μείνει πραγματικά έκπληκτος.

Ηταν το 1964, η Beatlemania ήταν στο αποκορύφωμά της και οι Fab Four – ο Ρίνγκο Σταρ, ο Τζον Λένον, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Τζορτζ Χάρισον, είχαν επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, το Λίβερπουλ, όπου τους είχαν υποδεχτεί πανηγυρικά.

Ερχόμενοι από μια παγκόσμια περιοδεία που είχε εκτοξεύσει την καριέρα τους, τους έδωσαν τα κλειδιά της πόλης και αστυνομική συνοδεία για να τα βγάλουν πέρα σε δρόμους γεμάτους με 200.000 υστερικούς θαυμαστές.

Από το πλεονεκτικό του σημείο ψηλά στο μπαλκόνι, ο Ρίνγκο, που γιόρτασε τα 80α γενέθλιά του την Τρίτη 7 Ιουλίου, είδε πιο καθαρά από ποτέ πόσο μακριά είχε φτάσει.

Περίπου ένα μίλι μακριά βρισκόταν η οδός Myrtle, όπου είχε περάσει ένα χρόνο σε παιδικό θάλαμο, η πρώτη από τις πολλές διαμονές του σε νοσοκομείο ως άρρωστο παιδί.

Όχι πολύ μακριά από αυτά τα μέρη όπου, λίγα χρόνια νωρίτερα, είχε εργαστεί σε δουλειές χωρίς προοπτική για να ξεκινήσει η ζωή του.

Και στο βάθος, δίπλα στις αποβάθρες κάτω από ένα πυκνό σύννεφο καπνού άνθρακα, υπήρχαν τα σπίτια του Dingle, της περιοχής της εργατικής τάξης όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, και όπου η μητέρα του εργάστηκε σε χαμηλόμισθους θέσεις εργασίας για να πληρώνει τους λογαριασμούς.

Συχνά παραμελημένος από τους ιστορικούς των Beatles, η ιστορία της ανόδου του Ρίνγκο από την αφάνεια της φτώχειας σε έναν από τους πιο διάσημους ανθρώπους του 20ού αιώνα είναι η πιο αξιοσημείωτη από τους Fab Four.

Οι «Φανταστικοί 4», The Beatles / Φωτογραφία: ΑΡ

Ενώ θεωρήθηκε ως το λιγότερο σημαντικό μέλος της μπάντας, ήταν ο τελευταίος που μπήκε στο συγκρότημα και με λίγα μόνο τραγούδια στο όνομά του, πολλοί κριτικοί συμφωνούν ότι η συμβολή του ντράμερ στο κουαρτέτο ήταν, αντίθετα, το κλειδί για τη φανταστική επιτυχία του.

Ο Γιόκο Όνο, μιλώντας στην τελετή του 2015, όταν ο Ρίνγκο μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame - χρόνια αργότερα από τους άλλους - είπε: «Κανείς δεν θα το πιστέψει, αλλά ήταν ο πιο σημαντικός Beatle».

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια του Ρίνγκο Σταρ

Γεννήθηκε ως Ρίτσαρντ «Ρίτσι» Στάρκεϊ (Richard "Ritchie" Starkey) στις 7 Ιουλίου 1940. Η παιδική του ηλικία, όπως την περιέγραψε ο βιογράφος των Beatles, Bob Spitz, «είναι ένα ντικενσιανό χρονικό δυστυχίας».

Τους πρώτους μήνες της ζωής του, γερμανικές βόμβες έπεσαν στις αποβάθρες και στον τερματικό σταθμό πετρελαίου κοντά στο σπίτι του στο Dingle, τη φτωχότερη περιοχή του Λίβερπουλ.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα όταν ο μπαμπάς του Ρίτσαρντ, γνωστός ως «Big Ritchie», έφυγε από την οικογένεια όταν ο μικρός Ρίτσι ήταν μόλις τριών ετών. Ελάχιστες φορές τον είδε μετά από αυτό.

Η μαμά Έλσι μετακόμισε σε ένα ακόμη μικρότερο σπίτι με ταράτσα και ανέλαβε πολλές δουλειές για να στηρίξει τον εαυτό της και τον γιο της.

Ο Ρίνγκο Σταρ το 1964 / Φωτογραφία: ΑΡ

«Έκανε τα πάντα. Έτριβε τα σκαλοπάτια, ήταν μπαργούμαν, εργάστηκε σε ένα κατάστημα τροφίμων. Έπρεπε να κερδίσει τα προς το ζην», περιγράφει ο Ρίνγκο.

Ο πρώτος δάσκαλός του, ο Ενιντ Γουίλιαμς, θυμάται τον νεαρό Ρίνγκο ως «πολύ ήσυχο και μάλλον ευαίσθητο». «Ήταν μοναχοπαίδι και μάλλον κακομαθημένο. Έμεινε έξω από το σχολείο αρκετά, είχε πολλά κρυολογήματα και διάφορα άλλα». Στην πραγματικότητα, τα προβλήματα υγείας του ήταν σοβαρά.

Τα προβλήματα υγείας του Ρίνγκο Σταρ

Σε ηλικία έξι ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ρήξη σκωληκοειδίτιδας. Εξελίχθηκε σε εσωτερική λοίμωξη, περιτονίτιδα, που τον άφησε σε κώμα για αρκετές ημέρες.

Στη μητέρα του, είπαν τρεις φορές ότι ο γιος της δεν θα τα έβγαζε τη νύχτα. Πέρασε ένα χρόνο στο νοσοκομείο, λείποντας τόσο πολύ από το σχολείο έφθασε σε ηλικία οκτώ χρονών, να μην μπορεί ακόμη να διαβάσει ή να γράψει.

Λίγους μήνες πριν από τα 13α γενέθλιά του, η Έλσι παντρεύτηκε τον Χάρι Γκράιβς, έναν ζωγράφο και διακοσμητή από το Λονδίνο, ο οποίος θα γινόταν η πατρική φιγούρα στη ζωή του Ρίνγκο. Ο Ρίνγκο είπε αργότερα: «Ήταν υπέροχος. Έμαθα την ευγένεια από τον Χάρι».

Αλλά μόλις λίγες εβδομάδες μετά το γάμο της μαμάς του, ο Ρίνγκο έπαθε φυματίωση. Πέρασε 10 εβδομάδες στο νοσοκομείο Myrtle Street πριν μεταφερθεί στο Sanesium Heswall στο Wirral, όπου θα περάσει τα επόμενα δύο χρόνια της ζωής του, χωρίς να επιστρέψει ποτέ στο σχολείο.

Ετσι ερωτεύτηκε τα ντραμς

Κατά τη διάρκεια αυτής της παραμονής του στο νοσοκομείο, του γεννήθηκε η αγάπη για τα ντραμς.

«Εμπαινε αυτή η γυναίκα… και για να μας κρατήσει απασχολημένους, ερχόταν με κρουστά, μαράκες, τρίγωνα, μικρά ντραμς και στικς. Σου έδειχνε την κόκκινη κουκκίδα και χτυπούσες το τύμπανο, στη συνέχεια σου έδειχνε την κίτρινη κουκκίδα και θα χτυπούσες το τρίγωνο ή τη μαράκα», θυμάται ο Ρίνγκο Σταρ.

«Τότε ερωτεύτηκα τα ντραμς. Και από τότε το μόνο που ήθελα, ήταν να γίνω ντράμερ», εξομολογείται.

Ο Ρίνγκο Σταρ ερωτεύτηκε από μικρός τα ντραμς / Φωτογραφία: AP Photo/Seth Wenig

Όταν βγήκε από το νοσοκομείο σε ηλικία 15 χρονών, ξεκίνησε να εργάζεται. «Έπρεπε να δουλέψω στον σιδηρόδρομο, στις βάρκες και σε ένα εργοστάσιο για αρκετά χρόνια, πριν το όνειρό μου γίνει πραγματικότητα», προσθέτει.

Αλλά τα χρήματά του δεν ήταν ακόμα αρκετά για να αγοράσει όλον τον εξοπλισμό για τα ντραμς. Αντ 'αυτού, αγόρασε μία γκρανκάσα για 30 σελίνια, και συμπλήρωσε το υπόλοιπο σετ, με κουτιά από μπισκότα και καυσόξυλα.

Στη συνέχεια, το 1956, ο πατριός του, Χάρι, επέστρεψε από ένα ταξίδι στο Λονδίνο με ένα παλιό σετ ντραμς που είχε αγοράσει για 25 λίρες. Ο Ρίνγκο, που ήταν τότε 16 ετών, το έβαλε στην κρεβατοκάμαρά του. Η Έλσι και ο Χάρι του φώναζαν συνεχώς να κάνει ησυχία καθώς οι γείτονες διαμαρτύρονταν.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, έφτιαξε με τον γείτονά του και συνάδελφο, Έντι Μάιλς - με τον οποίο δούλευε σε ξυλουργείο -και άλλους δύο από τη δουλειά, ένα συγκρότημα, το οποίο άρχισε να παίζει κατά τη διάρκεια του διαλείμματος για μεσημεριανό, στην καντίνα της εταιρείας.

Έχοντας το όνομα «The Eddie Clayton Skiffle Group», το συγκρότημα έπαιξε στο Peel Street Labour Club του Λίβερπουλ στις αρχές του 1957, πριν αρχίσουν να εμφανίζονται στο The Cavern πολλές φορές τα επόμενα δύο χρόνια.

Πώς και γιατί άλλαξε το όνομά του

Μετά τη διάλυση της μπάντας, ο Ρίνγκο έγινε μέλος της τοπικής ροκ μπάντας Rory Storm and the Hurricanes στα τέλη του 1959, η οποία έγινε σύντομα το πιο καυτό γκρουπ στο Λίβερπουλ, με τον Ρίτσι Στάρκεϊ να κερδίζει φήμη ως ο καλύτερος ντράμερ.

Τότε άλλαξε το όνομά του, χρησιμοποιώντας το Ρίνγκο, το ψευδώνυμο που του έδωσαν οι φίλοι του, γιατί φορούσε πολλαπλά δαχτυλίδια, και το Σταρ, επειδή το συγκρότημα ανακοίνωνε πάντα τα ντραμς σόλο του ως «Star time».

Η Ίρις Φέντον, η αδελφή του βασικού τραγουδιστή της μπάντας Ρόρι, πιστεύει ότι ο αδερφός της βοήθησε να μετατρέψει τον Ρίνγκο σε έναν σόουμαν με αυτοπεποίθηση.

Ο Ρίνγκο Σταρ, με τα υπόλοιπα «σκαθάρια», Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Τζον Λένον / Φωτογραφία: AP

Μιλώντας στη Mirror, η 75χρονη σήμερα Ίρις λέει: «Αν δεν ήταν ο Ρόρι, δεν θα είχε πάει πουθενά. Το έχει παραδεχτεί κι ο ίδιος. Ήταν ένα αρκετά ντροπαλό αγόρι, αλλά ο Ρόρι τον “έβγαλε έξω”, είναι αυτός που τον έκανε να τραγουδά, και του έδωσε τον χώρο να έχει τα ντραμς σόλο του στα σόου τους, όσο ο Ρόρι κατέβαινε από τη σκηνή και πήγαινε να αλλάξει ρούχα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Το συγκρότημα ήξερε ότι δεν ήταν καλά, έτσι τον βοήθησε με τα τύμπανα και τα έξοδά του. Έχω πολλές αναμνήσεις από τον Ρίνγκο που κάθεται στις σκάλες στο σπίτι της μαμάς μου».

Πριν από πολύ καιρό, ο ντράμερ είχε φτάσει στην προσοχή ενός άλλου τοπικού συγκροτήματος, ο οποίος άλλαξε πρόσφατα το όνομά του από τους The Quarrymen σε The Beatles.

Πώς έγινε μέλος των Beatles

Σύντομα, ο ντράμερ θα κέντριζε την προσοχή μιας άλλης τοπικής μπάντας, η οποία είχε πρόσφατα αλλάξει το όνομά της από «The Quarrymen» στο «The Beatles».

Ο Τζον, ο Πολ και ο Τζορτζ μόλις είχαν κλείσει το πρώτο τους δισκογραφικό συμβόλαιο, αλλά δεν ήταν ευχαριστημένοι με τον ντράμερ του, τον Πιτ Μπεστ (Pete Best).

«Πραγματικά αρχίσαμε να σκεφτόμαστε ότι χρειαζόμασταν τον μεγαλύτερο ντράμερ στο Λίβερπουλ» είχε πει αργότερα ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, προσθέτοντας πως «Αυτός ήταν ο Ρίνγκο Σταρ, ο οποίος είχε αλλάξει το όνομά του πριν από οποιονδήποτε από εμάς, είχε μούσι και ήταν γνωστό ότι είχε ένα αυτοκίνητο Zephyr Zodiac».

Προσέφεραν στον Ρίνγκο 25 λίρες την εβδομάδα, ποσό που ήταν 5 λίρες περισσότερο από την προσφορά ενός άλλου συγκροτήματος και αποδείχθηκε ότι ήταν ο αποφασιστικός παράγοντας.

Οι Beatles, το πιο δημοφιλές συγκρότημα στην ιστορία της μουσικής / Φωτογραφία: ΑΡ

Η Ίρις, που είχε σχέση τόσο με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, όσο και με τον Τζορτζ Χάρισον και αργότερα παντρεύτηκε τον Αλβιν Στάρντασ, θυμάται πώς ο διευθυντής των Beatles, Μπράιαν Επστάιν, κάλεσε τον Ρόρι να του πει ότι οι Beatles ήθελαν τον ντράμερ του.

«Η μπάντα έκανε μια σεζόν στο Butlin's Skegness και είχε τρεις εβδομάδες ακόμη. Ο Ρόρι ήξερε ότι ο Ρίνγκο θα ενθουσιαζόταν, αλλά ρώτησε αν μπορούσε να μείνει για να τελειώσει τη σεζόν και ο Επστάιν συμφώνησε. «Αλλά μόλις το είπε στον Ρίνγκο, τότε αυτός άρχισε να πακετάρει», λέει η Ιρις.

Στην αρχή οι οπαδοί των Beatles διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυση του Πιτ, αλλά σύντομα ξεχάστηκε καθώς το συγκρότημα κυκλοφόρησε το πρώτο του single, ακολουθούμενο από το ντεμπούτο τους LP και άρχισε να περιοδεύει.

Φρενίτιδα για τον Ρίνγκο Σταρ

Καθώς άρχισαν να προσελκύουν «τρελούς», φανατικούς θαυμαστές, η Daily Mirror ονόμασε αυτό το κύμα φρενίτιδας «Beatlemania».

Πίσω στο Dingle, η μαμά του Ρίνγκο, Έλσι, Elsie έπρεπε να αντιμετωπίσει τη φήμη του γιου της.

Θυμάται πώς τα κορίτσια «σκαρφάλωναν στον τοίχο της πίσω αυλής ή κοιμούνταν στο δρόμο για μέρες. Οι περισσότερες από αυτές ήταν εξουθενωμένες, αλλά ήταν πολύ ενθουσιασμένες για να ξεκουραστούν ή να φάνε».

«Θα ρωτούσαν, “Ποια είναι η καρέκλα του;”. Πάντα ήθελαν επίσης να δουν το κρεβάτι του. Θα ξάπλωναν πάνω του, αναστενάζοντας», περιγράφει η μαμά του.

Κοπέλες σε υστερία, λιποθυμούσαν στις συναυλίες τους και άτομα με αναπηρία, έφταναν στα παρασκήνια με την ελπίδα να γιατρευτούν από το άγγιγμα ενός Beatle, με τον «αστείο ντράμερ» να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Όταν, αφού αρρώστησε, πήγε στην περιοδεία του συγκροτήματος στην Αυστραλία μια εβδομάδα αργότερα, τον υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης 4.000 θαυμαστές.

Πανζουρλισμός για τον Ρίνγκο Σταρ / Φωτογραφία: ΑΡ

Λάμβανε τα περισσότερα γράμματα θαυμαστών, και κατά τη διάρκεια της διάσημης πρώτης εμφάνισης των Beatles στο The Ed Sullivan Show στις ΗΠΑ, η ανακοίνωση του ονόματος του Ρίνγκο πήρε τις πιο δυνατές κραυγές.

Αλλά ο ίδιος ανησυχούσε ότι θα τον απέρριπτε η ιδιαίτερη πατρίδα του αφού άκουσε ανθρώπους να κατηγορούν τους Beatles ότι εγκατέλειψαν την πόλη. Φοβόταν μάλιστα ότι κανείς δεν θα εμφανιζόταν για να τους χαιρετήσει για εκείνη την επιστροφή του 1964. Πόσο λάθος έκανε.

Ο Ρίνγκο Σταρ και ο εθισμός του στο αλκοόλ

Μετά τη διάλυση των Beatles το 1970, η ζωή του Ρίνγκο Σταρ, πήρε την κάτω βόλτα, ενώ άρχισε να βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στο αλκοόλ.

«Έπεφτα κάτω. Δεν ενδιαφερόμουν αρκετά. Δεν ήταν ότι κάθε μέρα ήταν μια κακή μέρα, αλλά απλά δεν έκανα τίποτα. Και όσο περνούσαν τα χρόνια, έκανα όλο και λιγότερο, και αν έκανα κάτι, ήταν με πολύ λίγη σκέψη. Ήμουν μεθυσμένος. Δεν το παρατήρησα. Μερικά χρόνια έχουν χαθεί τελείως», έχει δηλώσει ο ίδιος.

Στο περίφημη λέσχη ποτού Hollywood Vamp-ires, τα έπινε με τον Αλις Κούπερ και τον Μαρκ Μπόλαν.

Το 1976, ο Ρίνγκο ξυρίζει εντελώς το κεφάλι και τα φρύδια του μετά από μια έντονη κραιπάλη στο Μονακό. Αργότερα είπε ότι «αισθάνθηκε αμυδρά τρελός και έπινε ένα νέο ποτό. Ήταν μια εποχή που είτε θα έκοβες τους καρπούς σου, ή τα μαλλιά σου, και εγώ είμαι δειλός».

Αυτό συνέβη ένα χρόνο αφότου πήρε διαζύγιο με τη σύζυγο και μητέρα των τριών παιδιών του, Μορίν. Ο χωρισμός, μετά από 10 χρόνια γάμου, ήταν αναπόφευκτος όταν η σύζυγος του Τζορτζ Χάρισον, Πάτι, έφτασε στο σπίτι για να βρει τον σύζυγό της στο κρεβάτι με τη Μορίν. Το 1981, ο Ρίνγκο παντρεύτηκε την Μπάρμπαρα Μπαχ, τώρα 72 ετών, ηθοποιός και μοντέλο, γνωστή ως το κορίτσι Bond, Anya Amasova στο The Spy Who Loved Me.

Ο Ρίνγκο Σταρ με τη Μορίν / Φωτογραφία: ΑΡ

Τότε έπινε τεράστιες ποσότητες αλκοόλ και έσυρε την Μπάρμπαρα μαζί του, τόσο πολύ που τα δύο παιδιά της ήταν ευγνώμων όταν στάλθηκαν σε οικοτροφείο.

Ο Ρίνγκο έφτασε στον πάτο, όταν μετά από μια μεθυσμένη νύχτα, το προσωπικό του σπιτιού, νόμιζε ότι σκότωσε τη γυναίκα του.

«Ήρθα σπίτι μια Παρασκευή απόγευμα και μου είπαν από το προσωπικό ότι είχα κάνει το σπίτι τόσο χάλια, που νόμιζαν ότι είχαν μπει μέσα διαρρήκτες, και είχα μεθύσει την Μπάρμπαρα τόσο άσχημα που νόμιζαν ότι ήταν νεκρή».

Το ζευγάρι μπήκε σε κέντρο αποκατάστασης στην Αριζόνα και ο Ρίνγκο δεν άγγιξε ξανά ποτό από το 1988.

Εκτός από τους εθισμούς του, η ζωή του σημαδεύτηκε και από πολλές ατυχίες. Το 1979, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στο Μόντε Κάρλο με εντερικά προβλήματα και παραλίγο να πεθάνει.

Λίγο αργότερα, το σπίτι του στο Λος Άντζελες κάηκε, με τη φωτιά να καταστρέφει τα περισσότερα από τα αναμνηστικά των Beatles.

Δύο χρόνια αργότερα, ο Ρίνγκο είχε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, όταν έχασε τον έλεγχο της Mercedes που οδηγούσε στην παράκαμψη του Κίνγκστον στο Σάρρεϋ και εκσφενδονίστηκε μακριά από το αυτοκίνητο. Με ένα τραυματισμένο πόδι έτρεξε πίσω για να τραβήξει την Μπάρμπαρα από τα συντρίμμια, και στη συνέχεια επέστρεψε ξανά για να πάρει τα τσιγάρα του.

Ο Ρίνγκο ήταν στο πλευρό της πρώτης του συζύγου Μορίν, όταν πέθανε από λευχαιμία, σε ηλικία 48 ετών, το 1994. Ένα χρόνο αργότερα, η κόρη τους Λι διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο.

Ο Ρίγνκο Σταρ και ο Πολ Μακάρτνεϊ είναι οι μόνοι επιζώντες Beatles. Ο Ρίνγκο συνεχίζει να κυκλοφορεί δίσκους και παίζει με το συγκρότημα All Starr. Το 2018, χρίστηκε ιππότης για τις υπηρεσίες του στη μουσική.

Αλλά ο Σερ Ρίνγκο, εξακολουθεί να σκέφτεται τον εαυτό του ως απλό παιδί από το Λίβερπουλ. «Το να είμαι στους Beatles ήταν μια σύντομη, απίστευτη περίοδος της ζωής μου. Είχα 22 χρόνια πριν από αυτό και όλα τελείωσαν οκτώ χρόνια αργότερα. Πολλά έχουν συμβεί μετά από αυτό. Μου αρέσει ακόμα να παίζω. Είπα στη μαμά μου τότε, “θα γίνω ντράμερ”. Και είμαι ακόμα».