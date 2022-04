Οι ζωές των 11 (συνολικά) παιδιών των Beatles -Τι κάνουν και πώς είναι σήμερα - iefimerida.gr

Οι Beatles είναι τέσσερις από τους πιο διάσημους μουσικούς στην ιστορία και θεωρούνται ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα όλων των εποχών.

Αλλά εκτός από την καριέρα τους ως ροκ σταρ, κάθε μέλος των Beatles ήταν επίσης πατέρας - με τους fab four να έχουν 11 παιδιά συνολικά. Από τη γνωστή σχεδιάστρια μόδας Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ, μέχρι τον λιγότερο γνωστό Τζέισον Στάρκεϊ, που ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του, Ρίνγκο, ως ντράμερ, οι απόγονοι του συγκροτήματος έχουν χαράξει τον δικό τους δρόμο τους σε δημιουργικούς τομείς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρακάτω, ακολουθούν οι ιστορίες πώς τα παιδιά των Beatles έγιναν αγγειοπλάστες, ακτιβιστές και συνθέτες…

Ο Τζον Λένον είχε δύο γιους, τον Τζούλιαν, 58 ετών σήμερα, με την πρώτη του σύζυγο, Σύνθια, και τον Σον, 46 ετών, με τη δεύτερη σύζυγό του, Γιόκο Όνο. Τα ετεροθαλή αδέλφια ακολούθησαν τα βήματα του πατέρα τους, καθώς και οι δύο εργάζονται ως μουσικοί. Ο Σον ήταν μόλις πέντε ετών όταν ο Τζον σκοτώθηκε το 1980. Ο Σον και ο Τζούλιαν είναι εξαιρετικά δεμένοι αυτές τις μέρες, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Το πικρό διαζύγιο του πατέρα τους Τζον από τη μητέρα του Τζούλιαν, Σύνθια, και ο γάμος με τη μητέρα του Σον, Γιόκο, οδήγησαν σε δεκαετίες τεταμένων σχέσεων. Στη συνέχεια, μετά τη δολοφονία του Τζον το 1980, υπήρξαν επίσης δεκαετίες δυσπιστίας - συν μια διαμάχη για την κληρονομιά του Τζον ύψους 338 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ένας κοινός φίλος δήλωσε στην Daily Mail το 2021: «Είναι φίλοι εδώ και περίπου 20 χρόνια, αλλά όσο περνάει ο καιρός έρχονται όλο και πιο κοντά. Οι άνθρωποι μιλούν γι' αυτούς σαν να ήταν εχθροί, και υπήρχε πολύς πόνος και πολλά από αυτά ήταν πολύ δημόσια, αλλά όχι πια. Η Γιόκο μου είπε πριν από 10 χρόνια: «Ξέρεις ότι είμαστε μια οικογένεια με τον Τζούλιαν, και μερικές φορές οι οικογένειες έχουν διαφωνίες. Ο Τζούλιαν και ο Σον είχαν πάντα έναν δεσμό έξω από όλα αυτά. Αγαπούν ο ένας τον άλλον».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γιόκο Όνο κρατά τον μικρό Σον Λένον (1984) / Φωτογραφία: AP /Rene Perez



Το δημόσιο κεφάλαιο αυτής της αδελφικής επανένωσης ξεκίνησε στην παρουσίαση στο Λος Άντζελες του τριμερούς ντοκιμαντέρ The Beatles: Get Back, το οποίο ξεκίνησε στο Disney+ το 2021. Κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλο στην προβολή και, στη συνέχεια, αναμείχθηκαν σε ένα πάρτι που διοργάνωσε η κόρη του σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Στέλλα.

Ο Τζούλιαν, ο οποίος δεν έχει παντρευτεί ποτέ, ζει στο Μονακό, ενώ ο Σον βρίσκεται στη Νέα Υόρκη με τη φίλη του μοντέλο, Kemp Muhl, 34 ετών. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι ο Τζούλιαν έμαθε στον Σον να παίζει στην κιθάρα, το Faith του Τζορτζ Μάικλ και ήταν τόσο πολύ ο «ήρωας» του Σον, που η Γιόκο έκανε τον 17χρονο Τζούλιαν να πετάξει στη Νέα Υόρκη το 1980 για να μεταφέρει τα νέα του θανάτου του Τζον, στον τότε 5χρονο Σον. Ε

Ο Τζούλιαν, έκανε το μουσικό του ντεμπούτο σε ηλικία 11 ετών στο άλμπουμ Walls & Bridges του πατέρα του και ήταν η έμπνευση πίσω από το "Lucy in the Sky with Diamonds" και το "Hey Jude", το οποίο έγραψε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για να του φτιάξει το κέφι όταν οι γονείς του χώριζαν. Κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ Valotte το 1984 και είναι γνωστό για το lead single του Too Late for Goodbyes. Έκτοτε, έχει κυκλοφορήσει άλλα έξι άλμπουμ και έχει πραγματοποιήσει εκθέσεις φωτογραφίας υψηλής τέχνης. Έχει επίσης εκδώσει αρκετά παιδικά βιβλία.

Οι δύο σύζυγοι και οι δύο γιοι του Τζον Λένον, από αριστερά η Γιόκο Όνο, η δεύτερη σύζυγος και χήρα του Λένον, Τζούλιαν Λένον, Σον Λένον και η Σίνθια Λένον πρώτη σύζυγος και μητέρα του Τζούλιαν / Φωτογραφία: ΑΡ



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σον συνέχισε να κάνει μουσική και να περιοδεύει, ενώ ο Τζούλιαν έχει στραφεί στη φωτογραφική και φιλανθρωπική δουλειά. Διευθύνει το Ίδρυμα White Feather Foundation, το οποίο ασχολείται με περιβαλλοντικά και ανθρωπιστικά θέματα, και βρίσκεται πίσω από μια υποτροφία αφιερωμένη στην εκπαίδευση των γυναικών, που ιδρύθηκε στη μνήμη της μητέρας του. Η Σύνθια πέθανε το 2015. Έχει επίσης γράψει παιδικά βιβλία. Και οι δύο άνδρες κάνουν τα πάντα για να στηρίξουν ο ένας τον άλλον και απολαμβάνουν απόλυτα την παρέα του άλλου.

Χέδερ ΜακΚάρτνεϊ

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ καλωσόρισε τις κόρες του Μαίρη και Στέλλα και τον γιο το, Τζέιμς, με την πρώτη του γυναίκα, τη Λίντα, η οποία απεβίωσε το 1998 από καρκίνο του μαστού - αλλά υιοθέτησε και τη Χέδερ από την προηγούμενη σχέση της συζύγου του Λίντα, όταν παντρεύτηκε τη γυναίκα του. Ο Πολ αναφέρεται στη Χέδερ ως κόρη του και η ίδια λέει επίσης ότι θεωρεί τον μουσικό, πατέρα της. Η Χέδερ έγινε γνωστή σε νεαρή ηλικία όταν εμφανίστηκε στην ταινία Let It Be των Beatles και στη σειρά ντοκιμαντέρ Get Back.

Όπως πολλοί από τους απογόνους των Beatles, βρήκε μια δημιουργική καριέρα και είναι περισσότερο γνωστή για τη δουλειά της στην αγγειοπλαστική. Μία πλούσια jetsetter, έδειξε ενδιαφέρον για την τέχνη σε νεαρή ηλικία. Έχει επίσης ταξιδέψει στο Μεξικό, όπου έζησε ανάμεσα σε ιθαγενείς των φυλών Huichol και Tarahumara και πέρασε αρκετό καιρό στην Αριζόνα για να ζήσει με τον βιολογικό της πατέρα. Ακολουθώντας τα χνάρια της μητέρας της, είναι επίσης χορτοφάγος και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων, αλλά αποφεύγει τη δημοσιότητα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαίρη ΜακΚάρτνεϊ

Ακριβώς όπως η μητέρα της, η Μαίρη είναι φωτογράφος και μακροχρόνια ακτιβίστρια και αγωνίστρια για τα δικαιώματα των ζώων. Σήμερα, 52 ετών, η Μαίρη είναι παντρεμένη με τον δεύτερο σύζυγό της, τον σκηνοθέτη Σαμ Αμπούντ και έχει τέσσερα παιδιά με τον πρώτο της σύζυγο, Άλιστερ Ντόναλντ. Είναι παγκόσμια πρέσβειρα για τις οργανώσεις Meat Free Monday και Green Monday. Πολύ δεμένη με τις αδελφές της, μοιράζεται τακτικά φωτογραφίες μαζί τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας πόσο πολύ τις αγαπάει. Μιλώντας στο περιοδικό Weekend το 2021, αποκάλυψε πως τα παιδιά της είναι οι μεγαλύτεροι κριτές της.

Η Μαίρη πέρασε το lockdown με τον πατέρα της. «Ο μπαμπάς ηχογράφησε ένα άλμπουμ κατά τη διάρκεια του τελευταίου lockdown. Περνούσε τη μέρα του δουλεύοντας πάνω σε ένα τραγούδι και μετά επέστρεφε και μαγείρευα το δείπνο και τρώγαμε μαζί. Ήταν υπέροχο. Έπαιζε το τραγούδι που δούλευε και μου ζήτησε επίσης να βγάλω φωτογραφίες για το άλμπουμ. Είναι καταπληκτικό. Εκτιμά τους ανθρώπους που μαγειρεύουν γι' αυτόν. Δεν το κάνουν όλοι, αλλά όταν συμβαίνει αυτό είναι υπέροχο. Με κάνει να θέλω να μαγειρεύω περισσότερο».

Ο Arthur Donald, από αριστερά, η Mary McCartney και ο Sir Paul McCartney ποζάρουν για τους φωτογράφους κατά την άφιξή τους στην προβολή της ταινίας "My Generation" στο Λονδίνο, Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018. / Φωτογραφία: Joel C Ryan/Invision/AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά του Πολ ως γνωστόν μεγάλωσαν ως χορτοφάγοι και η Λίντα ήταν πρωτοπόρος ακτιβίστρια χωρίς κρέας πολύ πριν οι χορτοφαγικές δίαιτες γίνουν mainstream. Η Μαίρη όχι μόνο ακολούθησε τη μητέρα της στην καριέρα της ως φωτογράφος, αλλά κληρονόμησε και τον γευσιγνωστικό της ζήλο και έχει στο ενεργητικό της δύο βιβλία μαγειρικής. Έχει επίσης μια τηλεοπτική εκπομπή Mary McCartney Serves It Up, στην οποία μαγειρεύει χορτοφαγικά γεύματα για διάσημους φίλους, όπως οι Λιβ Τάιλερ, Κέιτ Χάντσον, Κάμερον Ντίαζ και Νικόλ Ρίτσι, καθώς και για μουσικούς όπως ο Μαρκ Ρόνσον και ο Ντέιβ Γκρολ.

Η μητέρα της Μαίρη, Λίντα, πέθανε σε ηλικία μόλις 56 ετών, γεγονός που ήταν καταστροφικό για την οικογένειά της. Η αναπαραγωγή των γευμάτων της ήταν ένας τρόπος όχι μόνο για να περάσουν τις δύσκολες στιγμές, αλλά και για να την τιμήσουν. Το φαγητό είναι το «κλειδί» για την ανθρώπινη σύνδεση, λέει η Μαίρη. «Πολλές από τις σπουδαίες αναμνήσεις μου σχηματίζονται γύρω από το φαγητό στην κουζίνα, καθισμένη με φίλους και οικογένεια. Απλά κάνει τους πάντες ευτυχισμένους, η συζήτηση κυλάει. Μοιάζω λίγο με τη μητέρα μου στο ότι μου αρέσει η κουζίνα να είναι η καρδιά του σπιτιού, με όλους να περιφέρονται μέσα, να μου κρατούν συντροφιά και να βοηθούν».

Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ

Αναμφισβήτητα η πιο διάσημη απόγονος των Beatles, η 50χρονη Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ, είναι μια διεθνούς φήμης σχεδιάστρια που δημιούργησε το βραδινό νυφικό της Μέγκαν Μαρκλ και έχει δει τα ρούχα της να φοριούνται από τη βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας, την Κέιτ Χάντσον, την Κάρλι Κλος και τη Ριάνα.

Η Στέλλα είναι επίσης ένθερμη περιβαλλοντολόγος και χορτοφάγος και έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν πλένει τα ρούχα που σχεδιάζει, επειδή τα χημικά είναι επιβλαβή για το περιβάλλον. «Είναι λάθος να πλένετε τα ρούχα σας» δηλώνει η διάσημη σχεδιάστρια, προτρέποντας τον κόσμο να καθυστερεί το καθάρισμα των ρούχων, όσο το δυνατόν περισσότερο. Την ίδια στιγμή η Μακάρτνεϊ συμβουλεύει να προτιμούμε το στεγνό καθάρισμα από το πλύσιμο στο πλυντήριο ή το χέρι, ενώ εξηγεί πως αν θες να είσαι σίγουρος πως ένα ρούχο θα διατηρηθεί στην καλύτερη κατάσταση για πάρα πολύ καιρό είναι να αφήσεις έναν λεκέ να στεγνώσει πάνω του και να τον αφαιρέσεις με ειδικό σπρεϊ και βούρτσα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Stella McCartney / Φωτογραφία: AP Photo/Matt Sayles

Συχνά ενθαρρύνει τους ανθρώπους να τρώνε λιγότερο κρέας, διοικεί την αγαπημένη στις διασημότητες μάρκα της με ένα ήθος χωρίς σκληρότητα και δεν έχει συμπεριλάβει ποτέ δέρμα ή γούνα στις συλλογές της.

Η Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ παντρεύτηκε τον Βρετανό εκδότη Αλασντέρ Γουίλις το 2003 και έχουν τέσσερα παιδιά. Η οικογένεια κατοικεί στο δυτικό Λονδίνο.

Τζέιμς ΜακΚάρτνεϊ

 Ο Τζέιμς είναι ο μοναχογιός του σερ Πολ και της αείμνηστης συζύγου του, Λίντα. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει παίξει σε μερικά από τα άλμπουμ του πατέρα του και έχει κυκλοφορήσει δική του μουσική. Αφού απέφυγε σε μεγάλο βαθμό τα φώτα της δημοσιότητας, δουλεύοντας ακόμη και ως σερβιτόρος στο Μπράιτον, ο Τζέιμς ακολούθησε αργότερα τα μουσικά βήματα του πατέρα του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του τα πέρασε στο δρόμο με τους γονείς του, καθώς περιόδευαν με το συγκρότημα Wings. Αργότερα έπαιξε κιθάρα στους δίσκους του Πολ ΜακΚάρτνεϊ Flaming Pie και Driving Rain καθώς και στο The Light Comes From Within - ένα κομμάτι που ηχογράφησε με τη μητέρα του πριν από το θάνατό της. Κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του single Available Light το 2010 πριν κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ Me το 2013 και το δεύτερο, The Blackberry Train, το 2016 - και τα δύο σε συμπαραγωγή του πατέρα του.

Είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι είχε ως στόχο να γίνει «καλύτερος από τους Beatles». «Όταν έφτασα σε μια ορισμένη ηλικία, συνειδητοποίησα ότι ήμουν κάπως καλύτερος από τα άλλα παιδιά στο σχολείο στην κιθάρα και αισθάνθηκα υπερήφανος και απόλαυση γι' αυτό», δήλωσε στο BBC το 2012. «Τότε ονειρεύτηκα να γίνω καλύτερος από τους Beatles. Δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ να το κάνω αυτό. Αν μη τι άλλο, θα ήθελα να είμαι ίσος με τους Beatles - αλλά ακόμα και αυτό είναι αρκετά δύσκολο». Αποκάλυψε επίσης ότι σκέφτεται να δημιουργήσει ένα συγκρότημα με τους απογόνους των Fab Four, όπως ο γιος του Ρίνγκο Σταρ, Τζέισον, 54 ετών, ο μικρότερος γιος του Λένον, Σον, 46 ετών, και ο μοναχογιός του Τζορτζ Χάρισον, Ντάνι, 43 ετών.

James McCartney / Φωτογραφία: Shutterstock

Ερωτηθείς παλαιότερα, αν θα μπορούσε να συμβεί νέοι Beatles, είπε: «Ναι, ελπίζω, φυσικά. Δεν ξέρω, θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε. Το θέλημα του Θεού, η υποστήριξη της φύσης, υποθέτω. Οπότε ναι, ίσως». Δήλωσε ότι ήταν «έτοιμος γι' αυτό» και πρόσθεσε ότι ο Σον και ο Ντάνι είχαν επίσης δείξει στο παρελθόν την υποστήριξή τους στην ιδέα. Ο Τζέιμς ήταν γνωστό ότι είχε έρθει σε ρήξη με τον πατέρα του κατά τη διάρκεια του δεύτερου γάμου του σερ Πολ με τη Χέδερ Μιλς. Όταν στο παρελθόν ερωτήθηκε για τη σχέση του με τον πατέρα του, ο Τζέιμς παραδέχτηκε ότι ήταν «δύσκολη» κατά καιρούς. Ωστόσο, πρόσθεσε πως: «Είναι καταπληκτική. Μερικές φορές στο παρελθόν, πριν από μερικά χρόνια, μπορεί να υπήρξε δύσκολη, τεταμένη, όπως συμβαίνει με τις οικογένειες. Αλλά πέρα από αυτό είναι πανέμορφα». Και συνέχισε λέγοντας πως: «Είναι ιδιοφυΐα, είναι πέρα από ιδιοφυΐα, και αποτελεί μεγάλη έμπνευση. Πολύ διανοούμενος και καταπληκτικός σε αυτό που κάνει, οπότε είναι πολύ διασκεδαστικό».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπεατρίς ΜακΚάρτνεϊ

Τέσσερα χρόνια μετά το θάνατο της Λίντα, ο Πολ παντρεύτηκε τη Χέδερ Μιλς. Το δίδυμο διεύρυνε την οικογένεια του Πολ καλωσορίζοντας την κόρη τους, Μπεατρίς, το 2003. Μετά από έξι χρόνια γάμου, το ζευγάρι χώρισε το 2008. Λίγα είναι γνωστά για την έφηβη Μπεατρίς, η οποία εξακολουθεί να πηγαίνει σχολείο. Σχετικά με το ότι έγινε ξανά πατέρας, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ δήλωσε στην Telegraph τον Ιανουάριο του 2009: «Μου αρέσει να είμαι πατέρας. Το τυπικό πρωινό μου αυτές τις μέρες είναι να σηκωθώ στις 6:30 π.μ., να φτιάξω πρωινό, να ξυπνήσω την Μπεατρίς, να την ντύσω και να δω τηλεόραση. Λατρεύω κάθε δευτερόλεπτο και δεν είμαι καθόλου εξαντλημένος. Είναι συναρπαστικό να μεγαλώνεις ένα μικρό παιδί. Είναι τόσο εκπαιδευτικό. Είμαι ένας διαφορετικός μπαμπάς τώρα, αλλά είναι καλό. Η Μπεατρίς Μίλυ, σήμερα 18 ετών, που γεννήθηκε στο νοσοκομείο St John and St Elizabeth στο βόρειο Λονδίνο, κοντά στο Abbey Road, πήρε το όνομά της από τη μητέρα της Χέδερ, Μπεατρίς, και τη θεία του Πολ, Μίλυ.

Ντάνι Χάρισον

 Το μοναχοπαίδι του Χάρισον και της δεύτερης συζύγου του, Ολίβια Άριας, ο 43χρονος Ντάνι, μεγάλωσε στο γοτθικό κτήμα Friar Park του Τζορτζ Χάρισον στο Henley-on-Thames, Oxfordshire. Παρά τον πλούτο τους, η μητέρα του, του χάρισε μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική παιδική ηλικία, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σπούδασε στο κοντινό δημόσιο σχολείο Shiplake College και, αργότερα, στο Πανεπιστήμιο Brown στις ΗΠΑ, όπου σπούδασε φυσική και σχέδιο. Η πρώτη του δουλειά ήταν ως αεροδυναμικός για τη βρετανική εταιρεία σπορ αυτοκινήτων McLaren. Έφυγε όταν ο πατέρας του πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα το 2001. Για ένα διάστημα, σκέφτηκε ακόμη και να δοκιμαστεί για την Ολυμπιακή ομάδα κωπηλασίας, αφού ερωτεύτηκε το άθλημα ως παιδί που μεγάλωνε δίπλα στον Τάμεση. Εν ολίγοις, φαινομενικά είχε κάνει ό,τι μπορούσε για να «μην είναι μουσικός». Τελικά, υπέκυψε, ξεκινώντας μουσική καριέρα το 2006, παίζοντας κιθάρα και κάνοντας φωνητικά με το ροκ συγκρότημα thenewno2, λέγοντας σε παλαιότερη συνέντευξή του: «Είναι στο DNA, υποθέτω».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με την εμφάνιση του, που μοιάζει με τον πατέρα του, δήλωσε στη MailOnline το 2012: «Ο πατέρας μου συνήθιζε να μου λέει: "Μου μοιάζεις περισσότερο από μένα". Ξέρετε, είναι ακριβώς το καλύτερο και το χειρότερο πράγμα - παρηγορητικό και λυπηρό ταυτόχρονα». Και, ενώ ποτέ δεν τον ενδιέφερε το φως της δημοσιότητας, καθώς ως παιδί έλεγε στους ανθρώπους ότι ο πατέρας του «πατάει κουμπιά», παραδέχτηκε ότι ο πατέρας του, του έμαθε πώς να κάνει δίσκους από μικρή ηλικία. «Μεγάλωσα σε ένα στούντιο ηχογράφησης», είχε πει χαρακτηριστικά.

Η Olivia Trinidad Arias και ο Dhani Harrison / Φωτογραφία: AP Photo/Matt Sayles

Ήταν επίσης κοντά στα παιδιά του Πολ ΜακΚάρτνεϊ όταν ήταν παιδί, εξηγώντας: «Από όλα αυτά (τα παιδιά των Beatles), νομίζω ότι μοιάζω περισσότερο με τη Στέλλα και τη Μαίρη. Πραγματικά ταυτίζομαι με τον τρόπο που αντιμετώπισαν τις καταστάσεις τους - είναι σαν μεγάλες αδελφές για μένα». Και πρόσθεσε: «Εγώ επαναστάτησα. Ήμουν ο επαναστάτης στην οικογένειά μου, επειδή ο πατέρας μου ήθελε να πηγαίνω και να ταξιδεύω μόνο μαζί του. Ο πατέρας μου έλεγε: "Γ@@@ τις εξετάσεις σου - πάμε στον Νότιο Ειρηνικό». Δεν χρειάζεται να καίτε βιβλία, δεν χρειάζεται να επαναστατείτε ενάντια στους καθηγητές για να επαναστατήσετε- το να επαναστατήσετε είναι να είστε πραγματικά ο εαυτός σας. Επανάσταση στην οικογένειά μου ήταν να πηγαίνεις και να μπαίνεις στο ποτάμι [ήταν μέλος του διάσημου κωπηλατικού συλλόγου Leander με έδρα το Henley] και να κάνεις μαθήματα και να παίρνεις τους βαθμούς σου».

«Πάντα ήξερα ότι αν επρόκειτο να κάνω κάτι και να με πάρουν στα σοβαρά στη ζωή μου, έπρεπε να δουλέψω και να δουλέψω πολύ, πολύ σκληρά. Γιατί μπορείς να μπεις στην πόρτα με το να είσαι ο γιος του Τζορτζ Χάρισον, αλλά δεν μπορείς να μείνεις εκεί. Γι' αυτό νομίζω ότι μοιάζω περισσότερο με τη Στέλλα και τη Μαίρη ΜακΚάρτνεϊ. Είναι το ίδιο. Αν θέλεις να σε πάρει κάποιος στα σοβαρά, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχεις καλούς βαθμούς ή μια πολύ σκληρή εργασιακή ηθική. Όλοι με κοιτάζουν και σκέφτονται: "Του τα δίνουν όλα στο πιάτο, τα πήρε λόγω του πατέρα του". Έτσι, αν τα πας καλά, σε καταριούνται, και αν τα πας άσχημα, πάλι σε καταριούνται". Παραδόξως στόχευε πάντα μόνο στη δεύτερη θέση. «Ποιος θέλει να είναι πρώτος; Δεν θέλεις να είσαι ο καλύτερος κτηνίατρος του κόσμου, γιατί τότε δεν σε νοιάζουν πια τα σκυλιά επειδή είσαι ο καλύτερος. Ο δεύτερος φαίνεται να τα καταφέρνει πάντα καλύτερα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντάνι, δήλωσε ότι η μουσική του ήταν «ένας τρόπος να μείνει κοντά» στον πατέρα του και ότι ο πρόωρος θάνατος του πατέρα του ήταν αυτός που τον οδήγησε στη μουσική του καριέρα. Το 2012, ο Ντάνι παντρεύτηκε το μοντέλο Σολβέιχ Καραντοτίρ που αργότερα έγινε ψυχολόγος. Το ζευγάρι χώρισε το 2016 και δεν απέκτησαν παιδιά.

Ζακ Στάρκι

Ο Ρίνγκο Σταρ καλωσόρισε στον κόσμο τον γιο του Ζακ με την πρώτη του σύζυγο, την πρώην κομμώτρια από το Λίβερπουλ, Μορίν Κοξ. Μεγάλωσε στο Sunningdale του Berkshire, στην έπαυλη του πατέρα του, Tittenhurst Park, αλλά έκανε κοπάνα από το τοπικό σχολείο και εκπαιδεύτηκε στο σπίτι από ιδιωτικούς δασκάλους, σύμφωνα με την Daily Mail το 2012.

Οι μουσικοί Joe Walsh, από αριστερά, Roger Daltrey και Zak Starkey / Φωτογραφία: Barry Brecheisen/Invision/AP

Μετά το διαζύγιο των γονιών του το 1975, ο 10χρονος Ζακ πήρε τα πρώτα του επαγγελματικά ντραμς από τον νονό του, Κιθ Μουν των Who, και ανέλαβε τον ρόλο του αείμνηστου Μουν στο συγκρότημα στα μέσα της δεκαετίας του '90. Έπαιξε επίσης με το συγκρότημα του πατέρα του, το Ringo's All-Starr band, και τον Απρίλιο του 2006 εντάχθηκε στους Oasis ως ντράμερ τους. Όταν η μητέρα του διαγνώστηκε με λευχαιμία, ο Ζακ έδωσε μυελό των οστών και αιμοπετάλια, αλλά δυστυχώς εκείνη πέθανε από την ασθένεια τον Δεκέμβριο του 1994. Σε ηλικία 19 ετών, παντρεύτηκε τη Σάρα Μενικίδης, την επί τρία χρόνια αγαπημένη του, και απέκτησαν μια κόρη, τη μουσικό Τάτια. Ωστόσο, το ζευγάρι χώρισε το 2006. Ο Ζακ παντρεύτηκε ξανά τη Sharna 'Sshh' Liguz το 2022. Το ζευγάρι επέλεξε την ημερομηνία γέννησης της 12 μηνών κόρης τους Luna Lee Lightnin για να παντρευτούν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τζέισον Στάρκι

Ο γιος του Ρίνγκο Σταρ, Τζέισον, είναι τώρα φωτογράφος. Μαζί με τον αδελφό του, Ζακ, και την αδελφή του, Λι, οι Στάρκι (το αρχικό επώνυμο του Ρίνγκο) μεγάλωσαν μαζί σε ένα μεγάλο σπίτι. Όλοι τους όμως πέρασαν ένα επαναστατικό στάδιο ως έφηβοι, με τον Τζέισον να του επιβάλλεται πρόστιμο 169 δολαρίων το 1986, σε ηλικία 19 ετών, για κλοπή ενός στερεοφωνικού αυτοκινήτου και το 1989 να εμφανίζεται στο δικαστήριο - δύο φορές - για άλλες κατηγορίες.

Jason Starkey / Φωτογραφία: splashnews

Προηγουμένως ντράμερ όπως ο πατέρας του, αν και λιγότερο επιτυχημένος από τον μεγαλύτερο αδελφό του, έχει συνεργαστεί με διάφορα indie συγκροτήματα, συμπεριλαμβανομένου του δικού του συγκροτήματος Musty Jack Sponge And The Exploding Nudists. Είχε πει κάποτε: «Το να είμαι ο γιος του Ρίνγκο Σταρ, είναι το μεγαλύτερο βάρος της ζωής μου. Είναι ο απόλυτος πόνος». Ο Τζέισον και η σύζυγός του, η σχεδιάστρια μόδας Φλόρα Έβνας, ζουν στο Λονδίνο και έχουν τρεις γιους: τους Λούι, Σόνι και Ροκ.

Λι Στάρκι

Η Λι που γεννήθηκε το 1970, είναι το τρίτο και τελευταίο παιδί του Ρίνγκο και της Μορίν. Αφού αποφοίτησε από το ιδιωτικό σχολείο King Alfred School στο Χάμπστεντ του βόρειου Λονδίνου, χωρίς να αποκτήσει κανένα πτυχίο, η μοναδική φυσική κόρη του Ρίνγκο εργάστηκε στην Tower Records πριν γραφτεί για λίγο σε δραματική σχολή. Μόλις ένα χρόνο μετά το θάνατο της μητέρας της, η Λι κατέρρευσε και διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο. Ο πατέρας της την έστειλε αεροπορικώς στη Βοστώνη για μια σωτήρια για τη ζωή της εγχείρηση και ακτινοθεραπεία. Αλλά το 2001, ο όγκος επέστρεψε και υποβλήθηκε και πάλι σε θεραπεία σε αμερικανικά νοσοκομεία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έγινε αναγνωρίσιμο πρόσωπο το 1989, όταν εμφανίστηκε σε μια διαφήμιση της Oldsmobile μαζί με τον πατέρα της. Η 51χρονη σήμερα Λι, συνίδρυσε αργότερα μια μπουτίκ στο Λος Άντζελες με την ονομασία Planet Alice για μόδα εμπνευσμένη από τη δεκαετία του '60. Όμως, μετά το κλείσιμο της επιχείρησης, και αφού εγκατέλειψε τα σχέδιά της για καριέρα στη μουσική, έγινε makeup artist και ασχολείται με το σχέδιο μόδας. Ζει στο Λονδίνο με τον φίλο της, τον πρώην κιθαρίστα των Kasabian, Τζέι Μέλερ, με τον οποίο άρχισε να βγαίνει το 2006. Το 2009, γέννησε τρίδυμα, τα αγόρια Smokey, Jakamo και το κορίτσι Ruby Tiger.