Νέα οικογενειακά δράματα για τη Μάιλι Σάιρους: Η κίνηση της αδελφής της στον πρώην της που προκαλεί ερωτήματα - iefimerida.gr

Τα δράματα στην οικογένεια της Μάιλι Σάιρους δεν έχουν τελειωμό. Τελευταίο επεισόδιο στο σίριαλ, το like της αδερφής της Νόα σε μια φωτογραφία του πρώην της τραγουδίστριας.



Κι όλα αυτά εν μέσω της υποτιθέμενης οικογενειακής διαμάχης μετά τον γάμο της μητέρας της Μάιλι Σάιρους με τον Ντόμινικ Πάρσελ, με τον οποίο η Νόα λέγεται ότι είχε σχέση πριν της τον «κλέψει» η μητέρα τους.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σέξι φωτογραφία του Λίαμ Χέμσγουορθ

Ο Λίαμ Χέμσγουορθ μοιράστηκε το Σαββατοκύριακο μια φωτογραφία του που δείχνει την καλογυμνασμένη σωματική του διάπλαση , καθώς πόζαρε για μια selfie σε ένα γυμναστήριο. Ο ηθοποιός μοιράστηκε επίσης μια αφίσα από το τελευταίο του έργο «Land of Bad», για να ευχαριστήσει τους θαυμαστές του για την υποστήριξη. «Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους όσοι παρακολούθησαν το Land of Bad! Η ανταπόκριση ήταν φοβερή» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Το θέμα όμως είναι πως μεταξύ των θαυμαστών που ενθουσιάστηκαν με την συγκεκριμένη φωτογραφία είναι και η αδερφή της Μάιλι Σάιρους, η Νόα, η οποία έσπευσε να κάνει like στην εικόνα του πρώην γαμπρού της - η Μάιλι Σάιρους ήταν παντρεμένη με τον Λίαμ Χέμσγουορθ.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίαμ Χέμσγουορθ: Ο πρώην της Μάιλι Σάιρους

Υπενθυμίζεται πως η τραγουδίστρια ήταν μόλις 16 ετών όταν γνώρισε τον Λίαμ στα γυρίσματα της ταινίας «The Last Song» το 2018. Στη συνέχεια, ακολούθησε μια δεκαετής σχέση on- off μεταξύ τους πριν τελικά παντρευτούν το 2018 και χωρίσουν έναν χρόνο αργότερα.



Η διαμάχη της Νόα με την μητέρα της



Τον περασμένο Φεβρουάριο, το περιοδικό Us Weekly έγραψε ότι η μητέρα της Μάιλι Σάιρους Τις, φέρεται να «έκλεψε» τον σύζυγό της Ντόμινικ Πάρσελ από την κόρη της Νόα Σάιρους.



Η Τις με τον σύζυγό της Ντόμινικ Πάρσελ

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε πηγή στο περιοδικό «η Νόα έβγαινε με τον Ντόμινικ οταν η Τις άρχισε να τον πολιορκεί», κάτι που η Τις γνώριζε. Μάλιστα, όπως αναφέρει επίσης το δημοσίευμα, η Νόα δεν ήταν καλεσμένη στο γάμο της μητέρας της που έγινε στην έπαυλη της Μάιλι Σάιρους, με την Τις να βάζει φύλακες στην είσοδο προκειμένου να εμποδίσουν την είσοδο της κόρης τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μάιλι Σάιρους από την πλευρά της, φέρεται να μην γνώριζε καν πως η αδερφή της είχε σχέση με τον Πάρσελ πριν από την μητέρα τους και φέρεται να καβγάδισε μαζί της.

Η Νόα Σάιρους

Μήπως η Νόα τα φτιάχνει όλα αυτά για να βρίσκεται στο επίκεντρο;

Μια άλλη πηγή, πάντως, που μίλησε στο περιοδικό People, υποστήριξε πως το ειδύλλιο μεταξύ της Νόα και του Ντόμινικ είχε λήξει προτού εκείνος και η Τις αρχίσουν να βγαίνουν. «Η Νόα και ο Ντόμινικ έβλεπαν ο ένας τον άλλον τύπου friends with benefits».

Από την άλλη, ένας οικογενειακός φίλος ανέφερε στην Daily Mail πως η Νόα είχε «κατασκευάσει λεπτομέρειες» για τη σχέση της με τον Ντόμινικ. «Η Νόα δεν έβγαινε ποτέ με τον Ντόμινικ και δεν ήταν μαζί» υποστήριξε η πηγή. «Έχει παραισθήσεις για να πιστεύει το αντίθετο και προσπαθεί να δημιουργήσει μια αφήγηση που θα την παρουσιάσει ως θύμα».