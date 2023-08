Η διχασμένη οικογένεια της Μάιλι Σάιρους -Τα 5 αδέλφια της και ο μεγάλος καβγάς μετά το διαζύγιο των γονιών τους - iefimerida.gr

Η Μάιλι Σάιρους (Miley) Cyrus βρέθηκε στο επίκεντρο μιας οικογενειακής διαμάχης μετά από έναν τεράστιο καβγά με αφορμή το διαζύγιο των γονιών της.

Η μητέρα της τραγουδίστριας του Wrecking Ball, Tish, χώρισε από τον Billy Ray, τον περασμένο Απρίλιο και αυτό άφησε τα παιδιά τους διχασμένα.

Μόλις 16 μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης διαζυγίου, η Tish παντρεύτηκε τον ηθοποιό του Prison Break, Dominic Purcell, με τη Miley να είναι η κουμπάρα της και τα παιδιά της, Brandi και Trace, να παρευρίσκονται επίσης.

Αλλά αισθητά απόντες ήταν η υποψήφια για Grammy μικρότερη αδελφή της Miley, η Noah, και ο αδελφός της, ο Braison.

Αντ' αυτού, μοιράστηκαν φωτογραφίες στο Instagram με τις οποίες ψώνιζαν την ώρα που γινόταν η τελετή, με τη Noah να παίρνει θέση, φορώντας ένα μπλουζάκι με τον μπαμπά της, Billy Ray, πάνω του.

Μια πηγή δήλωσε: «Η οικογένεια της Miley είναι εντελώς διχασμένη και είναι μια πραγματικά θλιβερή κατάσταση. Είναι πολύ ενήλικη σε αυτό, αλλά το έχει βρει πολύ απογοητευτικό. Φαίνεται σαν τρέλα να μην πας στο γάμο της ίδιας σου της μητέρας, αλλά ήταν περήφανη που ήταν εκεί για να την υποστηρίξει.

Τα παιδιά έχουν πάρει το μέρος είτε της μητέρας τους είτε του πατέρα τους και δεν υπάρχει μεγάλη επικοινωνία μεταξύ τους. Η κατάσταση επιδεινώνεται τον τελευταίο χρόνο και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο τέλος στον ορίζοντα».

Η Miley είχε μια ταραχώδη σχέση με τον πατέρα της μετά τον χωρισμό του από την Tish. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχαν κάνει unfollow ο ένας τον άλλον στο Instagram μετά από μια διαμάχη για τον αρραβώνα του Billy Ray με την τραγουδίστρια της κάντρι Firerose, η οποία είναι μόλις τέσσερα χρόνια μεγαλύτερη από τη Miley.

Η οικογένεια της Μάιλι Σάιρους το 2011 / Φωτογραφία: Shutterstock

Παράλληλα, η σούπερ σταρ πούλησε το ράντσο της στο Νάσβιλ, κοντά στο μέρος όπου ζει ο πατέρας της.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, η Tish έκανε "like" σε μια ανάρτηση στο X, πρώην Twitter, με στίχους γραμμένους από τη Miley που επικρίνουν τον πατέρα της.

Ένας θαυμαστής είχε μοιραστεί έναν στίχο από το ακυκλοφόρητο τραγούδι της Cold Blooded, στο οποίο η Μάιλι Σάιρους τραγουδάει: «Απλώς ο μπαμπάς μου δεν ήξερε πάντα πώς να πει ότι είναι περήφανος για αυτό που είμαι».

Την Παρασκευή 25/8, που τυχαίνει να είναι τα γενέθλια του Billy Ray, η νεαρή τραγουδίστρια κυκλοφόρησε ένα νέο single με τίτλο Used To Be Young.

Αυτή είναι μια παρόμοια τακτική με την No1 επιτυχία της Flowers, η οποία κυκλοφόρησε στα γενέθλια του πρώην συζύγου της Liam Hemsworth τον Ιανουάριο - και δεν ήταν ιδιαίτερα κολακευτική για εκείνον.

Ποια είναι τα πέντε αδέλφια της Miley Cyrus

Η Miley Cyrus έχει πέντε αδέλφια: Brandi, Trace, Christopher, Braison και Noah.

Αν και οι γονείς της Miley, ο Billy Ray Cyrus και η Tish Cyrus χώρισαν τον Απρίλιο του 2022, το πρώην ζευγάρι είναι περήφανοι γονείς. Ο Billy Ray και η Tish είχαν αποκτήσει τρία παιδιά μαζί: Miley, Braison και Noah. Η Tish μοιράζεται επίσης δύο παιδιά, την Brandi και τον Trace, με τον πρώτο της σύζυγο, τον Baxter Neal Helson, ενώ ο Billy Ray έχει έναν γιο, τον Christopher, από την προηγούμενη σχέση του με την Kristin Luckey.

Ο Braison Cyrus, από αριστερά, η Tish Cyrus, ο Noah Cyrus, ο Billy Ray Cyrus και η Brandi Glenn Cyrus στα MTV Video Music Awards στο Microsoft Theater το 2015 / Φωτογραφία: Jordan Strauss/Invision/AP

Μερικά από τα αδέλφια της Miley έχουν ακολουθήσει επίσης καριέρα στη μουσική. Ο μεγαλύτερος αδελφός της, Trace ήταν ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Metro Station, ο μικρότερος αδελφός της, Braison έχει εμφανιστεί σε διάφορες βραδινές εκπομπές και η μικρότερη αδελφή της, Noah ήταν υποψήφια για Grammy το 2021.

Η τραγουδίστρια του "Flowers" μίλησε για τη δυναμική της οικογένειάς της στη βρετανική Vogue τον Ιούνιο του 2021, λέγοντας στο περιοδικό: «Έχω μια πολύ οικεία και στενή σχέση με την οικογένειά μου. Αλλά όπως όλες οι οικογένειες, είμαστε επίσης πολύπλοκες, αλλά αγκαλιάζουμε το γεγονός ότι ο καθένας μας είναι τόσο διαφορετικός από τον άλλο».

«Εγώ και τα αδέλφια μου μοιάζουμε πολύ, αλλά έχουμε και μεγάλες διαφορές. Και απλά το αποδεχόμαστε αυτό και δεν κρίνουμε ο ένας τον άλλον. Και η οικογένειά μας θέτει ως προτεραιότητα την αγάπη χωρίς όρους», συνέχισε.

Brandi Cyrus, 36 ετών

Η Brandi Cyrus γεννήθηκε στις 26 Μαΐου 1987 στο Νάσβιλ από την Tish και τον πρώην σύζυγό της, Baxter Helson. Αργότερα υιοθετήθηκε από τον Billy Ray αφού παντρεύτηκε την Tish τον Δεκέμβριο του 1993.

Η 36χρονη ήταν στο παρελθόν συμπαρουσιάστρια της εκπομπής του Bravo, Cyrus vs. Cyrus: Design and Conquer. Σήμερα είναι συν-διοργανώτρια του podcast Your Favorite Thing με τον συμμετέχοντα του Bachelorette Wells Adams και του podcast Sorry We're Stoned με τη μαμά της.

Η Miley και η μεγαλύτερη αδελφή της έχουν μια στενή σχέση, την οποία έχουν καταγράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλα αυτά τα χρόνια. Το 2019, η Brandi μοιράστηκε αρκετές φωτογραφίες με την τραγουδίστρια καθώς απολάμβαναν ένα ταξίδι μόνο για κορίτσια στην Ιταλία.

Οι αδελφές έχουν επίσης συνηθίσει να απολαμβάνουν μαζί τον χρόνο στην ύπαιθρο, καθώς μοιράζονται φωτογραφίες από πεζοπορίες σε όλο τον κόσμο. Η Tish συνόδευσε επίσης τις δύο μεγαλύτερες κόρες της σε ένα ταξίδι στο Εθνικό Πάρκο Zion στη Γιούτα, με την Brandi να βγάζει μια selfie της τριάδας για να ξεκινήσει το 2020.

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της Miley, η Brandi υπήρξε μια υποστηρικτική μεγάλη αδελφή για τη Miley. Έχει συνοδεύσει την αδελφή της σε πολλές εκδηλώσεις απονομής βραβείων, όπως τα Billboard Music Awards, τα MTV Video Music Awards και στη σκηνή με την κιθάρα της κατά τη διάρκεια του iHeartRadio Music Festival 2017. Η Tish και η Brandi βγήκαν επίσης και οι δύο για να υποστηρίξουν τη Miley όταν αυτή εμφανίστηκε στο TikTok Tailgate του NFL πριν από το Super Bowl του 2021.

Ενώ η Brandi γιόρτασε την επιτυχία του single "Flowers" της Miley το 2023, αφού έσπασε το ρεκόρ του Spotify για τον αριθμό των streams την πρώτη εβδομάδα - και μέχρι τον Απρίλιο συγκέντρωσε πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams - αναγνώρισε επίσης κάποιες από τις θεωρίες των θαυμαστών πίσω από τους στίχους του τραγουδιού. (Μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν γρήγορα να κάνουν παραλληλισμούς μεταξύ των στίχων του και συγκεκριμένων στιγμών στην προηγούμενη σχέση της Cyrus με τον πρώην σύζυγό της Liam Hemsworth).

Brandi Cyrus / Φωτογραφία: Omar Vega/Invision/AP

Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του podcast της Your Favorite Thing, η Brandi συζήτησε μερικές από τις φήμες γύρω από το νόημα του τραγουδιού. Δεν επιβεβαίωσε αν κάποια από τις θεωρίες που ανέφερε ήταν αληθινή, λέγοντας απλώς στον συμπαρουσιαστή της: «Δεν είμαι εδώ για να πω τι είναι αλήθεια και τι όχι. Μόνο η Miley γνωρίζει την αλήθεια».

Trace Cyrus, 34 ετών

Ο Trace Cyrus γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1989 από την Tish και τον Helson και αργότερα υιοθετήθηκε από τον Billy Ray αφού παντρεύτηκε τη μητέρα του.

Όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς του, ο Trace ακολούθησε καριέρα στη μουσική, κυρίως ως τραγουδιστής του συγκροτήματος Metro Station. Στο παρελθόν είχε επίσης αρραβωνιαστεί την ηθοποιό Μπρέντα Σονγκ και τη μουσικό Τέιλορ Λόρεν Σάντερς.

Miley και Trace Cyrus το 2010 / Φωτογραφία: AP Photo/Chris Pizzello

Η Miley και ο Trace έχουν υποστηρίξει ο ένας την καριέρα του άλλου όλα αυτά τα χρόνια. Ο Trace εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί μαζί με τη μικρότερη αδελφή του για να γιορτάσει την κυκλοφορία της ταινίας Hannah Montana 2 τον Ιούνιο του 2007 και παρακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίας της The Last Song στο Λος Άντζελες τον Μάρτιο του 2010. Οι Metro Station αποτέλεσαν επίσης το opening act της περιοδείας Wonder World Tour της Miley το 2009.

Τα τελευταία χρόνια, η Miley, η Tish, η Brandi και ο Trace έχουν φωτογραφηθεί μαζί στα παρασκήνια, όπως στο iHeartRadio Music Festival του 2019, όπου εμφανίστηκε η τραγουδίστρια του "Wrecking Ball". Το δίδυμο αδελφών και αδελφών παρακολούθησε επίσης το σόου Tom Ford Φθινόπωρο/Χειμώνας 2020, ποζάροντας με τα μονοχρωματικά μαύρα σύνολα τους στην εκδήλωση.

Τα δύο αδέλφια το 2020 / Φωτογραφία: Getty Images

Μετά τον χωρισμό του με τη Sanders το 2020, ο Trace έδωσε τα εύσημα στην οικογένειά του που τον βοήθησε να περάσει μια δύσκολη περίοδο, γράφοντας σε μια λεζάντα που έχει πλέον διαγραφεί: «Είμαι πρόσφατα ελεύθερος & εξαιρετικά ευγνώμων που έχω την οικογένειά μου γύρω μου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου". Στο μήνυμά του αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη Miley, προσθέτοντας: "Απλά νιώθω τόσο ευλογημένος τον τελευταίο καιρό! Σε ευχαριστώ @mileycyrus που είστε πάντα εκεί. Σε αγαπώ τόσο πολύ αδερφούλα!».

Christopher Cody Cyrus, 31 ετών

Ο Christopher Cody Cyrus γεννήθηκε στις 8 Απριλίου 1992 από τον Billy Ray και την πρώην φίλη του, Luckey. Σε αντίθεση με τη μικρότερη αδελφή του Miley και τα άλλα τέσσερα ετεροθαλή αδέρφια του, ο Christopher παρέμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Braison Cyrus, 29 ετών

Ο Braison Cyrus γεννήθηκε στις 9 Μαΐου 1994 στο Νάσβιλ από τον Billy Ray και την Tish. Όπως ο πατέρας και τα αδέλφια του, έτσι και ο Braison αξιοποίησε τις μουσικές του ικανότητες και άρχισε να κυκλοφορεί μουσική το 2018. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει καταφέρει να παρουσιάσει τη μουσική του στο The Tonight Show with Jimmy Fallon καθώς και στο The Late Show with Stephen Colbert.

Από τον Νοέμβριο του 2019 είναι παντρεμένος με τη Stella McBride Cyrus. Η Miley παρευρέθηκε στο γάμο του με τον τότε φίλο της, Cody Simpson, και γιόρτασε το γάμο του ζευγαριού σε μια σβησμένη πλέον ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας: «Ο μικρός μου αδερφός παντρεύτηκε την πιο εκπληκτική ηλιόλουστη μέρα του Τενεσί, στέκοντας στην κορυφή των ίδιων λόφων όπου μεγαλώσαμε παίζοντας. Σ' αγαπώ Braison. Είμαι τόσο χαρούμενος για σένα και τη Στέλλα».

Braison Cyrus / Φωτογραφία: Getty Images

Το ζευγάρι καλωσόρισε το πρώτο του παιδί, έναν γιο που ονομάστηκε Bear Chance Cyrus, στις 8 Ιουνίου 2021, κάνοντας τη Miley θεία.

Αν και ο Braison σπάνια φωτογραφίζεται με την αδελφή του, εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί για τα MTV Video Music Awards 2015 μαζί με την Tish, τον Noah, τον Billy Ray, την Brandi και τη Miley.

Noah Cyrus, 23 ετών

Ο Noah Cyrus γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2000 από τον Billy Ray και την Tish. Όπως και η μεγαλύτερη αδελφή της Miley, η Noah ξεκίνησε στο Χόλιγουντ σε νεαρή ηλικία - είχε τον πρώτο της ρόλο ηθοποιού σε ηλικία 2 ετών σε ένα επεισόδιο της εκπομπής Doc του πατέρα της και αργότερα εμφανίστηκε σε διάφορους μικρούς ρόλους στην Hannah Montana και στην Hannah Montana: The Movie. Έκτοτε, η Noah ασχολήθηκε με τη μουσική ως καριέρα πλήρους απασχόλησης, κερδίζοντας μάλιστα μια υποψηφιότητα για Grammy ως καλύτερη νέα καλλιτέχνιδα το 2021.

Noah Cyrus / Φωτογραφία: Jordan Strauss/Invision/AP

Έχει δώσει συχνά συναυλίες με τα αδέλφια της. Τον Οκτώβριο του 2022 έφερε μαζί της στη σκηνή τον Trace για να ερμηνεύσει την επιτυχία των Metro Station "Shake It". Το 2017, η Miley, η Noah και ο Billy Ray ερμήνευσαν την επιτυχία του "Achy Breaky Heart", ενώ η Noah βρισκόταν σε περιοδεία με την Katy Perry.

Κατά τη διάρκεια ενός από τα Backyard Sessions της Miley, οι δυο αδελφές τραγούδησε το κομμάτι της Noah "I Got So High That I Saw Jesus". Επίσης, ερμήνευσαν το "Jolene" της Dolly Parton (η οποία είναι και νονά της Miley) στο πρωτοχρονιάτικο πάρτι της Miley.

Όταν η Noah άρχισε να μπαίνει στη μουσική, έλαβε μεγάλη υποστήριξη από την οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένης της αδελφής της Miley. Μιλώντας στο αμερικανικό περιοδικό PEOPLE πριν από τα μουσικά βραβεία iHeartRadio 2017, η Noah εξέφρασε πόσο ενθουσιασμένη ήταν που η αδελφή της ήταν εκεί για να την υποστηρίξει. Η Miley έδωσε επίσης στην αδελφή της ένα "shout-out" στην εκδήλωση, ενώ παρουσίαζε, φορώντας ένα μπλουζάκι που έγραφε "I [καρδιά] Noah". Κάποια στιγμή, η Miley είπε στο πλήθος: «Είναι αυτή που θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω. Και αυτό λέει πολλά, επειδή είναι πολύ μικρότερη από μένα».

Όλα αυτά τα χρόνια, η Noah έχει πει πόσο πολύ εκτιμούσε τις συμβουλές καριέρας που της έδινε η μεγαλύτερη αδελφή της. Το 2017, η Miley μοιράστηκε τις ελπίδες της για την καριέρα της Noah κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με τον Elvis Duran σε ένα επεισόδιο του podcast του, Label Defiers, αναλογιζόμενη τις συχνά ταραχώδεις και παρεμβατικές πτυχές της δικής της καριέρας. «Ελπίζω πραγματικά να μην αισθανθεί ποτέ αυτές τις πιέσεις», είπε. «Και ελπίζω οι άλλοι άνθρωποι να τη σέβονται και στην πραγματικότητα να μην την κάνουν κάτι που δεν είναι».

Ωστόσο, το να μεγαλώσει ως η μικρότερη αδελφή της Miley δεν ήταν πάντα εύκολο για τη Noah. Κατά τη διάρκεια ενός Instagram Live τον Μάιο του 2020, είπε: «Όλοι μου έκαναν τόση πλάκα που δυσκολεύτηκα να είμαι η μικρή αδελφή της Miley. … Ήταν απολύτως ανυπόφορο», είχε δηλώσει η ίδια, προσθέτοντας: «Αυτό ήταν κάτι που άκουγα σε όλη μου τη ζωή, κάθε μέρα, σε όλη μου τη ζωή. Ήταν είτε αυτό είτε ότι δεν ήμουν αρκετή με κάποιο τρόπο, είτε ήταν ο τρόπος που δείχνω είτε ο τρόπος που είμαι. Όπως είπα τις προάλλες, μερικές φορές νιώθω ότι δεν αναπνέω καν σωστά».

Η Noah είναι αρραβωνιασμένη με τον σχεδιαστή μόδας Pinkus.