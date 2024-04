Ο άγνωστος ρόλος του βασιλιά Καρόλου στον γάμο της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Γουίλιαμ - iefimerida.gr

Οι στενές σχέσεις του βασιλιά Καρόλου με την Κέιτ Μίντλετον και τον πρίγκιπα Γουιλίαμ είναι γνωστές και όπως φαίνεται πεθερός και νύφη έχουν έρθει ακόμη πιο κοντά μετά τις διαγνώσεις καρκίνου.



Ο βασιλιάς Κάρολος και η Κέιτ Μίντλετον σόκαραν τον πλανήτη ανακοινώνοντας ότι διαγνώστηκαν με καρκίνο. Οι δυο τους είχαν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις επί του ζητήματος, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος επέλεξε να γνωστοποιήσει την κατάσταση της υγείας του άμεσα, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες. Από την άλλη, η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε τη διάγνωσή της με καρκίνο μετά από πλήθος δημοσιευμάτων και θεωριών συνωμοσίας που ακολούθησαν την εγχείρησή της στην κοιλιά.

Δημοσίευμα της Daily Mail αποκάλυψε ότι η ενημέρωση για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον έγινε καθώς το παλάτι του Κένσινγκτον είχε ενημερωθεί πως κάποιος γνώριζε για τη διάγνωση της Κέιτ, κάτι που δεν άφηνε άλλη επιλογή από το να βιαστούν να δημοσιοποιήσουν την κατάστασή της.

Ο ρόλος του βασιλιά Καρόλου στον γάμο της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Γουίλιαμ

Την ώρα που δημοσιεύματα ασχολούνται με την υγεία της Κέιτ Μίντλετον και του βασιλιά Καρόλου, η Daily Mail έρχεται να αποκαλύψει μια λεπτομέρεια από το παρελθόν. Το δημοσίευμα γυρνά τον χρόνο και αποκαλύπτει τον ρόλο του βασιλιά Καρόλου στον γάμου της Κέιτ και του πρίγκιπα Γουίλιαμ.



Ως πατέρας του γαμπρού, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον βασιλικό γάμο. Έχοντας γνώσεις στην κλασσική μουσική έβαλε τις δικές του πινελιές στη μεγάλη ημέρα. «Μου αρέσει να προσπαθώ να οργανώσω κάποια ενδιαφέροντα, ελπίζω, μουσικά κομμάτια για ορισμένες περιστάσεις, ιδίως γάμους, αν οι άλλοι το επιθυμούν. Ξέρω ότι ο μεγαλύτερος γιος μου έδειξε αρκετή κατανόηση και ήταν απόλυτα ευχαριστημένος που του πρότεινα μερικά κομμάτια για τον γάμου τους», είχε πει πριν από τέσσερα χρόνια στον Classic FM.



Στον τον γάμο της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Γουίλιαμ στο Αβαείο του Γουεστμίνιστερ, οι καλεσμένοι έφτασαν υπό τις μελωδίες του Μπαχ αλλά και ορχηστρικά κομμάτια του Έντουαρντ Έλγκαρ του Πίτερ Μάξγουελ Ντέιβις και άλλων.



Το ζευγάρι επέλεξε το Farewell to Stromness, το Touch Her Soft Lips and Part και το Romance for String Orchestra Op. 11 ως αναφορά στον Κάρολο και την Καμίλα, καθώς τα τραγούδια αυτά ακούστηκαν στο γάμο τους το 2005.

Η αγάπη του βασιλιά Καρόλου για την κλασσική μουσική

Πίσω από το πάθος του Καρόλου για την κλασσική μουσική βρίσκεται η γιαγιά του. «Η γιαγιά μου συνήθιζε να παίζει αρκετή μουσική, οπότε άκουγα. Υποψιάζομαι, όμως, ότι η πρώτη φορά που πραγματικά συνειδητοποίησα κάτι ήταν όταν η γιαγιά μου με πήγε στο Covent Garden σε ηλικία επτά ετών, νομίζω. Πρέπει να ήταν το 1956 για να δω την παράσταση του Μπαλέτου Μπολσόι.

Ήταν η πρώτη τους επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την απίστευτη περίσταση. Με ενέπνευσε», θυμήθηκε.