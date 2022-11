Βίντεο: Η Κιμ Καρντάσιαν δείχνει πώς 3 άνθρωποι έσπρωχναν τα οπίσθιά της για να χωρέσει στο φόρεμα της Μέριλιν - iefimerida.gr

Τρεις άνθρωποι – κυριολεκτικά- χρειάστηκε να παλέψουν προκειμένου να χωρέσει η Κιμ Καρντάσιαν στο θρυλικό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε για την εμφάνισή της τηλεπερσόνας στο Met Gala.

Μετά από ένα επίπονο πρόγραμμα γυμναστικής και δίαιτας τριών εβδομάδων, η Κιμ Καρντάσιαν κατάφερε να χάσει 8 κιλά και ταξίδεψε στα κεντρικά γραφεία του Ripley's Believe It Or Not στο Ορλάντο της Φλόριντα για να δοκιμάσει το φόρεμα.



Στο πιο πρόσφατο λοιπόν, επεισόδιο του ριάλιτι που προβάλλεται στο Hulu, η Κιμ Καρντάσιαν ετοιμάζεται να δοκιμάσει το θρυλικό φόρεμα που φορούσε η Μέριλιν Μονρόε όταν τραγούδησε στο «Happy Birthday» στο τότε Αμερικανό πρόεδρο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.



Χωρίς την μητέρα της, δε θα κατάφερνε ούτε καν να το δοκιμάσει

«Πέταξα μέχρι τη Φλόριντα για να δοκιμάσω το φόρεμα της Μέριλιν στο Ripley’s. Δεν θα με άφηναν να φορέσω αυτό το φόρεμα. Δεν θα με άφηναν καν να το δοκιμάσω, μέχρι που τηλεφώνησε η μητέρα μου» λέει η Κιμ Καρντάσιαν, και συνεχίζει λέγοντας πως παρακάλεσε την Κρις Τζένερ να παρέμβει προκειμένου να καταφέρει αυτό που ήθελε. «Σε παρακαλώ μαμά, αν το κάνεις αυτό να συμβεί, θα… σε παντρευτώ. Θα κάνω τα πάντα» ακούγεται να λέει η Κιμ.



Στη συνέχεια, παίρνει το λόγο η μητέρα της, λέγοντας: «Δεν μπορώ να σας πω τα μυστικά μου, αλλά αν κάποιος μου πει όχι, ξέρετε τι λέω: ΄Μιλάτε σε λάθος άνθρωπο’».



«Έτσι, μετά την συζήτηση με τη μαμά μου, συμφώνησαν να με αφήσουν να δοκιμάσω το φόρεμα, μια τελευταία φορά, κι αν μου μπαίνει, θα πάω στο Met, αν δεν μου μπαίνε, δε θα πάω» εξηγεί η Κιμ Καρντάσιαν.



Η προσπάθεια της Κιμ Καρντάσιαν για να μπει στο φόρεμα

Ξεκινώντας λοιπόν να βάλει το φόρεμα, η Κιμ προσθέτει εξομολογούμενη: «Δούλεψα πολύ για να δω το όραμά μου να γίνεται πραγματικότητα. Θα γίνω κομμάτια εάν δεν τα καταφέρω».



Η Κιμ παλεύει να μπει στο φόρεμα

Η κάμερα δείχνει στη συνέχεια τους βοηθούς της να προσπαθούν να ανεβάσουν το φόρεμα πάνω από τα διάσημα οπίσθιά της, με την ίδια να ρωτάει εάν θα πρέπει να φορέσει «άλλο ένα κορμάκι». «Είναι δύσκολο γιατί δεν μπορείς να μπεις σε αυτό το φόρεμα με τον τρόπο που πραγματικά θα ήθελα, αυτό είναι το δύσκολο σημείο, πρέπει απλά να Γλιστρήσει προς τα πάνω» λέει εξομολογούμενη, την ώρα που οι βοηθοί με λευκά γάντια προσπαθούν να «μαζέψουν τα οπίσθιά της για να περάσει το φόρεμα. «Κιμ, πίεσε τον κ@@@ σου» λέει ο Κρις Στάπλετον με την τηλεπερσόνα να εξηγεί: «Ο Κρις μου πίεσε έτσι τα οπίσθια ώστε το φόρεμα κατάφερε να ανέβει».



«Ω Θεέ μου, μπήκε» λέει η Κιμ, αν και το φερμουάρ δεν κουμπώνει μέχρι επάνω, με την ίδια να ρωτά εάν θα μπορούσαν να το κλείσουν με κάποιον τρόπο επάνω και να το αφήσουν ανοιχτό στη μέση. «Τι θα γινόταν εάν το κάναμε αυτό και μετά βάζαμε μια γούνα από πάνω;» λέει με μία από τις γυναίκες του Ripley’s να λέει πως είναι «τέλεια ιδέα».



«Κι όμως θα γίνει. Θα γίνει. Θα φορέσω το αυθεντικό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε στο Met Gala» λέει ενθουσιασμένη η Κιμ Καρντάσιαν.