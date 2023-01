«Τιτανικός»: Τελικά χωρούσε ο Λεονάρντο ντι Κάπριο στην πόρτα; -Τι απαντά η Κέιτ Γουίνσλετ - iefimerida.gr

Η Κέιτ Γουίνσλετ απάντησε, επιτέλους, στο ερώτημα για το αν ο Τζακ θα μπορούσε να χωρέσει στην πόρτα με τη Ρόουζ στον «Τιτανικό».

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής της στο podcast «Happy Sad Confused», η Γουίνσλετ, η οποία πρωταγωνίστησε στο blockbuster του 1997 μαζί με τον Λεονάρντο ντι Κάπριο, τοποθετήθηκε επί της διαμάχης.

«Το ακούσατε εδώ, για πρώτη φορά. Ναι, θα μπορούσε να χωρέσει σε αυτή την πόρτα, αλλά δεν θα έμενε στην επιφάνεια. Δεν θα έμενε», δήλωσε η 47χρονη Γουίνσλετ.

Η απάντηση της ηθοποιού έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο σκηνοθέτης της ταινίας, Τζέιμς Κάμερον, μοιράστηκε επίσης τη δική του άποψη για τη σκηνή, δηλώνοντας ότι διεξήγαγε επιστημονικά πειράματα που απέδειξαν ότι ο Τζακ δεν θα μπορούσε να ανέβει στην πόρτα.

Κατά τη διάρκεια της 43λεπτης συνομιλίας, ο παρουσιαστής τού «Happy Sad Confused» Joshua Horowitz ρώτησε την Κέιτ Γουίνσλετ για το φιάσκο με την πόρτα παρουσιάζοντας ένα βίντεο με τον ίδιο να κάνει την ίδια ερώτηση στον Λεονάρντο ντι Κάπριο αρκετά χρόνια πριν.

«Δεν έχω κανένα σχόλιο», είπε ο πρώην συμπρωταγωνιστής τής Γουίνσλετ στο βίντεο.

Ο Λεονάρντο ντι Κάπριο και η Κέιτ Γουίνσλετ στην περιβόητη σκηνή του «Τιτανικού» / Φωτογραφία: 20th Century Fox



Τι απάντησε η Κέιτ Γουίνσλετ

Στη συνέχεια ο Horowitz έστρεψε την προσοχή του στη Γουίνσλετ, κάνοντάς της την ίδια ερώτηση για την τύχη του Τζακ σε περίπτωση που είχε ανέβει στην κορυφή της πόρτας με τη Rose.

«Δεν ξέρω γ@@@το. Όχι, η απάντηση είναι ότι δεν ξέρω γ@@@@ο», είπε η Γουίνσλετ καθώς γέλασε με την ερώτηση. Η ηθοποιός άργησε να σκεφτεί και να δώσει την επίσημη απάντησή της.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι έχω μια αξιοπρεπή κατανόηση του νερού και του πώς συμπεριφέρεται», είπε η Γουίνσλετ. «Αν βάλεις δύο ενηλίκους σε μία stand up σανίδα κωπηλασίας, γίνεται αμέσως εξαιρετικά ασταθές. Αυτό είναι σίγουρο» πρόσθεσε.

«Πραγματικά δεν πιστεύω ότι θα είχαμε επιβιώσει αν είχαμε ανέβει και οι δύο σε εκείνη την πόρτα», ανέφερε η σταρ του Χόλιγουντ. «Νομίζω ότι θα μπορούσε να χωρέσει, αλλά θα είχε ανατραπεί και δεν θα ήταν μια βιώσιμη ιδέα».

Αμέσως μετά την περιγραφή του λόγου για τον οποίο πίστευε ότι δεν θα λειτουργούσε, η ηθοποιός του «The Holiday» σχολίασε τις επικρίσεις που δέχθηκε για το σώμα της και το πώς οι κριτικοί την ντρόπιαζαν για το βάρος της κατά τη διάρκεια των συζητήσεων σχετικά με την πόρτα.

Κέιτ Γουίνσλετ: «Μου έλεγαν πως ήμουν πολύ χοντρή στον "Τιτανικό"»

Η Κέιτ Γουίνσλετ (Kate Winslet) μίλησε για το body shaming που δέχθηκε, από μέσα ενημέρωσης και κοινό, μετά τον «Τιτανικό». Η ηθοποιός είπε στο podcast «Happy Sad Confused», με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την ταινία, «προφανώς... ήμουν πολύ χοντρή! Δεν είναι απαίσιο; Γιατί ήταν τόσο κακοί μαζί μου; Ήταν τόσο κακοί, και δεν ήμουν καν χοντρή!», ενθυμούμενη τα σχόλια που είχαν γίνει ότι δεν μπορούσε να χωρέσει στην πόρτα διάσωσης ο Τζακ (Λεονάρντο ντι Κάπριο) και γλίτωσε από τον πνιγμό μόνον η Ρόουζ, η ηρωίδα την οποία ενσάρκωνε η Γουίνσλετ.

Ο Λεονάρντο ντι Κάπριο και η Κέιτ Γουίνσλετ με τον σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον στα γυρίσματα του «Τιτανικού» / Φωτογραφία: Titanic / Facebook

«Αν μπορούσα να γυρίσω το ρολόι πίσω, θα χρησιμοποιούσα τη φωνή μου με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο… Θα μιλούσα στους δημοσιογράφους και θα τους απαντούσα: "Μην τολμήσετε να μου ξαναφερθείτε έτσι! Είμαι μια νέα γυναίκα, το σώμα μου αλλάζει, το ανακαλύπτω, είμαι βαθιά ανασφαλής, είμαι τρομοκρατημένη. Μην το κάνετε πιο δύσκολο απ' ό,τι είναι ήδη. Αυτό είναι εκφοβισμός, ξέρετε, και στην πραγματικότητα οριακά κακοποιητικό, θα έλεγα"».

Μιλώντας, νωρίτερα φέτος, στον Guardian, η ηθοποιός θυμήθηκε ότι στην περίοδο μετά την ταινία «όλοι σχολίαζαν τα κιλά μου, υπολόγιζαν πόσο ζυγίζω και δημοσίευαν την υποτιθέμενη δίαιτα που ακολουθούσα. Ήταν τόσο φρικτό να τα διαβάζω όλα αυτά».

Μιλώντας τον προηγούμενο μήνα στο podcast του Marc Maron είπε, ακόμα, πως ένιωσε εκφοβισμό από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, εξηγώντας ότι «όλα άλλαξαν από τη μία μέρα στην άλλη» μετά την κυκλοφορία του «Τιτανικού».

«Θυμάμαι ότι απλώς σκέφτηκα: "Εντάξει, καλά, αυτό είναι φρικτό και ελπίζω να περάσει". Και σίγουρα πέρασε, αλλά με έκανε επίσης να συνειδητοποιήσω ότι αν αυτό σήμαινε το να είσαι διάσημος, δεν ήμουν έτοιμη να γίνω διάσημη, ευχαριστώ. Σίγουρα όχι» παραδέχθηκε.

Το πείραμα του Τζέιμς Κάμερον

Ο 68χρονος Τζέιμς Κάμερον και η Κέιτ Γουίνσλετ προωθούν αυτή την περίοδο τη νέα ταινία «Avatar: The Way of Water», η οποία έκανε πρεμιέρα στις 16 Δεκεμβρίου και έφερε περίπου 134 εκατομμύρια δολάρια το Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας της.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, σε άλλη συνέντευξή του, ο Κάμερον αποκάλυψε ότι διεξήγαγε μια επιστημονική μελέτη για να τελειώσει επιτέλους η συζήτηση σχετικά με το αν ο χαρακτήρας του Λεονάρντο ντι Κάπριο θα μπορούσε να είχε βγει ζωντανός.

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον, αριστερά, και η Κέιτ Γουίνσλετ ποζάρουν στους φωτογράφους για την ταινία «Avatar: The Way of Water» στο Λονδίνο, Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022 / Φωτογραφία: Scott Garfitt/Invision/AP

Ο σκηνοθέτης δήλωσε στην εφημερίδα Toronto Sun ότι διεξήγαγε την «ιατροδικαστική μελέτη» με την ελπίδα ότι «δεν θα χρειαστεί να ασχοληθεί πια με τις εικασίες μετά από 25 χρόνια».

«Πήραμε δύο κασκαντέρ που είχαν την ίδια σωματική μάζα με την Kate και τον Leo και τοποθετήσαμε αισθητήρες παντού πάνω τους και μέσα τους, τους βάλαμε σε παγωμένο νερό και δοκιμάσαμε να δούμε αν θα μπορούσαν να επιβιώσουν με διάφορες μεθόδους. Η απάντηση ήταν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να επιβιώσουν και οι δύο. Μόνο ένας θα μπορούσε να επιβιώσει.

Ο Τζακ έπρεπε να πεθάνει. Είναι σαν τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Είναι μια ταινία για την αγάπη, τη θυσία και τη θνητότητα. Η αγάπη μετριέται με τη θυσία… Ίσως μετά από 25 χρόνια δεν θα χρειαστεί να ασχοληθώ πια με αυτό» είπε.

Η «συζήτηση για την πόρτα» έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα σημεία διαμάχης στην ιστορία του κινηματογράφου. Το 2008 οι «Mythbusters» δημιούργησαν ένα επεισόδιο που περιέγραφε διάφορους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να είχε σωθεί ο Τζακ. Ωστόσο, ο Κάμερον δεν πίστεψε τις θεωρίες τους.