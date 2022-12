Τζέιμς Κάμερον: Το τραύμα της Κέιτ Γουίνσλετ στα γυρίσματα του Τιτανικού αποκάλυψε ο σκηνοθέτης - iefimerida.gr

Ο «τεράστιος» Καναδός σκηνοθέτης, Τζέιμς Κάμερον, αποκάλυψε ότι η ηθοποιός Κέιτ Γουίνσλετ, στη διάρκεια των γυρισμάτων του «Τιτανικού», απέκτησε «κάποιο τραύμα».

Η θρυλική ταινία του 1997 και των 11 Όσκαρ, σηματοδότησε τη μεγάλη διεθνή επιτυχία της Κέιτ Γουίνσλετ, η οποία υποδύθηκε τη «Ρόουζ» δίπλα στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Η Χολιγουντιανή ηθοποιός πρόσφατα αναβίωσε τη συνεργασία της με τον Τζέιμς Κάμερον στο επερχόμενο σίκουελ του Avatar, «The Way of Water».

Ο σκηνοθέτης των Terminator και T2, είπε στο Radio Times: «Πιστεύω ότι η Κέιτ εξήλθε από τα γυρίσματα του Τιτανικού με ένα μικρό τραύμα λόγω της κλίμακας της παραγωγής και της ευθύνης που ένιωθε γι′ αυτήν. Κι οι δυο ήμασταν πολύ ανυπόμονοι να δουλέψουμε ξανά, να δούμε τι που βρίσκεται ο άλλος σ′ αυτό το σημείο της ζωής και της καριέρας μας. Είναι ”τεράστια” κι υπεύθυνη στα γυρίσματα. Θα ορκιζόσουν ότι είναι ο παραγωγός της ταινίας».

Η Κέιτ υποδύεται τη «Μετκαγίνα» στο πολυαναμενόμενο σίκουελ του «Avatar», το οποίο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη σχεδόν 13 χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας, που εξελίχθηκε στο φιλμ με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών.

Το «Avatar: The Way of Water» είναι η πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες συνέχειες της υπερπαραγωγής του 2009, με τις υπόλοιπες τρεις να κυκλοφορούν το 2024, το 2026 και το 2028, αντίστοιχα. Ο σκηνοθέτης ωστόσο, έχει αφήσει να εννοηθεί σε συνέντευξή του στο «Empire» ότι μπορεί να μη σκηνοθετήσει τις δύο τελευταίες ταινίες του franchise.

Ο σκηνοθέτης Γκιγιέρμο ντελ Τόρο μίλησε για την ταινία για την οποία είπε ότι είναι ένα θαύμα που πρέπει όλοι να τη δουν στη μεγαλύτερη δυνατή οθόνη.



Επιστρέφουν οι Σαμ Γουόρθινγκτον και Ζόε Σαλντάνα

Έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία. Ο Σαμ Γουόρθινγκτον και η Ζόε Σαλντάνα επιστρέφουν στους ρόλους τους, ως Τζέικ και Νεϊτίρι, και ζουν με την οικογένειά τους, η οποία έχει μεγαλώσει σε νέους υποβρύχιους κόσμους στον ειδυλλιακό πλανήτη της Πανδώρας.

Μαζί τους επιστρέφουν οι: Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ, Στίβεν Λανγκ και Σιγκούρνι Γουίβερ, η οποία αναλαμβάνει νέο ρόλο. Οι Κέιτ Γουίλσλετ, Έντι Φάλκο και Βιν Ντίζελ είναι μεταξύ άλλων, οι νέοι πρωταγωνιστές στην ταινία.

Η υπόθεση του Avatar: The Way of Water

Το Avatar: The Way of Water διαδραματίζεται πάνω από 10 χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας και ξεκινά να διηγείται την ιστορία της οικογένειας των Sully (Jake, Neytiri και των παιδιών τους), τα βάσανα που τους ακολουθούν, τα άκρα που θα φτάσουν για να παραμείνουν ασφαλείς, τις μάχες που θα δώσουν για να παραμείνουν ζωντανοί και τις τραγωδίες που θα υπομείνουν.

