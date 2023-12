Τα «δάχτυλα-λουκάνικα» του βασιλιά: Γιατί είναι πρησμένα τα χέρια του Καρόλου, αστειεύτηκε και ο ίδιος - iefimerida.gr

Τα δάχτυλα του βασιλιά Καρόλου έγιναν θέμα συζήτησης όταν εμφανίστηκαν να είναι πρησμένα και κόκκινα, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Μάλιστα, κάποιοι έσπευσαν να τα ονομάσουν «sausage fingers», δηλαδή «δάχτυλα-λουκάνικα», αλλά και να αναρωτηθούν τι μπορεί να προκαλεί το πρήξιμο και πόσο σοβαρό μπορεί να είναι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται, όμως, ακόμη και ο ίδιος ο Κάρολος αστειεύεται για τα δάχτυλά του.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ του BBC για τον βασιλιά και την ενθρόνισή του, που θα προβληθεί την Boxing Day (26 Δεκεμβρίου), αποκαλύπτει μια κωμική στιγμή, κατά την οποία ο Κάρολος αστειεύεται με τον μεγαλύτερο γιο του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, για τα πρησμένα χέρια του, ενώ έκαναν πρόβα για την τελετή στέψης.

Ωστόσο, τα πρησμένα άκρα του Καρόλου δεν είναι κάτι καινούργιο και έχουν αναφερθεί και από άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας εδώ και χρόνια, ήδη από την παιδική του ηλικία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι έγραφε η Ελισάβετ για τα χέρια του Καρόλου

Ενώ τα χέρια του μονάρχη έχουν έρθει στο προσκήνιο από τότε που ανήλθε στο θρόνο, ήταν εδώ και πολύ καιρό ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό στο σώμα του βασιλιά Καρόλου και αναφέρθηκαν ακόμη και όταν ήταν παιδί.

Η αείμνηστη μητέρα του, η βασίλισσα Ελισάβετ Β', είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο πρωτότοκος γιος της είχε μεγάλα χέρια από τότε που ήταν μωρό. Αυτό περιέγραψε η βασίλισσα σε μια επιστολή προς τον καθηγητή της μουσικής μετά τη γέννηση του Καρόλου.

Ο νεογέννητος Κάρολος με τη μητέρα του, βασίλισσα Ελισάβετ / Φωτογραφία: AP Photo

«Το μωρό είναι πολύ γλυκό και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον ζευγάρι χέρια για μωρό. Είναι αρκετά μεγάλα, αλλά με λεπτά μακριά δάχτυλα, εντελώς διαφορετικά από τα δικά μου και σίγουρα σε αντίθεση με του πατέρα του. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνουν».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κάρολος για τα χέρια του Γουίλιαμ

Μετά τη γέννηση του πρώτου του γιου, Γουίλιαμ, ο Κάρολος αποκάλυψε στους φίλους του ότι ήταν περήφανος που έγινε πατέρας.

Συγκεκριμένα, επέστησε την προσοχή σε ένα χαρακτηριστικό, στο οποίο ο πρωτότοκος γιος του έμοιαζε. Όταν έγραψε ένα γράμμα σε έναν φίλο του για τον νεογέννητο γιο του, ανέφερε τα πρησμένα χέρια του.

Ο νεογέννητος Γουίλιαμ / Φωτογραφία: AP Photo

«Δεν μπορώ να σας πω πόσο ενθουσιασμένος και περήφανος είμαι» έγραψε, όπως αναφέρεται στο «Charles, The Man Who Will Be King», του Howard Hodgson.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πραγματικά, φαίνεται εκπληκτικά νόστιμος και έχει δάχτυλα-λουκάνικα, όπως τα δικά μου».

Το αστείο του Καρόλου για τα δάχτυλά του μετά από πτήση

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην Αυστραλία το 2012, ο Κάρολος αστειεύτηκε για τα «δάχτυλα-λουκάνικα» λίγο μετά την άφιξή του.

Ο Κάρολος και η Καμίλα επισκέφθηκαν τότε τη χώρα, στο πλαίσιο των εορτασμών για το Διαμαντένιο Ιωβηλαίο της Ελισάβετ.

Τα πρησμένα δάχτυλα του Καρόλου / Φωτογραφία: AP Photo

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, τα δάχτυλα του Καρόλου ήταν κόκκινα και πρησμένα σε πολλές από τις δημόσιες εμφανίσεις του, αλλά ήταν ο πρώτος που αστειεύτηκε με αυτά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι λένε οι γιατροί για το πρήξιμο στα δάχτυλα του Καρόλου

Το πρήξιμο των δαχτύλων του Καρόλου έγινε θέμα συζήτησης, αναγκάζοντας ακόμη και γιατρούς να μιλήσουν γι' αυτό.

Γιατρός αποκάλυψε μερικούς από τους πιθανούς λόγους για τους οποίους τα χέρια του βασιλιά φαίνονται πρησμένα κατά καιρούς.

Ο Δρ Gareth Nye είχε πει στην «Daily Star»: «Το οίδημα είναι μια κατάσταση όπου το σώμα αρχίζει να κατακρατά υγρά στα άκρα, συνήθως στα πόδια και τους αστραγάλους αλλά και στα δάχτυλα, γεγονός που προκαλεί πρήξιμο».

Τα πρησμένα δάχτυλα του Καρόλου / Φωτογραφία: AP Photo

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κάρολος έχει φωτογραφηθεί με πρησμένα χέρια και πόδια πολλές φορές, εμφανώς μετά από μεγάλες περιόδους που πέρασε πετώντας ή ταξιδεύοντας σε ζεστές χώρες.

Ένας άλλος πιθανός λόγος για τα «δάχτυλα-λουκάνικα» είναι η αρθρίτιδα.

Τα πρησμένα δάχτυλα του Καρόλου / Φωτογραφία: AP Photo

«Η αρθρίτιδα είναι μια άλλη κοινή πάθηση σε άτομα άνω των 60 ετών. Συχνά επηρεάζει τρεις κύριες περιοχές στο χέρι -την άρθρωση του αντίχειρα ή τις δύο αρθρώσεις στα δάχτυλα», σύμφωνα με τον γιατρό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα δάχτυλα γίνονται συνήθως δύσκαμπτα, πρήζονται και πονούν, και παρόλο που η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να βοηθήσει στον πόνο, το πρήξιμο μπορεί να παραμείνει».

Άλλες αιτίες μπορεί να είναι δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι ή φάρμακα όπως αυτά που παρασκευάζονται για την υψηλή αρτηριακή πίεση.

Ο GP Chun Tang, ιατρικός διευθυντής στο Pall Mall Medical στο Μάντσεστερ, πρόσθεσε: «Τα δάχτυλα-λουκάνικα είναι επισήμως γνωστά ως δακτυλίτιδα. Αυτή η κατάσταση προκύπτει λόγω φλεγμονής και μπορεί να είναι αποτέλεσμα αρθρίτιδας, πολλαπλών βακτηριακών λοιμώξεων ή και φυματίωσης».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τρολάρισμα στον Κάρολο για τα δάχτυλά του

Πολλοί royal fans είπαν ότι ο Κάρολος «εκφοβίστηκε» για να μη δείχνει τα χέρια του. Πριν από τη στέψη του, οι θαυμαστές παρατήρησαν ότι έβλεπαν τα χέρια του βασιλιά Καρόλου λιγότερο από πριν, καθώς προσπαθούσε να τα κρύψει.

Το πορτρέτο που κυκλοφόρησε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα έδειχνε τον μονάρχη με ένα κοστούμι με ρίγες, αλλά τα χέρια του δεν φαίνονταν πουθενά, καθώς ήταν τοποθετημένα πίσω από την πλάτη του.

Το πορτρέτο του Καρόλου και της Καμίλας / Φωτογραφία: Instagram

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι βασιλικοί παρατηρητές αστειεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα «δάχτυλα-λουκάνικα» του μονάρχη που είχαν γίνει viral, ενώ ένα κρεοπωλείο στο Όκλαντ άδραξε την ευκαιρία για να πειράξει τον βασιλιά, λανσάροντας μια ποικιλία με το όνομα «King Charles sausage fingers».

Λουκάνικα εμπνευσμένα από τα δάχτυλα του Καρόλου

Ο Κάρολος αστειεύεται με τον Γουίλιαμ κατά τη διάρκεια των προβών της στέψης

To ντοκιμαντέρ του BBC που ακολουθεί τον βασιλιά κατά τη διάρκεια του έτους της στέψης αποκαλύπτει τη στιγμή που ο Κάρολος αστειεύτηκε με τον γιο του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, για τα φουσκωμένα δάχτυλά του.

Εξασκούμενος τη στιγμή που δίνει στον βασιλιά Κάρολο το «Stole Royal» του, μια κεντημένη λωρίδα υφάσματος που συμβολίζει την ιερή φύση της βασιλείας, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αστειεύεται και λέει: «Εκείνη τη μέρα δεν πρόκειται να μπει, έτσι;».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όχι», απαντά ο βασιλιάς, γελώντας. «Δεν έχεις δάχτυλα λουκάνικου σαν τα δικά μου!»