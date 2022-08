Ηθοποιός παντρεύτηκε θαυμάστρια που αλληλογραφούσαν επί 30 χρόνια, η ιστορία που έγινε ταινία - iefimerida.gr

Ο πρώην καρδιοκατακτητής ηθοποιός, Willie Aames βρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο μιας φίλης του, με την οποία αλληλογραφούσαν για περισσότερα από 30 χρόνια.

Ο 62χρονος σήμερα Willie Aames είχε πάντα την αίσθηση ότι η ζωή ήταν κάτι περισσότερο από τη δόξα και την περιουσία. Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο αμερικάνικο People, ο πρώην γόης και πρωταγωνιστής του Eight Is Enough, μίλησε για την εύρεση της αληθινής αγάπης με τη νυν σύζυγό του, Winnie Hung - μια πρώην θαυμάστρια και φίλη διά αλληλογραφίας για πάνω από τρεις δεκαετίες - και πώς κατάφεραν να μετατρέψουν την ιστορία αγάπης τους σε ταινία, με τίτλο Love in the Limelight του τηλεοπτικού δικτύου Hallmark.

Όλα ξεκίνησαν με ένα γράμμα

«Είναι η αγαπημένη μου ιστορία σε ολόκληρο το σύμπαν», δήλωσε ο Aames, ο οποίος είναι γνωστός για τον ρόλο του Tommy Bradford στην τηλεοπτική σειρά Eight Is Enough της δεκαετίας του 1970 και του Buddy Lembeck στην κωμική σειρά Charles in Charge της δεκαετίας του 1980.

«Η Γουίνι είχε αρχίσει να μου στέλνει γράμματα όταν ήταν ακόμα παιδί. Συνήθιζα να λαμβάνω χιλιάδες γράμματα την εβδομάδα. Συνήθιζα να παίρνω τα γράμματα από τη σακούλα και να διαβάζω μερικά από αυτά και πάντα έβαζαν εκεί τον αριθμό του τηλεφώνου τους. Πάντα έγραφαν: "Σε παρακαλώ πάρε με κάποια στιγμή αν χρειαστείς ποτέ έναν φίλο". Και σκεφτόμουν, "Αυτά τα καημένα τα κορίτσια. Δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν ένα τηλεφώνημα από κάποιον". Έτσι σκέφτηκα, "Θα το κάνω. Θα τηλεφωνήσω'».

Αφού έβγαλε ένα γράμμα, ο Aames σήκωσε το τηλέφωνο. «Είπα, 'Γεια σας, είναι η κατοικία Hung;'. Και μου είπε, 'Ναι'. Και της είπα, 'Γεια, είμαι ο Γουίλι Έιμς και τηλεφωνώ από τα στούντιο της Universal'. Το έκλεισε».

«Ξαναπήρα τηλέφωνο και μου είπε: 'Δεν μπορεί να είσαι εσύ'», θυμήθηκε. «Αρχίσαμε να κουβεντιάζουμε και γίναμε φίλοι δι' αλληλογραφίας για 30 χρόνια. Δεν συναντηθήκαμε ποτέ, αλλά κουβεντιάσαμε στο τηλέφωνο μερικές φορές. Τα λέγαμε, χάναμε τα ίχνη μας, τα λέγαμε και χανόμασταν».

Μετά από χρόνια αλληλογραφίας, έχασαν την επαφή για ένα σύντομο χρονικό διάστημα - κατά τη διάρκεια του οποίου ο Aames πάλεψε με τον εθισμό και κάποια στιγμή έμεινε άστεγος.

«Όταν ξεκίνησα τη ζωή μου από την αρχή στα 48 μου, έπρεπε να μάθω τα πάντα από την αρχή», δήλωσε ο Aames, ο οποίος άρχισε να εργάζεται ως διευθυντής κρουαζιέρας στην Oceana εκείνη την εποχή. «Έπρεπε να μάθω ξανά ποιος ήμουν. Έπρεπε να ξεπεράσω όλα τα λάθη του παρελθόντος».

Η μοιραία συνάντηση

Η χρονική στιγμή ήταν ιδανική όταν ο Aames άκουσε ξανά νέα από τη Hung, η οποία σήμερα είναι 50 ετών, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, αποφάσιςαν να συναντηθούν τελικά κατά τη διάρκεια μιας στάσης κρουαζιέρας στο Βανκούβερ.

«Εκείνο το απόγευμα, έριξα μια ματιά πάνω της και το κατάλαβα», είπε ο Aames για την πρώτη τους επαφή. «Δεν υπάρχει περίπτωση να το αποφύγω. Εκείνο το απόγευμα, πήγα και αγόρασα στη Winnie ένα μικρό γούρι, που έγραφε 'Fairytale'. Αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που της είπα, επειδή ήταν τόσο αποφασισμένη να μη βγει μαζί μου, που της είπα: 'Μην χάσεις το δικό σου πραγματικό παραμύθι'».

«Αισθάνομαι ότι όλα πήγαν χρονικά όπως έπρεπε να πάνε», δήλωσε η Hung, ηθοποιός και παραγωγός. «Έτσι, όταν συναντηθήκαμε πραγματικά από κοντά, τον είχα ήδη εμπιστευτεί ως άνθρωπο».

«Είχα κυριολεκτικά κατά κάποιον τρόπο θεραπευτεί σε κάτι καινούργιο», πρόσθεσε ο Aames, ο οποίος είχε παντρευτεί προηγουμένως τη Vicki Weatherman το 1979 και τη Maylo McCaslin το 1986. «Αν δεν είχα περάσει τα σκαμπανεβάσματα στη ζωή μου που πέρασα, δεν θα ήμουν ο κατάλληλος άνθρωπος για τη Winnie».

Μετά από μια ονειρική πρώτη συνάντηση, ο Aames επρόκειτο να ταξιδέψει στη Γαλλία για δουλειά, αλλά δεν μπορούσε να βγάλει την Hung από το μυαλό του.

«Επέστρεψα αεροπορικώς στον Καναδά, και καθώς περνούσα από τη μεταναστευτική επιτροπή, στεκόταν εκεί, και την πλησίασα και της είπα: "Θα σε παντρευτώ"». Δέκα μήνες αργότερα και με την έγκριση της οικογένειας της Hung, το δίδυμο παντρεύτηκε το 2014.

«Ποτέ, ούτε μια φορά, ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν πίστεψα ότι θα ήταν ο ένας και μοναδικός», δήλωσε η Hung, η οποία περίμενε όλη της τη ζωή για τον τέλειο άνδρα. «Ήταν ένα τόσο αθώο γράψιμο. Ποτέ, ούτε μια φορά δεν σκέφτηκα ότι υπήρχε έστω και μια πιθανότητα».

«Είναι τόσο αστείο, που ακόμα καθόμαστε απέναντι στο τραπέζι και κοιτάζουμε ο ένας τον άλλον και λέμε: "Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι εσύ. Εσύ είσαι ο/η μοναδικός/ή».

Η ιστορία τους, έγινε ταινία

Η ιστορία τους είναι τόσο αξιοσημείωτη που το ζευγάρι αποφάσισε να γράψει και να παράγει μια ταινία που βασίζεται στο ταξίδι τους.

Η ταινία του Hallmark, Love in the Limelight - στην οποία πρωταγωνιστούν η Alexa και ο Carlos PenaVega - αφηγείται την ιστορία των φίλων δια αλληλογραφίας Nick και Summer, η οποία διστάζει να δημοσιοποιήσει τη σχέση της μαζί του όταν ο πρώην τραγουδιστής του boy band έρχεται στην πόλη για μια συναυλία επιστροφής.

«Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες σε όλους στην Hallmark που μας έδωσαν την ευκαιρία να πούμε μια ιστορία εμπνευσμένη από τη δική μας», δήλωσε ο Aames. «Αν υπάρχει κάτι που ελπίζω να καταλάβουν οι αναγνώστες και οι θεατές, είναι ότι υπάρχουν τόσες πολλές στιγμές σε όλη την ταινία που συνέβησαν πραγματικά. Τους είμαστε πραγματικά ευγνώμονες που μπόρεσαν να αφηγηθούν μια εκδοχή της ιστορίας μας».

Τώρα, το ευτυχισμένο ζευγάρι συνεχίζει να ζει ευτυχισμένο. «Ποτέ δεν ήμουν πιο ευτυχισμένος», δήλωσε ο Aames, ο οποίος είναι πλέον διευθύνων σύμβουλος της δικής του εταιρείας παραγωγής. «Ποτέ δεν ένιωσα καλύτερα για τη ζωή και τις ευκαιρίες και δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς τη Winnie. Ήταν γραφτό να γίνει. Όπως είπα, τη γνώρισα όταν είχα μάθει αρκετά στη ζωή μου ώστε να μην αναζητώ κάτι, οπότε συνέβη το πιο φυσικό πράγμα». «Ποτέ δεν είναι αργά για να βρεις την αγάπη», είπε η Hung.