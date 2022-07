Το ζευγάρι που είναι στο «μήνα του μέλιτος» εδώ και 10 χρόνια- Πώς ζουν με λιγότερα από 50 ευρώ την ημέρα - iefimerida.gr

Το ζευγάρι που ξεκίνησε να ταξιδεύει πριν δέκα χρόνια μοιράζεται χρήσιμα tips για όσους επιθυμούν να βιώσουν μια παρόμοια εμπειρία.

Το ημερολόγιο έγραφε 22 Ιανουαρίου 2012 όταν ο Mike και η Anne Howard ξεκίνησαν το ταξίδι του μέλιτος και από τότε ταξιδεύουν συστηματικά, ενώ έχουν εκδώσει βιβλίο με χρήσιμα tips και ιστορίες άλλων ζευγαριών που έχουν κάνει τα ταξίδια στάση ζωής.

Τα περισσότερα ζευγάρια ανυπομονούν να ξεκινήσει ο μήνας του μέλιτος και πάντα θέλουν να έχει όση μεγαλύτερη διάρκεια είναι εφικτό λόγω περιορισμένου χρόνου και φυσικά οικονομικών. Ωστόσο, είναι ελάχιστα τα ζευγάρια που καταφέρνουν να μείνουν πολύ παραπάνω στο μήνα του μέλιτος. Όταν ο Mike και η Anne Howard άρχισαν να σχεδιάζουν το ταξίδι των ονείρων τους πριν από δέκα χρόνια, ρώτησαν ο ένας τον άλλον: «Λοιπόν, πώς θα ήταν να προσθέσουμε μερικές εβδομάδες ακόμη εδώ, έναν ακόμη μήνα εκεί»;



«Είχαμε έναν χάρτη με σημειώσεις Post-it πάνω του και ήταν λίγο πολύ ένας κίτρινος τοίχος με τρεις εβδομάδες εδώ, τρεις εβδομάδες εκεί, και ήταν τρελό. Δεν μπορούσες να δεις τον χάρτη», αναφέρει ο Mike σε συνέντευξη του στο αμερικανικό PEOPLE. «Δεν επρόκειτο να αθροιστούν σε διακοπές δύο εβδομάδων, αυτό είναι σίγουρο», σχολιάζει η Anne.





Μετά από πολλές διαβουλεύσεις, προϋπολογισμό και προγραμματισμό, το ζευγάρι ξεκίνησε στις 22 Ιανουαρίου 2012 για μια περιπέτεια που αρχικά προοριζόταν για 30 ημέρες προκειμένου να ζήσουν το μήνα του μέλιτος και έκτοτε δεν έχουν σταματήσει να ταξιδεύουν.



Έχουν καταγράψει το ταξίδι τους σε 63 χώρες και στις επτά ηπείρους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3.652 ημερών στο ιστολόγιό τους HoneyTrek. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους, έχουν δει και τις 50 πολιτείες της Αμερικής με το τροχόσπιτό τους, έχουν πετάξει 11 φορές σε όλο τον κόσμο δωρεάν χρησιμοποιώντας τα μίλια συχνών πτήσεων, έχουν μείνει σε πάνω από 200 πολυτελή ξενοδοχεία και χώρους glamping, έχουν πάει σε 36 σαφάρι και έχουν πολλές εμπειρίες στο πλούσιο βιογραφικό τους ανά τον κόσμο.



Με αφορμή τη δέκατη επέτειό τους, το ζευγάρι έδωσε συνέντευξη στο PEOPLE για τα μαθήματα που έμαθαν στο δρόμο και τα ταξιδιωτικά κόλπα εξοικονόμησης χρημάτων.

Η γνωριμία και το γαμήλιο δώρο που ζήτησαν από τους φίλους τους

Οι Χάουαρντς ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου αφού τους σύστησε ένας κοινός τους φίλος, ενώ ζούσαν στη Νέα Υόρκη. Στην αρχή ήταν συμπαίκτες στο βόλεϊ και όχι ρομαντικοί σύντροφοι -κάτι που σχολιάζουν πως δεν κράτησε πολύ.



Το πρώτο καλοκαίρι ως σύντροφοι πηγαίνανε για περιπέτειες στο Βερμόντ, έκαναν ταξίδια με το αυτοκίνητο και εκδρομές για rafting, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα αποφάσισαν να παντρευτούν. Όταν ήρθε η ώρα της γαμήλιας λίστας, το ζευγάρι ζήτησε, αντί για τα παραδοσιακά είδη σπιτιού, να προτιμήσουν οι αγαπημένοι τους να τους χαρίσουν εμπειρίες σε όλο τον κόσμο - ένα δώρο που θα επιλέξει ο καθένας την περιπέτειά του.

«Ήταν υπέροχο γιατί η οικογένεια και οι φίλοι μας μας υποστήριξαν πραγματικά. Τους βάλαμε στη διαδικασία», λέει η Anne. «Μας έστελναν κατά κάποιο τρόπο στον κόσμο. Κάναμε όλα τα ευχαριστήρια σημειώματά μας ως καρτ ποστάλ από τα μέρη που μας έστειλαν. Προσπαθήσαμε να εκπληρώσουμε τα όνειρα των ανθρώπων που αγαπάμε και θα έχουμε πάντα αυτά τα κοινά μέρη, ακόμη και αν δεν ήταν πραγματικά μαζί μας. Είχαμε την ευλογία τους για να βγούμε εκεί έξω» προσθέτει.

Τα πρώτα ταξίδια του νιόπαντρου ζευγαριού

Ο πρώτος τους σταθμός ήταν το Μανάους, στην καρδιά του τροπικού δάσους του Αμαζονίου. «Πήγαμε από τη ζούγκλα του τσιμέντου στη ζούγκλα του Αμαζονίου» αστειεύεται ο Mike.

Μιλώντας για την απόφασή τους να δεσμευτούν για ένα μεγαλύτερο ταξίδι, ο Mike εξηγεί: «Είχαμε συνειδητοποιήσει ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι όταν θα ήμασταν 65 ετών, ίσως, αν δεν είχαμε δύο εγγόνια και ένα άσχημο ισχίο και ένα τρίτο σπίτι και αυτή τη δουλειά που έπρεπε να διατηρήσουμε, επειδή εξακολουθούσαμε να πληρώνουμε την υποθήκη μας, όπως πολλοί γονείς στα 65 τους. Ή θα μπορούσατε να χάσετε τον σύζυγό σας. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που συμβαίνουν και αποτυγχάνουν αυτά τα ταξίδια», λέει. «Αλλά ας πούμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά τα πράγματα. Τι θα γινόταν αν όλα πήγαιναν τέλεια και μπορούσατε να κάνετε το ίδιο ταξίδι στα 65 σας που θα κάνατε τώρα; Για ποιο θα ήσουν καλύτερος άνθρωπος, πιο ολοκληρωμένος, πιο συμπονετικός, πιο κοσμογυρισμένος»;

Στο Νεπάλ.

Όσα έμαθαν 10 χρόνια ταξιδεύοντας ανά τον κόσμο

Αυτά ήταν τα ερωτήματα που συζήτησε το ζευγάρι πριν ξεκινήσει. Στη δεκαετία που μεσολάβησε από τότε, έμαθαν διάφορες νέες δεξιότητες και αμέτρητα μαθήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα είναι ότι «υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ζεις και να είσαι ευτυχισμένος και να βρίσκεις την επιτυχία», λέει η Anne.

«Βγαίνεις στον κόσμο και βλέπεις πολλά περισσότερα παραδείγματα και μοντέλα που ποτέ δεν είχες σκεφτεί. Νομίζω ότι μας δίδαξε πολλή ταπεινότητα και συμπόνια για τους άλλους πολιτισμούς», προσθέτει.

Ένα άλλο από τα κύρια διδάγματα που έλαβαν είναι να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες, μοιράζεται η ίδια. «Ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει», λέει η Anne. «Οπότε είναι μια γενική στάση ότι θα έχετε προσκρούσεις στο δρόμο και πρέπει να ξέρετε πώς να το μετατρέψετε σε περιπέτεια, να γελάτε και να το αντιμετωπίσετε, γιατί όλα θα πάνε στραβά κάποια στιγμή. Αυτό σταμάτησε να μας αγχώνει. Απλά το θεωρήσαμε ως τη νέα κανονικότητα του «Ναι, ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου φέρει ο κόσμος». Φέρτε το».

Το (best seller) βιβλίο τους με χρήσιμα tips

Πολλές από τις συμβουλές και τα κόλπα του ζεύγους για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα ταξίδια για ζευγάρια παρουσιάζονται στο best seller του National Geographic, Ultimate Journeys For Two: Extraordinary Destinations on Every Continent. Το βιβλίο είναι «ένα εγχειρίδιο για ζευγάρια που θέλουν πραγματικά να βγουν εκεί έξω και να ζήσουν εμπειρίες», λέει η Anne. «Όχι μόνο για μήνα του μέλιτος, αλλά για μια ζωή γεμάτη περιπέτεια μαζί». Περιλαμβάνει επίσης τις συζητήσεις τους με 10 άλλα νομαδικά ζευγάρια, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για τους καλύτερους προορισμούς και συμβουλών για ταξίδια ζευγαριών.

Ένα πράγμα που έχει λειτουργήσει καλά γι' αυτούς είναι να διασφαλίζουν ότι και οι δύο συμμετέχουν στο σχεδιασμό κάθε βήματος της περιπέτειάς τους. «Σε κάθε πόλη ή περιοχή που επισκέπτεστε, βάλτε τον καθένα σας να σχεδιάσει μία δραστηριότητα ή μία περιπέτεια ή μία επίσκεψη στο μουσείο ή κάτι τέτοιο, ώστε και οι δύο να νιώθουν ότι έχουν ένα πράγμα που θέλουν πραγματικά να κάνουν», προτείνει ο Mike. «Φέρνετε και οι δύο κάτι, κάνετε και οι δύο μια μικρή έρευνα» προσθέτει.

«Επενδύετε και οι δύο περισσότερο στο ταξίδι όταν βρίσκετε κάτι για το οποίο είστε παθιασμένοι», εξηγεί η Anne.

Πώς δεν ξοδεύουν πολλά χρήματα και άλλα ταξιδιωτικά tips

Μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού είναι φυσικά ο προϋπολογισμός. «Δεν είναι πλέον διακοπές, είναι ένας νέος τρόπος ζωής», λέει η Anne. Ενώ έχουν εισόδημα στο δρόμο χάρη στο blog τους, τα βιβλία τους και το πρόγραμμα Trip Coach, εξακολουθούν να τηρούν έναν αυστηρό ημερήσιο προϋπολογισμό - 50 ευρώ την ημέρα, συνολικά- ως κατευθυντήρια γραμμή που τους βοηθά να δίνουν προτεραιότητα στις εμπειρίες έναντι των υλικών αγαθών.

«Υπάρχουν τόσα πολλά υπέροχα πράγματα που είναι ούτως ή άλλως δωρεά. Απλά περπατώντας σε μια τοπική αγορά, ή πιάνοντας κουβέντα με κάποιον στο πάρκο και απλά μαθαίνοντας και παρατηρώντας. Η διασκέδαση, συνειδητοποιήσαμε, δεν χρειάζεται να είναι ακριβή» εξηγεί η Anne.

Φυσικά, το ζευγάρι δεν θέλει να χάσει τίποτα σημαντικό από κάθε τόπο που επισκέπτεται και φημίζεται για κάτι ιδιαίτερο. «Αν υπήρχε κάτι πραγματικά επικό- όπως, αυτό είναι το σημείο που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε το bungee jumping - θα βάλουμε τα λεφτά για να το κάνουμε. Το ισορροπείς για ό,τι πρόκειται να αξίζει τον κόπο» αναφέρει.

Μία από τις βασικές συμβουλές τους για εξοικονόμηση χρημάτων είναι τα αργά ταξίδια. «Μόλις φτάσουμε σε μια ήπειρο, μένουμε για λίγο», λέει η Anne. Και προσθέτει ο Mike: «Σπάνια πετάμε μέσα σε μια χώρα- πάντα θα χρησιμοποιούμε λεωφορεία, τρένα, ταξί, όποιος είναι ο πιο τοπικός τρόπος για να μετακινηθούμε σε έναν προορισμό για να προσπαθήσουμε να μειώσουμε το κόστος».

Η φιλοξενία σε σπίτι είναι ένας άλλος πολύ καλός τρόπος για να κρατήσετε το κόστος χαμηλά ενώ ταξιδεύετε. Το ζευγάρι προτείνει την Trusted House Sitters και τον έλεγχο των τοπικών σελίδων και μηνυμάτων στο Facebook.

Και οι δύο ταξιδιώτες συμφωνούν πως «ο μήνας του μέλιτος δεν τελειώνει στα 10 χρόνια - είναι απλώς άλλος ένας χρόνος περιπέτειας».