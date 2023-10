I’m A Celebrity Get Me Out Of Here: Ποσά-ίλιγγος στους παίκτες, πόσα χρήματα παίρνουν την εβδομάδα - iefimerida.gr

Δύο αποχωρήσεις αλλά και… ευτράπελα είχε το δεύτερο επεισόδιο του νέου reality παιχνιδιού του ΣΚΑΪ, «I’m A Celebrity Get Me Out Of Here».

Την ίδια ώρα, στο φως ήρθαν και οι αμοιβές για ορισμένους από τους παίκτες που συμμετέχουν, με τα ποσά να «ζαλίζουν».

Αναλυτικότερα, στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, δύο celebrities είπαν «αντίο» στους συμπαίκτες τους, και συγκεκριμένα η Δήμητρα Αλεξανδράκη και ο Σταμάτης Γαρδέλης.

Σε ό,τι αφορά στη Δήμητρα Αλεξανδράκη, το μοντέλο επικαλέστηκε λόγους υγείας, ενώ ο ηθοποιός βρέθηκε εκτός παιχνιδιού, εκ της διαδικασίας.

Ωστόσο, ο Σταμάτης Γαρδέλης, λίγο πριν αποχωρήσει από τον Άγιο Δομίνικο «χάρισε» στους τηλεθεατές ένα ακόμη επεισόδιο της κόντρας του με τον Τάσο Ξιαρχό, τον οποίο αποπειράθηκε να… φιλήσει.

I’m A Celebrity Get Me Out Of Here: Οι αμοιβές των celebrities και η είσοδος παίκτη -έκπληξη

Την ίδια ώρα, στο φως ήρθαν οι αμοιβές κάποιων εκ των celebrities που συμμετέχουν στο παιχνίδι, με τα ποσά να είναι πολύ μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα του Survivor, ενώ στα επόμενα επεισόδια αναμένεται και η είσοδος ενός παίκτη -έκπληξη.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Πρωινό ΣουΣου, η Μαρία Καλάβρια αμείβεται με 8.000 ευρώ την εβδομάδα, η Ιωάννα Λίλη με 10.000 ευρώ, ενώ ο Τρύφωνας Σαμαράς, που θα «εισβάλλει» σύντομα στο παιχνίδι, θα παίρνει επίσης 10.000 ευρώ την εβδομάδα.

