I’m A Celebrity Get Me Out Of Here: Αυτοί οι διάσημοι πάνε για Άγιο Δομίνικο, το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ - iefimerida.gr

Αντίστροφη μέτρηση για το νέο reality show με τίτλο «I’m A Celebrity Get Me Out Of Here», το οποίο έρχεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, τα γυρίσματα του νέου reality παιχνιδιού, στο οποίο θα συμμετέχουν αγαπημένα τηλεοπτικά πρόσωπα, θα γίνουν στον Άγιο Δομίνικο, ενώ την παρουσίαση έχει αναλάβει ο Γιώργος Λιανός.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Καλομοίρα θα έχει ρόλο -έκπληξη στο πλευρό του Γιώργου Λιανού, ενώ το παιχνίδι θα κάνει έναρξη με 10 παίκτες, και στη διάρκειά του θα προστεθούν ακόμη τέσσερα πρόσωπα.

I’m A Celebrity Get Me Out Of Here: Σε λίγες ημέρες η αναχώρηση των πρώτων παικτών

Στο πλαίσιο του παιχνιδιού, οι παίκτες θα έρθουν αντιμέτωποι με δοκιμασίες που θα τους φέρουν στα όριά τους, με τους ίδιους να μάχονται για την παραμονή τους στο παιχνίδι σε αγωνίσματα, γρίφους και άλλες δοκιμασίες που θα τους φέρουν αντιμέτωπους με τους φόβους τους.

Επίσης, σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, οι πρώτοι παίκτες θα αναχωρήσουν για τον Άγιο Δομίνικο μετά τις 20 Σεπτέμβρη.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, τις οποίες σας μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη, μέχρι στιγμής φέρονται να έχουν δώσει τα χέρια με την Acun Medya οι εξής παίκτες: Πάνος Καλίδης, Αγγελική Ηλιάδη, Νίκος Αναδιώτης, Τάσος Ξιαρχό, Μαρία Καλάβρια, Δημήτρης Βλάχος και Γιώργος Χειμωνέτος.