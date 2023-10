Καυγάς Ξιαρχό-Γαρδέλη στο Celebrity: «Μην σε φτύσω μεσ' το στόμα και θα σ' αρέσει η γεύση μου» [βίντεο] - iefimerida.gr

Επεισοδιακά ξεκίνησε το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΙ, «Ι’m Celebrity Get Me Out Of Here», καθώς ξέσπασε καυγάς μεταξύ του Σταμάτη Γαρδέλη και του Τάσου Ξιαρχό.



«Δεν θέλω να μάθω άλλο για αυτή την ιστορία την αρχαία που έχεις πάθει εμμονή! Βαρέθηκα! Πάρε έναν κίωνα και κάτσε επάνω, δηλαδή φτάνει πια» είπε ο χορογράφος στον ηθοποιό στην πρεμιέρα του ριάλιτι.

«Ποιος Πλούτος, Ήφαιστος, Ηφαιστίωνας και Άρης; Δεν θα τα παίξουν όλα αυτά γιατί είσαι βαρετός! Μη σε φτύσω μεσ’ το στόμα τώρα… Μη σε φτύσω μεσ’ το στόμα και θα σ’ αρέσει η γεύση μου, έλα», πρόσθεσε, συνεχίζοντας τα «πυρά» προς τον ηθοποιό.

Βίντεο: Το επεισόδιο Γαρδέλη-Ξιαρχό στο Celebrity

Τότε, ο Σταμάτης Γαρδέλης τον ρώτησε: «Θες να παίζουμε συνέχεια αυτά που παίζει η τηλεόραση; Θα τα κόψουν όμως… Που παίζουν Κασσελάκη ας πούμε και Τάιλερ; Θες να παίζουμε αυτό;».

Ο χορογράφος εκείνη τη στιγμή πήγε προς τον ηθοποιό, του πήρε το φουλάρι του και το πέταξε μακριά.