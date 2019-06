Η Ιβάνα Τραμπ χώρισε ξανά – Με τον 4ο σύζυγό της που έχουν διαφορά 24 χρόνια [εικόνες]

Δεν έχει παντρευτεί μία, ούτε δύο, αλλά τέσσερις φορές. Και τώρα η Ιβάνα Τραμπ, η πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ λέει πως τελείωσε με τους γάμους μετά το διαζύγιό της με τον τέταρτο σύζυγό της Ροσάνο Ρουμπικόντι.

«Η σχέση μας απλά ολοκλήρωσε την διαδρομή της» δήλωσε η 70χρονη Ιβάνα Τραμπ, στο Page Six. «Ο Ροσάνο περνά πολύ χρόνο στην Ιταλία και εγώ περνώ πολύ χρόνο στην Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι και το Σεντ Τροπέ και πρέπει να δουλεύει» είπε. «Οι σχέσεις από απόσταση πραγματικά δεν δουλεύουν. Περάσαμε καλά και είμαστε φίλοι. Ο χωρισμός ήταν φιλικός».

Κι αν τα λόγια αυτά σας ακούγονται γνωστά, οφείλεται στο γεγονός πως η Ιβάνα Τραμπ, είχε δηλώσει κάτι παρόμοιο το 2008, όταν είχε χωρίσει από τον 47χρονο Ρουμπικόντι, μόλις λίγους μήνες μετά τον γάμο τους. Τότε είχε πει: «Ο Ροσάνο θέλει να ζει στο Μαϊάμι και να εργάζεται στο Μιλάνο. Αλλά εγώ είμαι νεοϋορκέζα και η οικογένεια, οι φίλοι μου και οι επιχειρήσεις μου είναι εδώ. Όπως λέει το όμορφο τραγούδι ‘Que será, será!’».

Η Ιβάνα Τραμπ με τον 4ο συζυγό της, Ροσάνο Ρουμπικόντι

«Δεν ήταν ένας συνηθισμένος γάμος»

Το 2009, η Ιβάνα Τραμπ είχε δηλώσει στο περιοδικό People, πως στην πραγματικότητα δεν χωρίζει με τον Ρουμπικόντι. «Δεν είναι ένας συνηθισμένος γάμος 24 ώρες το 24ωρο, αλλά τον απολαμβάνουμε και οι δύο». Λίγο αργότερα, την ίδια χρονιά, είχε κάνει αίτηση διαζυγίου, όπως είχε αναφέρει το Associated Press. Το 2011 οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους – αλλά τα ξαναβρήκαν λίγο αργότερα. Μάλιστα πέρυσι εμφανίστηκαν στην ιταλική έκδοση του «Dancing With The Stars».

Πέρυσι εμφανίστηκαν στην ιταλική έκδοση του «Dancing With The Stars»

Το ζευγάρι παντρεύτηκε την πρώτη φορά σε μια πολυτελή τελετή στο Mar-a-Lago στη Φλόριντα τον Απρίλιο του 2008. Η Ιβάνα, μια επιχειρηματίας με την δική της συλλογή αρωμάτων και κοσμημάτων, βιβλία και πρωταγωνίστρια ριάλιτι παντρεύτηκε τον 4ο σύζυγό της, Ρουμπικόντι, που επαγγέλλεται ηθοποιός, επιχειρηματίας και μοντέλο.

«Είμαι ελεύθερη να κάνω πλέον ότι θέλω» λέει η 70χρονη Ιβάνα Τραμπ

Ωστόσο, μιλώντας στο Page Six αυτή την εβδομάδα, η Ιβάνα Τραμπ είπε πως τα αφήνει όλα πίσω της. «Τι ακολουθεί; Ένα υπέροχο καλοκαίρι στο Σεντ Τροπέ. Είμαι και πάλι ελεύθερη» είπε. «Έχω την ελευθερία να κάνω ότι θέλω, να είμαι με όποιον θέλω και μπορώ να αντέξω τον τρόπο ζωής μου. Δεν θέλω να παντρευτώ ξανά. Τελείωσα. Παντρεύεσαι γιατί θέλεις να κάνεις οικογένεια. Έχω τρία παιδιά και εγγόνια. Θέλω απλά να είμαι ελεύθερη και να πηγαίνω όπου θέλω».

Η Ιβάνα Τραμπ είναι 24 χρόνια μεγαλύτερη του συζύγου της Ροσάνο Ρουμπικόντι

Και συνέχισε λέγοντας: «Μου αρέσει να έχω συντρόφους και υπάρχουν πολλοί άνδρες που με πηγαίνουν για δείπνο και σε χορούς ή σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Δεν θέλω άλλες σχέσεις».

Η Ιβάνα Τραμπ είναι μητέρα των τριών μεγαλύτερων παιδιών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ – της Ιβάνκα, του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ και του Έρικ, και υπήρξαν παντρεμένοι από το 1997 μέχρι το 1992. Το 2017, έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στην προεδρία των ΗΠΑ, η Ιβάνα Τραμπ κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τα απομνημονεύματά της «Raising Trump» και αποκαλύπτει πώς κατάλαβε ότι είχε τελειώσει ο γάμος της με τον Αμερικανό πρόεδρο.