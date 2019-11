Η ζωή του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Το παιδικό μίσος για τον πατέρα του και τα λεφτά του, ο γάμος, το διαζύγιο και τα σκάνδαλα

Έζησε μια ζωή πάντα στο δημόσιο προσκήνιο, κάτι που δεν του άρεσε καθόλου. Μίσησε τον πατέρα του όταν χώρισε με την μητέρα του. Και μπορεί να διαφέρει πολύ από τα αδέρφια του, Ιβάνκα και Έρικ, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ πλέον έχει γίνει το δεξί χέρι του Αμερικανού προέδρου και έτοιμος να τον υπερασπιστεί με κάθε ευκαιρία.



Ο Ντόναλντ Τραμπο τζούνιορ δεν έβλεπε πάντα με καλό μάτι τον πατέρα του. Αλλά από τότε που έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ, τα πράγματα άλλαξαν. Μάλιστα, τον Νοέμβριο δήλωσε στην Wall Street Journal: «Μου πήρε 41 χρόνια για να συνειδητοποιήσω ότι μοιάζω τόσο πολύ με τον πατέρα μου. Κάτι που δεν το είχε σκεφτεί κανείς από εμάς τους δύο».



Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ήταν πάντα ένα παιδί με επιχειρηματικό πνεύμα, που εστίαζε στις λεπτομέρειες, χωρίς να επιζητά να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, αλλά τώρα πλέον ταξιδεύει συχνά σε όλη την χώρα για να μιλά για λογαριασμό του πατέρα του, ενώ εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας του έκανε πάνω από 70 εμφανίσεις, σύμφωνα με την Washington Post.



Τα τελευταία χρόνια, το πρόγραμμά του είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο, κυρίως επειδή έχει αναλάβει την διοίκηση του The Trump Organization με τον αδερφό του, Έρικ ενώ έχει βρεθεί και στην έρευνα για την εμπλοκή της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές και βίωσε ένα δύσκολο διαζύγιο. Ποιος είναι όμως ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ;



Τα παιδικά χρόνια και οι ξένοιαστες διακοπές στην Τσεχοσλοβακία

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ γεννήθηκε στο Μανχάταν στις 31 Δεκεμβρίου 1977, από τον Ντόναλντ Τραμπ και την πρώτη του σύζυγο Ιβάνα. Ως πρωτότοκος πήρε το ίδιο όνομα με τον πατέρα του, αν και σύμφωνα με τους Los Angeles Times δεν ήταν πάντα και ο αγαπημένος του. Ως παιδί , περνούσε περίπου 6-8 εβδομάδες κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών στην πρώην Τσεχοσλοβακία – τόπο καταγωγής της μητέρας του – με τους παππούδες του. Ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ έμαθε πολλές υπαίθριες δεξιότητες από τον παππού του Ζέλνιτσεκ, τον οποίο υπεραγαπούσε και που υπήρξε πρότυπο μοντέλο γι’ αυτόν. Μάλιστα, ο παππούς του τον άφηνε πιο χαλαρό, λέγοντάς του «Εκεί είναι το δάσος. Θα τα πούμε στο σκοτάδι».



Ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ με την αδερφή του Ιβάνκα σε παλαιότερη εμφάνιση

Αυτές οι περίοδοι ερχόταν σε μεγάλη αντίθεση με την ζωή του ως Τραμπ στην Αμερική, όπου πάντα συνοδευόταν από σωματοφύλακες. Στην ηλικία των 12 ετών, πήγε στο οικοτροφείο με τον αδερφό του Έρικ, μετά το διαζύγιο των γονιών του. Το 2004, είχε δηλώσει στο New York Magazine πως ήταν πολύ δύσκολο να είσαι 12 ετών. «Δεν είσαι ακόμη άνδρας, αλλά νομίζεις ότι είσαι. Νομίζεςι πως ξέρεις τα πάντα. Κι εκεί που πηγαίνεις μια μέρα στο σχολείο, διαβάζεις στα πρωτοσέλιδα: ‘Διαζύγιο! Το καλύτερο σεξ που έκανα ποτέ’. Και δεν ξέρεις καν τι σημαίνει αυτό. Σε εκείνη τη ηλικία, τα παιδιά είναι πραγματικά πολύ σκληρά».



Η αντίδραση στο διαζύγιο των γονιών του

Βέβαια, ο πατέρας του ήταν αυτός που έδωσε τροφή για σχόλια για το διαζύγιό του, κάτι που δεν ήταν εύκολο για τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, που καταλάβαινε πολύ περισσότερα από τα μικρότερα αδέρφια του. Σύμφωνα με το Vanity Fair, φώναξε στον πατέρα του: «Δεν μας αγαπάς! Δεν αγαπάς καν τον εαυτό σου. Αγαπάς μόνο τα λεφτά σου!». Στην συνέχεια, πέρασε έναν χρόνο αρνούμενος να μιλήσει στον πατέρα του, κλείνοντάς του το τηλέφωνο κάθε φορά που καλούσε.



Δεινός κυνηγός ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ

Μετά το λύκειο, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ πήγε στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας, και συγκεκριμένα στο Wharton School of Finance, όπου είχε φοιτήσει και ο πατέρας του. Σπούδασε χρηματοοικονομικά αλλά στον ελεύθερο χρόνο του έγινε μέλος σε μια αδερφότητα και έγινε γνωστός ως μεγάλος γλεντζές.

Στο πανεπιστήμιο προσπάθησε να ξεφύγει από την φήμη του πατέρα του. Μάλιστα, κάποια που τον γνώριζε εκείνη την περίοδο, είχε πει: «Δεν έδειχνε ότι ήταν πλούσιος. Προσπαθούσε να ξεφύγει από τα λεφτά». Ο Σκοτ Μέλκερ, ένας άλλο συμμαθητής του, έκανε μια viral ανάρτηση στο Facebook, που έλεγε πως κάθε ανάμνηση που είχε από αυτόν ήταν να σκοντάφτει ή να λιποθυμά διαρκώς από το ποτό στον χώρο της πανεπιστημιούπολης. Είπε επίσης, πως ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ «ήταν απογοητευμένος από τον πατέρα του και μισούσε την προσοχή που έφερε το όνομά του».



Η απομόνωση στα δάση και τα προβλήματα με το αλκοόλ

Μετά την αποφοίτησή του, ο Τραμπ Τζούνιορ πέρασε ένα χρόνο μακριά από τις σπουδές και την εργασία. Ζούσε στο πίσω μέρος ενός φορτηγού στο Άσπεν του Κολοράντο, πηγαίνοντας για κυνήγι, ψάρεμα ενώ περιστασιακά εργάστηκε και ως μπάρμαν. Λέγεται ότι είναι ο πρώτος απόφοιτος της σχολής του που έκανε κάτι τέτοιο. Μάλιστα, κατά την διάρκεια εκείνης της περιόδου ήταν που ανέπτυξε την υπομονή του και την ανάγκη του για ηρεμία, σύμφωνα με την Washington Post.



Ωστόσο, το 2001, συνελήφθη για μέθη στην Νέα Ορλεάνη κατά την διάρκεια του Mardi Gras και πέρασε μισή μέρα στην φυλακή. Όμως, η αγάπη του για την φύση ήταν ένας βασικός παράγοντας που εγκατέλειψε αργότερα το ποτό. Μίλησε γι’ αυτό το 2016 σε μια ομιλία συγκέντρωσης χρημάτων. «Ξέρω πως τα οφέλη που αποκόμισα από την ζωή μου στα δάση – να κυνηγάω πάπιες και να στέκομαι όρθιος σε ένα δέντρο στις 5 το πρωί – με κράτησαν μακριά από τόσα άλλα προβλήματα που θα είχα στην ζωή μου» είπε. Το 2003, αποφάσισε να απέχει οριστικά από το ποτό.



Με την πρώην σύζυγό του Βανέσσα

Τον Σεπτέμβριο του 2001 επέστρεψε από την «απομόνωσή»του και άρχισε να εργάζεται για τον πατέρα του. Η μητέρα του, μάλιστα, κάποια στιγμή είπε: «Όταν έγιναν 21, του τα παρέδωσα (αναφερόμενη στα τρία παιδιά που απέκτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ) και του είπα: ‘Ορίστε το τελικό προϊόν’».



Η γνωριμία με την σύζυγό του και το σκάνδαλο με το δαχτυλίδι

Το 2003, ο πατέρας του τον σύστησε στην Βανέσα Κέι Χέιντον, ένα μοντέλο που κάποτε ήταν ζευγάρι με τον Λεονάρντο ντι Κάπριο και πολύ σύντομα άρχισαν να βγαίνουν. Η σχέση τους φυσικά, βρέθηκε στο στόχαστρο των μέσων ενημέρωσης, και ιδίως όταν ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δέχτηκε ένα δωρεάν δαχτυλίδι αξίας 100.000 δολαρίων σε αντάλλαγμα της αναπαράστασης της πρότασης γάμου του σε εμπορικό κέντρο στο Νιου Τζέρσεϊ.

O Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ με την πρώην σύζυγό του και δύο από τα παιδιά τους

Εκτός από τους πηχυαίους τίτλους στα gossip περιοδικά ακόμη και ο πατέρας του τον κατέκρινε, λέγοντας στην εκπομπή «Larrry King Live»: «Έχεις ένα όνομα τόσο δυνατό όσο ένα πιστόλι, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός με τέτοια πράγματα». Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 12 Νοεμβρίου 2005, στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο της οικογένειας Τραμπ στην Φλόριντα και έκτοτε έχει αποκτήσει πέντε παιδιά. Οι Los Angeles Times περιέγραψαν το διαμέρισμα της οικογένειας στην Νέα Υόρκη ως «ελεγχόμενο χάος».



Η επιχειρηματική του δραστηριότητα και η αφοσίωση στον πατέρα του

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ έγινε εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Trump Organization. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου του έργου, είπε στον πατέρα του πως το κτίριο θα έπρεπε να λέγεται Trump Jr, με τον Τραμπ φυσικά να διαφωνεί. Έκτοτε, έχει αναλάβει πολλά κτίρια, ξενοδοχεία, συγκροτήματα και γήπεδα γκολφ. Ένας από τους στόχους του ήταν να συνεργαστεί με ρωσικές επιχειρήσεις. Το 2008, δήλωσε στο Eturbonews πως είχε επισκεφθεί την χώρα πολλές φορές, προσπαθώντας να βρει επιχειρήσεις. Είπε επίσης, ότι ήταν ένα «πραγματικα τρομακτικό μέρος» όσον αφορά τη διαφθορά.

Το 2010, ξεκίνησε την δική του εταιρεία οικοδομικών υλικών, την Titan Atlas Manufacturing, με δύο συνεταίρους. Ωστόσο, μέχρι το 2012, η εταιρεία σταμάτησε την λειτουργία της μετά τις καταγγελίες για παρακράτηση φόρου και μη καταβληθείσες πωλήσεις. Η εταιρεία, συνέχισε με νομικά προβλήματα μέχρι το 2016.

Το δεξί χέρι του Ντόναλντ Τραμπ καθ' όλη την διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας

Στις 16 Ιουνίου 2015, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει πως θα κατέβει υποψήφιος για πρόεδρος των ΗΠΑ. Όταν ο πατέρας του τον ρώτησε τι γνώριζε για πολιτική, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ του είπε ότι είχε παρακολουθήσει τις ειδήσεις το προηγούμενο βράδυ, κάτι που ήταν αρκετό για να προετοιμαστεί. Και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ εργάστηκε πολύ σκληρά για το πατέρα του, ξεκινώντας την καθημερινότητά του στις 4:30 το πρωί και εργαζόμενος μέχρι αργά κάθε βράδυ. Μεταξύ όσων έκανε ήταν να διοργανώσει προεκλογικές εκστρατείες, να δώσει συνεντεύξεις και να αυξήσει την παρουσία του στο Twitter.



Ένας από τους πιο ισχυρούς υπερασπιστές του πατέρα του

Η αγάπη του για το κυνήγι, σε αντίθεση με την εκλεπτυσμένη φιγούρα των δύο αδερφών του, αξιοποιήθηκε από την εκστρατεία προκείμενου να βρεθεί πιο κοντά και να ταυτιστεί με πολλούς Αμερικανούς. Αλλά η αγάπη του για το κυνήγι, προκάλεσε επίσης πολλές αντιδράσεις όταν κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ήρθε στην επιφάνεια μια φωτογραφία του με τον αδερφό του Έρικ να ποζάρουν χαμογελαστοί και περήφανοι μπροστά σε μία νεκρή λεοπάρδαλη από το 2010.



Μετά την νίκη του πατέρα του στις προεδρικές εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ έγινε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της μεταβατικής ομάδας. Στις αρχές του 2017, ο Τραμπ μίλησε σε ένα φιλανθρωπικό δείπνο και είπε ότι είχε σκεφτεί να σταματήσει μετά τις εκλογές. Αλλά δεν το έκανε γιατί δεν μπορούσε. Από την ανάληψη του πατέρα του στα προεδρικά καθήκοντα, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνξιορ έγινε ένας από τους πιο ισχυρούς υπερασπιστές του πατέρα του. Οι Los Angeles Times τον περιέγραψαν ως ένα «σκυλί εικονικής επίθεσης». Και κάπως έτσι, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ έγινε το δεξί χέρι του πατέρα του.

Το διαζύγιο και η απιστία

Και μπορεί η καριέρα του να πήγαινε εξαιρετικά, η προσωπική του ζωή όμως, όχι και τόσο. Τον Μάρτιο του 2018, η σύζυγός του, Βανέσσα, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, με τους δυο τους να δίνουν «μάχη» στα δικαστήρια προκειμένου να αποφασίσουν τους όρους του διαζυγίου. Τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά έγραψαν πως ένας από καθοριστικό παράγοντας ήταν η διαρκής χρήση του Twitter αλλά και η απιστία του με την Όμπρεϊ Ο’ Ντέι, το 2011. Λίγο μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ άρχισε να βγαίνει με την πρώην παρουσιάστρια του Fox News Κίμπερλι Γκιλφουαγιέ, η οποία και έχει γίνει σύμβουλος της εκστρατείας Τραμπ.



O Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ με την πρώην παρουσιάστρια του Fox News Κίμπερλι Γκιλφουαγιέ

Τον τελευταίο καιρό, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ βρίσκεται σε περιοδεία για την προώθηση του νέου του βιβλίου με τίτλο « Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us», που επικρίνει τον «πολιτισμό των PC» καθώς και τον ειδικό σύμβουλο Ρόμπερτ Μιούλερ. Όσο για το μέλλον του, δεν απαντά σε ερωτήσει σχετικές με τις δικές του πολιτικές φιλοδοξίες και δηλώνει πως είναι επικεντρωμένος στην επανεκλογή του πατέρα του το 2020. Αλλά ποιος ξέρει τι θα έρθει μετά από αυτό. Δεν ζει πλέον στην σκιά του πατέρα του.