Η Μαράια Κάρεϊ έγινε Barbie για τα Χριστούγεννα -Με κατακόκκινο γιορτινό φόρεμα και μικρόφωνο [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Μαράια Κάρεϊ έχει χρηστεί και επίσημα η «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» μιας και διαθέτει το πιο εμπορικό γιορτινό τραγούδι όλων των εποχών που ακούμε στο repeat.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια των μεγάλων hit ετοιμάζεται για τις φετινές γιορτές καθώς έχει ήδη ξεκινήσει την χριστουγεννιάτικη περιοδεία της στις ΗΠΑ.

Σαν να μην έφτανε αυτό, όμως, η 54χρονη ερμηνεύτρια του εμβληματικού «All i want for Christmas is you», έχει ετοιμάσει άλλο ένα δώρο για τους φανατικούς της θαυμαστές: Έγινε Barbie! Μετά τις Cher, Beyoncé και Tina Turner είναι η επόμενη σταρ που έγινε κούκλα!

Η Μαράια Κάρεϊ μεταμορφώθηκε σε χριστουγεννιάτικη κούκλα Barbie 29 εκ. ύψους, με κατακόκκινο, λαμπερό φόρεμα με παγιέτες, μακριά ουρά, σκίσιμο στο πόδι και μια τεράστια καρφίτσα-κόσμημα στο πλάι.

Η Μαράια Κάρεϊ έγινε Barbie για τα Χριστούγεννα /Φωτογραφία: Mattel

Έχει τα ίδια ξανθά, πλούσια, κυματιστά μαλλιά, φορά κρεμαστά σκουλαρίκια, δαχτυλίδι-πεταλούδα και κρατά μικρόφωνο αποτελώντας μια πραγματική μικρογραφία της. Η μόνη διαφορά έχει να κάνει με το ντεκολτέ της κούκλας που είναι πολύ πιο διακριτικό αυτό αυτό της Κάρεϊ! Η κούκλα βγήκε στην αγορά την Παρασκευή (17/11) και κοστίζει 75 δολάρια.

Ενθουσιασμένη η Μαράια Κάρεϊ για την Barbie

«Ως μικρό κορίτσι, δεν είχα πολλά παιχνίδια ή πράγματα», είπε η Κάρεϊ στο People. θυμάται τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, όταν μεγάλωνε σε ένα μικρό σπίτι στο Long Island, Νέα Υόρκη, με τη μαμά της, Πατρίσια, τραγουδίστρια της όπερας. «Το μόνο πράγμα που ήθελα πολύ ήταν η Superstar Barbie».

«Όταν άρχισα να δουλεύω για πρώτη φορά με τους ανθρώπους της Barbie, μου έστειλαν ένα σωρό Superstar Barbie και ήταν πολύ γλυκό», ανέφερε.

«Η κούκλα είναι υπέροχη γιατί βασίζεται στο χριστουγεννιάτικο φόρεμα που φοράω στο δεύτερο βίντεο κλιπ του «All I Want for Christmas Is You», το οποίο σκηνοθέτησε ο Joseph Kahn», πρόσθεσε.

Η Κάρεϊ δηλώνει ενθουσιασμένη. «Αν μπορούσα να γυρίσω πίσω τον χρόνο και να πω στον εαυτό μου ως μικρό κορίτσι ότι μια μέρα θα έφτιαχνα μια Barbie που μου μοιάζει, θα τρελαινόμουν!»