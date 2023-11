Η Μέγκαν Μαρκλ πήγε σε gala χωρίς τον Χάρι -Η αλά Χόλιγουντ εμφάνιση [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Μέγκαν Μαρκλ θυμήθηκε τον παλιό, καλό της εαυτό καθώς έκανε μια solo εμφάνιση στο gala του περιοδικού Variety «Power of Women», τραβώντας όλα τα φλας των φωτογράφων πάνω της.

Τα τιμώμενα πρόσωπα της λαμπερής βραδιάς ήταν η Carey Mulligan, η τραγουδίστρια Fantasia Barrino, η σταρ του «Killers of the Flowers Moon» Lily Gladstone και η Billie Eilish, η οποία ερμήνευσε το «What Was I Made For» μαζί με τον αδελφό της Finneas O'Connell.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιοδικό απένειμε βραβείο παραγωγού της χρονιάς στη Margot Robie, που ήταν παραγωγός της Barbie, και έδωσε το βραβείο Alumni στην Emily Blunt.

Άλλοι παρευρισκόμενοι, σύμφωνα με το Variety, ήταν οι Leonardo DiCaprio, Dua Lipa, Emerald Fennell, Oprah Winfrey και Riley Keough.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αλά Χόλιγουντ εμφάνιση της Μέγκαν Μαρκλ

H 42χρονη πρώην ηθοποιός έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση σαν σταρ του Χόλιγουντ επιλέγοντας να φορέσει μια μακριά μπεζ τουαλέτα του Proenza Schouler.

Η Μέγκαν Μαρκλ /Φωτογραφία: AP Photo

Το κομψό maxi φόρεμα ήταν one-shoulder, από κρεπ ύφασμα και είχε διακριτικά σκισίματα στο τελείωμα. Το συνδύασε άψογα με μαύρες Aquazzura γόβες και μαύρο τσαντάκι. Είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε ένα σικάτο κότσο ενώ επέλεξε διακριτικό, φρέσκο μακιγιάζ και μίνιμαλ κοσμήματα.

Η Μέγκαν Μαρκλ στο gala του Variety /Φωτογραφία: AP Photo

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είχε η ίδια στο Entertainment Tonight ήταν «Mom's night out», χωρίς τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι και τα δύο τους παιδιά. Ήταν χαμογελαστή και ευδιάθετη και έκανε δηλώσεις στις κάμερες.

Η Μέγκαν Μαρκλ με μακρύ φόρεμα στο gala του Variety /Φωτογραφία: AP Photo

Πέρυσι, η δούκισσα του Σάσεξ κόσμησε το εξώφυλλο του διάσημου περιοδικού, αλλά δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση του φθινοπώρου του 2022 λόγω του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η Μέγκαν Μαρκλ με μακρύ φόρεμα στο gala του Variety /Φωτογραφία: AP Photo

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι είπε για το Suits

Κατά την άφιξή της, τα φώτα στράφηκαν πάνω της ενώ μίλησε στην κάμερα του Variety για την επιτυχία του Suits, της σειράς που πρωταγωνιστούσε πριν εγκαταλείψει την υποκριτική για να ζήσει στο Παλάτι. Είπε ότι «δεν είχε ιδέα» γιατί το Suits ανέβηκε ξαφνικά σε δημοτικότητα.

«Ήταν υπέροχο να δουλεύω εκεί», είπε. «Τόσο υπέροχο καστ και συνεργείο. Περάσαμε πραγματικά διασκεδαστικά. Ήμουν εκεί για επτά σεζόν, οπότε ήταν αρκετό».

«Είναι δύσκολο να βρεις μια σειρά που να μπορείς να παρακολουθήσεις τόσα πολλά επεισόδια αυτή την εποχή, έτσι αυτό μπορεί να έχει κάποια σχέση. Αλλά οι καλές σειρές είναι παντοτινές», είπε για τη δημοφιλή σειρά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι είπε για τα νέα της project

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε από το Variety πάνω σε τι εργάζεται και είπε ότι είναι projects «που σε κάνουν να νιώθεις», προσθέτοντας ότι ανυπομονεί να πει περισσότερα για την επικείμενη δουλειά της.

«Πράγματα που κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν… Θα έλεγα πράγματα που κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν καλά, αλλά είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Πράγματα που κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν κάτι, σωστά; Και μια αίσθηση κοινότητας», απάντησε.

«Αλλά έχουμε τόσα πολλά συναρπαστικά πράγματα, ανυπομονώ να τα ανακοινώσουμε. Είμαι πραγματικά περήφανη γι αυτό που δημιουργούμε», πρόσθεσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δούκισσα του Σάσεξ είπε στη συνέχεια ότι εκτιμά τις άλλες γυναίκες του θεάματος που υποστηρίζουν η μία την άλλη. «Αυτή η βιομηχανία είναι τόσο ιδιαίτερη και βλέπετε πόσες γυναίκες χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες που διαθέτουν και διοχετεύουν όλα σε αυτές»

«Και όσο περισσότερο υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον, ενισχύει το έργο, ενισχύει την κοινότητά μας και είμαι ενθουσιασμένη που επιστρέφω σε αυτό», τόνισε στη συνέχεια.

«Και επίσης να εστιάσουμε τόσο πολύ στο πώς αυτό είναι το σταυροδρόμι της φιλανθρωπικής συνάντησης της ψυχαγωγίας. Οπότε είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου. Θα είναι μια διασκεδαστική βραδιά», κατέληξε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το λαμπερό gala ήρθε τη στιγμή οι Σάσεξ διέψευσαν τους ισχυρισμούς του Σκόμπι που αναφέρει στο νέο του βιβλίο ότι δεν είχαν ενημερωθεί για τον επικείμενο θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.