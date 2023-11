Το χιουμοριστικό βίντεο της «παγωμένης» Μαράια Κάρεϊ -Κήρυξε επισήμως την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου - iefimerida.gr

Μπορεί ακόμη έξω να είναι χαρά Θεού και ο καιρός να μη θυμίζει σε τίποτα Νοέμβριο, αλλά η Μαράια Κάρεϊ είναι έτοιμη για τα φετινά Χριστούγεννα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, μόλις το ρολόι σήμανε 12 τα μεσάνυχτα και μπήκε ο καινούργιος μήνας, κήρυξε και επίσημα τη χριστουγεννιάτικη περίοδο.

Το έκανε με έναν άκρως χιουμοριστικό τρόπο, με ένα βίντεο που μοιράστηκε στα social media, όπου τη βλέπουμε να βρίσκεται μέσα σε ένα τεράστιο κομμάτι πάγου σε ένα θησαυροφυλάκιο και να.... ξεπαγώνει για τα Χριστούγεννα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ξεπαγώνουν με... σεσουάρ τρομακτικοί ήρωες, ντυμένοι με κοστούμια Halloween, ενώ εκείνη είναι ντυμένη με κόκκινη, γιορτινή φόρμα, σαν στολή του Άι-Βασίλη.

Μόλις σπάσει ο πάγος, η Μαράια Κάρεϊ ξεκινά να τραγουδά το απόλυτο hit των Χριστουγέννων, «All i want for Christmass is you» και όλο το σκηνικό μετατρέπεται σε γιορτινό και χριστουγεννιάτικο.

«Ήρθε η ώρα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντεο η Μαράια Κάρεϊ, ενώ έβαλε emojis με κολοκύθα, πάγο και ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Δείτε το βίντεο:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια, στα προηγούμενα post που είχε μοιραστεί για το Halloween, έγραφε «not yet», δηλαδή «δεν είναι ακόμα η ώρα». Ωστόσο, την 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα με τη «βασίλισσα των Χριστουγέννων», ξεκινά η πιο όμορφη εποχή του χρόνου.

Ακόμη, ανακοίνωσε ότι ξεκινά το «Merry Christmas One And All!» τουρ της σε διάφορες αμερικανικές πόλεις, από τις 15 Νοεμβρίου έως και τις 17 Δεκεμβρίου.

To «All i want for Christmass is you» έχει κατακτήσει τη Νο1 θέση στη λίστα των καλύτερων τραγουδιών όλων των εποχών του Billboard Holiday 100 Songs.