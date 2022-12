Η Μαντόνα πόσταρε φωτό της με δαντελένιο full face και μαστίγιο -Ανησυχούν οι φαν - iefimerida.gr

Σάλο προκαλεί τον τελευταίκο καιρό στις τάξεις των φαν της για τις εμφανίσεις που κάνεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαντόνα.

Μετά τη γυμνή φωτογραφία, η βασίλισσα της ποπ, σε πρόσφατη ανάρτησή της στα social media, δημοσίευσε μια σειρά από πικάντικα στιγμιότυπα, αλλά οι θαυμαστές της δεν έδειξαν να εντυπωσιάζονται εξίσου το ίδιο με εκείνη.

Η 64χρονη σταρ, σε στόρυ που ανάρτησε στο Instagram, έμοιαζε σχεδόν αγνώριστη.

Το κλιπ ξεκίνησε με τη Μαντόνα να φοράει λεπτά μαύρα γυαλιά ηλίου με τα κόκκινα μαλλιά της λυτά, και στη συνέχεια η ποπ σταρ «μεταμορφώνεται«, καθώς φοράει μια μαύρη δαντελένια κουκούλα, κρατάει ένα μαστίγιο στο χέρι και «κοσμείται» από διαμαντένια αξεσουάρ και μαύρα γάντια.

Το «Only You» του Έλβις Πρίσλει ακούγεται ως soundtrack του βίντεο, ενώ στη συνέχεια η Μαντόνα δημοσίευσε περισσότερα στιγμιότυπα στο Story της. Σε ένα από αυτά, έγραψε στη λεζάντα «baby wants to ride», καθώς συνέχιζε να δαγκώνει το μαστίγιο.

Φωτογραφία από Instagram/MADONNA

Στη συνέχεια πόζαρε στο κρεβάτι προσποιούμενη ότι κοιμάται, γράφοντας: «Now I lay me down to sleep» (=τώρα ξαπλώνω να κοιμηθώ), πριν επιδείξει την ευλυγισία της, καθώς τέντωσε το πόδι της ψηλά στον αέρα, γράφοντας: «Προσεύχομαι στον Κύριο».

Φωτογραφία από Instagram/MADONNA

Φωτογραφία από Instagram/MADONNA

Το τελευταίο της upload την έδειχνε να φοράει ακόμα τη μάσκα στο κρεβάτι και να είναι χαμογελαστή, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Για να κρατήσω την ψυχή μου».

Φωτογραφία από Instagram/MADONNA

Η... ανησυχία των θαυμαστών της Μαντόνα

Στην αρχική ανάρτηση, το σύντομο βίντεο που δημοσίευσε, οι θαυμαστές έσπευσαν να μοιραστούν την ανησυχία τους για τη συνεχή επίδειξη της σταρ στα social media και τις παράξενες επιλογές ρούχων.

Ένας χρήστης έγραψε: «Έχεις βαρεθεί τόσο πολύ τη ζωή σου που αυτό είναι το μόνο πράγμα που κάνεις και στο οποίο εστιάζεις; Τι θα έλεγες να ψήσεις μερικά χριστουγεννιάτικα μπισκότα, να φορέσεις ένα ωραίο πουλόβερ και ένα τζιν και να δεις το "It's a Wonderful Life," με τα παιδιά σου. Αν δεν έχετε βαρεθεί αυτή τη μαλακία, ξέρω ότι έχει γίνει βαρετή για μένα».

Ένας άλλος της έγραψε: «Τι κάνεις;!!! Είσαι μια καταπληκτική τραγουδίστρια και δεν χρειάζεται να κάνεις όλα αυτά! Σε κάνει να φαίνεσαι γριά και απελπισμένη για προσοχή…. παρακαλώ σταμάτα! Καταστρέφεις την ομορφιά σου!!!».

Και ένας τρίτος προσέφερε στη σταρ κάποιες συμβουλές, γράφοντας, «δεν ξέρω τι να κάνω: "Ακούστε τους θαυμαστές σας - να είστε ο εαυτός σας όχι αυτό"», ενώ μία χρήστης έγραψε: «Έλεος. Η Μαντόνα ήταν όμορφη, μετά από αυτές τις διαδικασίες είναι πολύ παράξενη».