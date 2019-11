Η ένοχη ευχαρίστηση της Κέιτ Μίντλετον –Η τηλεοπτική εκπομπή που δεν χάνει ποτέ

Ποιος είπε ότι τα μέλη των βασιλικών οικογενειών περνούν τον χρόνο τους μόνο σε επίσημες δεξιώσεις; Κι αυτοί χαλαρώνουν μπροστά στην τηλεόραση και έχουν μάλιστα αγαπημένες εκπομπές. Όπως και η Κέιτ Μίντλετον.



Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αποκάλυψε σε φιλανθρωπικό γκαλά την Τετάρτη το βράδυ, πως η σύζυγός του, δούκισσα του Κέμπριτζ είναι φανατική μιας συγκεκριμένης τηλεοπτικής σειράς. Μπορεί η Κέιτ Μίντλετον να μοιράζει τον χρόνο της στην ανατροφή των τριών παιδιών της, πρίγκιπα Τζορτζ, πριγκίπισσα Σάρλοτ και πρίγκιπα Λούις, αλλά και στις πολυάριθμες βασιλικές δεσμεύσεις της - πιο πρόσφατες η τελετή απόδοσης τιμών στους πεσόντες του πολέμου και η περιοδεία στο Πακιστάν, ωστόσο στον ελεύθερο χρόνο της και όταν τα παιδιά κοιμούνται παρακολουθεί την εκπομπή «Strictly Come Dancing» του BBC, κάτι αντίστοιχο με το «Dancing With The Stars».



Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αποκάλυψε πως η Κέιτ Μίντλετον λατρεύει αυτή την εκπομπή

Μεγάλη θαυμάστρια η Κέιτ Μίντλετον και η μητέρα της

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, στο φιλανθρωπικό γκαλά που παραβρέθηκε προς τιμή του Centrepoint, μιας οργάνωσης που επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας στους νέους στην καταπολέμηση της έλλειψης στέγης, συνομίλησε με την επικεφαλής της κριτικής επιτροπής Σέρλι Μπάλας και την παρουσιάστρια Κλαούντια Γουίνκλεμαν. Όταν η Μπάλας τον ρώτησε αν παρακολουθεί την εκπομπή, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ απάντησε: «Έχω δει μερικά επεισόδια» προσθέτοντας πως η Κέιτ και η μητέρα της, Κάρολ Μίντλετον είναι οι πραγματικοί φαν μέσα στην οικογένεια. Όπως είπε: «Η Κάθριν είναι μεγάλη θαυμάστρια και η πεθερά μου την λατρεύει επίσης».

Θαυμάστρια του ίδιου παιχνιδιού είναι και η μητέρα της Κέιτ Μίντλετον, Κάρολ

Δεν παρακολουθούν ποτέ το The Crown

Ποια όμως εκπομπή φαίνεται πως δεν παρακολουθούν καθόλου ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον; Παρόλο που αναφέρεται στην ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ, το «The Crown» δεν φαίνεται να τους συγκινεί ιδιαίτερα.

Όσο για την σειρά «The Crown», στην οποία πρωταγωνιστεί η Ολίβια Κόλμαν, κανείς στην βασιλική οικογένεια δεν την παρακολουθεί

Συγκεκριμένα, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Ολίβια Κόλμαν – που υποδύεται την βασίλισσα Ελισάβετ στον τρίτο κύκλο της σειράς που προβάλλεται από το Netflix και έκανε πρεμιέρα στις 17 Νοεμβρίου – συνάντησε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ σε μια πρόσφατη δεξίωση στο παλάτι του Μπάκιγχαμ και του έκανε μια ερώτηση που, όπως παραδέχτηκε, δεν πήγε και τόσο καλά.



«Με ρώτησε τι κάνω αυτή την περίοδο προτού προσθέσει αμέσως μετά: ‘Στην πραγματικότητα, ξέρω τι κάνεις’» αποκάλυψε η Ολίβια Κόλμαν στην εκπομπή «The Graham Norton Show». Και πρόσθεσε: «Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη και τον ρώτησα: ‘Το έχετε παρακολουθήσει;’. Η απάντησή του ήταν ένα ξερό ‘όχι’. Αλλά ήταν πολύ γοητευτικός και πολύ όμορφος».

Φωτογραφίες: Splash News, Getty Images