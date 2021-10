Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλά για τα κιλά της και ξεκαθαρίζει τις φήμες περί νευρικής ανορεξίας | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε για τις φήμες που τη θέλουν να πάσχει από νευρική ανορεξία.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής Style Me Up του Alpha, έδωσε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στο περιοδικό OK! και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στα κιλά που έχασε την περασμένη σεζόν. Θέλοντας να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, καθώς η πολύ αδυνατισμένη εικόνα της έκανε πολλούς να ανησυχούν, εξήγησε ότι η απώλεια των κιλών της, ήταν αποτέλεσμα της σκληρής καθημερινής δουλειάς και πως δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Διαβάστε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ηλιάνας Παπαγεωργίου:

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς έχασες κάποια κιλά και κάποιοι είπαν ότι φλερτάρεις με την ανορεξία.

Είναι πολύ άσχημο να βγαίνουν κάποιοι και να κάνουν διάγνωση βλέποντας κάποιον στην τηλεόραση ή σε μια φωτογραφία. Θα εκμεταλλευτώ την ερώτηση που μου κάνεις για να πω ότι δεν έχω κάποιο πρόβλημα υγείας. Δόξα τω Θεώ, είμαι υγιής και στο λέει αυτό κάποια που θα μπορούσες να την πεις και υποχόνδρια γιατί κάνω κάθε τρεις μήνες εξετάσεις.

Την περσινή χρονιά κουράστηκα πολύ κι αυτό είχε επίπτωση στα κιλά μου. Κάποιοι όταν δουλεύουν 16 ώρες τη μέρα, όπως εγώ πέρυσι, πρήζονται. Εγώ αδυνάτισα, παρόλο που έτρωγα κανονικά. Κι αυτό μπορούν να στο επιβεβαιώσουν όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου στον Alpha.

Η Κατερίνα Στικούδη, μιλώντας στο ΟΚ, έχει δηλώσει πως όταν εργαζόταν ως μοντέλο, της είχαν πει από ένα πρακτορείο να τρώει μόνο τσίχλες για να χάσει κιλά. Σου έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο την περίοδο του μόντελινγκ;

Δεν μου έχει συμβεί. Ήμουν πάντα ένα αδύνατο κορίτσι, αλλά δεν έφαγα ποτέ μόνο τσίχλες. Αντιθέτως, τρώω έξι γεύματα την ημέρα.