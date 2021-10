Ο Αργύρης Πανταζάρας «στα τσαρούχια» του Γεωργίου Καραϊσκάκη -«Εγώ την ιστορία την έμαθα ζωγραφίζοντάς την» | MEDIA | iefimerida.gr

Πόσο εύκολο είναι να μπεις στα… τσαρούχια του Γεωργίου Καραϊσκάκη; Ο Αργύρης Πανταζάρας μιλά στο iefimerida.gr για τη βαριά στολή του τσολιά, τη λατρεία του για το μάθημα της ιστορίας και τα διδάγματα του άφησε η μεταμόρφωση σε έναν από τους σημαντικότερους ήρωες της επανάστασης του 1821.

Η τηλεόραση του ΣΚΑΪ ζωντανεύει στη μικρή οθόνη τα κατορθώματα των ανθρώπων που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας και άφησαν πίσω τους ανεξίτηλη κληρονομιά, ένα νεοσύστατο κράτος. Το ντοκιμαντέρ «1821: Οι Ήρωες» είναι μια πρώτη προσπάθεια για τα ελληνικά δεδομένα να παρακολουθήσουμε εν είδη δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ ορισμένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ελληνικής επανάστασης.

Ο Αργύρης Πανταζάρας είναι ο Γεώργιος Καραϊσκάκης

Το iefimerida.gr συνάντησε τον ηθοποιό Αργύρη Πανταζάρα και σκιαγράφησε μαζί του την μεταμόρφωσή του σε έναν από τους σπουδαιότερους στρατηλάτες της επανάστασης, τον Γεώργιο Καραϊσκάκη.

Ο νόθος γιος μιας καλόγριας που κατέληξε πρωτοπαλήκαρο του Αλή Πασά, πριν δώσει κυριολεκτικά το αίμα του στον αγώνα για την απελευθέρωση της Ελλάδας, ζωντανεύει το βράδυ της Παρασκευής στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «1821: Οι Ήρωες», σε σενάριο και σκηνοθεσία της Ανιές Σκλάβου και του Στέλιου Τατάκη.

Γύρισμα της σειρά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ

Αυτή η ταπεινή καταγωγή, αλλά και τα δύσκολα χρόνια της ζωής του Γεωργίου Καραϊσκάκη είναι η επίγευση που άφησαν στον Αργύρη Πανταζάρα τα γυρίσματα του επεισοδίου.

«Ενα παιδί ορφανό και νόθο με δύσκολα παιδικά χρόνια, αναγκάστηκε να ζει μόνος χωρίς την υποστήριξη κανενός. Ένα παιδί που δέχθηκε μεγάλη ψυχολογική και κοινωνική πίεση… παρά ταύτα αγάπησε την πατρίδα του, τον τόπο του, την πίστη του στο θεό, ρίχτηκε στη μάχη, έμαθε να οδηγεί και να κατευθύνει στρατηγούς και οπλαρχηγούς να διαπραγματεύεται τόπους, όρους και κανόνες» λέει ο ηθοποιός.

Πώς μεταμορφώθηκε σε ήρωα της επανάστασης

Η πρόκληση της απεικόνισης των ηρώων που στιγμάτισαν την ιστορία της Ελλάδας πριν από 200 χρόνια μεγάλη. Η παραγωγή του ΣΚΑΪ κλήθηκε να ανασυστήσει μια ολόκληρη εποχή, να φέρει στον τηλεθεατή την εικόνα της κοινωνίας του 1821.

Μιλώντας με την ενδυματολόγο του ντοκιμαντέρ, Μαρία Μαγγίρα, διαπιστώσαμε πόσο δύσκολο ήταν το όλο εγχείρημα. Η ενδυματολόγος που έχει σημαντική διαδρομή σε παραγωγές εποχής – πέρσι έντυνε τον Αργύρη Πανταζάρα με την ποντιακή φορεσιά για τις ανάγκες της σειράς «Κόκκινο Ποτάμι» – περιγράφει πως για να ανασυνθέσει την εικόνα ενός ήρωα ξεκινά την αναζήτησή της από γκραβούρες και πίνακες της εποχής.

Ο Αργύρης Πανταζάρας ως Γεώργιος Καραϊσκάκης

Φυσικά, στην περίπτωση του ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ χρειάστηκε να διαβάσει προσεκτικά και την ιστορία των έξι ηρώων (παρουσιάστηκε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τη Θεοφανία Παπαθωμά να ενσαρκώνει τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, τον Ερρίκο Λίτση στον ρόλο του Ανδρέα Μιαούλη, την Ιφιγένεια Καραμήτρου που υποδύεται τη Μαντώ Μαυρογένους, και τους Αντώνη Καραθανασόπουλο και Σπύρο Σταμούλη που θα υποδυθούν τους Φιλέλληνες Λόρδο Βύρωνα και Σάμιουελ Χάου αντίστοιχα).

Ο Αργύρης Πανταζάρας ζωγραφίζει την ιστορία

Για τον Αργύρη Πανταζάρα αυτή ήταν μια ευτυχής συγκυρία, αφού όπως σημειώνει υπήρξε λάτρης του μαθήματος της ιστορίας στο σχολείο. «Είσαι έτοιμος να ακούσεις μια πραγματική ιστορία; Η ιστορία ήταν το αγαπημένο μου μάθημα!» εξηγεί, παρότι συνήθιζε να την εγγράφει στο συνειδητό του με έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο.

Εγώ την ιστορία την έμαθα ζωγραφίζοντας την! Αργύρης Πανταζάρας

«Ζωγραφίζω από τότε που με θυμάμαι! Ό,τι βλέπω, ό,τι ακούω, ό,τι φαντάζομαι, ό,τι επιθυμώ, ό,τι θέλω να δω ή να θυμηθώ!» συνεχίζει ο ηθοποιός. «Εγώ την ιστορία την έμαθα ζωγραφίζοντάς την! Θυμάμαι να νομίζουν ότι δεν παρακολουθώ μάθημα... όταν διαπίστωναν ότι ζωγράφιζα το μάθημα που άκουγα! Την έχω «φέρει» στο εκπαιδευτικό σύστημα πολλές φορές!».

Εξάλλου, για τον Αργύρη Πανταζάρα το μάθημα της ιστορίας δεν σταμάτησε στην τρίτη Λυκείου. «Αν το δεις με ψυχραιμία αυτό που λέω, θα διαπιστώσεις σύντομα ότι ακόμα αποστηθίζω, ανακαλύπτω, εξερευνώ, ενσαρκώνω, εξετάζω και αναπνέω πτυχές της ιστορίας μέσα από το επάγγελμα μου! Μέσα από ρόλους, μύθους, ανθρώπινες συμπεριφορές, ηρώων, κάποιες φορές με αλληγορία, μυθοπλασία άλλες με ρεαλιστική ακρίβεια… ακόμα δημιουργώ το δικό μου αποτύπωμα στο δικό μου «μάθημα ιστορίας»!» μας λέει.

Από τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ

Όταν δεν φορά τη φουστανέλα άλλωστε, ο Αργύρης Πανταζάρας μαθαίνει… ευρωπαϊκή ιστορία στη σκηνή του θεάτρου «Πορείας» για την παράσταση «This is not Romeo & Juliet», που υπογράφει ο ίδιος και βασίζεται στο αριστούργημα του Σαίξπηρ, μαζί με τη Σίσσυ Τουμάση.

Τι φορούσαν οι Έλληνες την περίοδο της Επανάστασης

Οι εικόνες που έχει ένας Έλληνας σήμερα από την εποχή της ελληνικής επανάστασης, μάλλον δεν ανταποκρίνονται στη μεγάλη εικόνα της εποχής. Συχνά έχουμε την αίσθηση ότι οι άνθρωποι τότε, κοιμόνταν και ξυπνούσαν φορώντας μια φουστανέλα.

Ωστόσο, όπως μας εξηγεί η ενδυματολόγος του ντοκιμαντέρ, η φουστανέλα ήταν στην πραγματικότητα η πολεμική τους φορεσιά, το ρούχο που καθιερώθηκε στη μάχη πρώτα από τους αρματωλούς και στη συνέχεια από τους κλέφτες που έφευγαν στα βουνά.

Από τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ

Ένας αγρότης όμως, έκανε τις δουλειές στο χωράφι φορώντας βράκα για παράδειγμα, ένας φτωχότερος άνθρωπος εκείνη την περίοδο, φορούσε πολύ πιο απλά και σίγουρα λιγότερο εντυπωσιακά ρούχα.

Η βαριά φουστανέλα του Γεωργίου Καραΐσκάκη

Πόσο βαριά όμως είναι η φουστανέλα, κυριολεκτικά και μεταφορικά; «Η φορεσιά είναι τόσο βαριά όσο ήτανε και τότε κυριολεκτικά (Γέλια)! Κάθε στιγμή αναρωτιόμουν πως πολεμούσαν, πως άντεχαν, πως ετοιμαζόταν, ζούσαν, τρώγαν, κάνανε την ανάγκη τους, πώς καβαλούσαν το άλογο τους, ανέβαιναν σε κορυφές, τρέχανε σε πεδίο μάχης. Είναι ανέφικτο» παρατηρεί έκθαμβος ο Αργύρης Πανταζάρας μετά τα γυρίσματα.

Κάθε στιγμή αναρωτιόμουν πως πολεμούσαν, πώς καβαλούσαν το άλογο τους, τρέχανε σε πεδίο μάχης. Είναι ανέφικτο Αργύρης Πανταζάρας

Με ανάλογο ενθουσιασμό, η Μαρία Μαγγίρα περιγράφει στο iefimerida.gr πως μια φουστανέλα μπορούσε να έχει ως και 300 πιέτες, γεγονός που την καθιστούσε πραγματικά πολύ βαριά. Τη στολή βάραινε φυσικά και ο εξοπλισμός των πολεμιστών, ζωσμένος στο δερμάτινο σελάχι (ζώνη) που έφεραν στη μέση τους και όπου τακτοποιούσαν τα άρματά τους.

Η ενδυματολόγος συνηγορεί στην παρατήρηση του Αργύρη Πανταζάρα, καθώς περιγράφει πως ήταν σύνηθες εκείνη την εποχή να αλείφουν την φουστανέλα με λίπος, μια μέθοδος αδιαβροχοποίησης που για ευνόητους λόγους παρελήφθη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Την ίδια στιγμή τα γουρουνοτσάρουχα, τυπικό υπόδημα της εποχής, φτιαγμένα εξ’ ολοκλήρου από δέρμα χοίρου, μοιάζουν σήμερα αδύνατο να περπατηθούν. Κι αυτό παρά το γεγονός πως η ομάδα της κυρίας Μαγγίρα τα επένδυε με πιο αναπαυτικούς πάτους.

Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Αργύρη Πανταζάρα σε Γεώργιο Καραϊσκάκη

«Δοκιμάστε το έστω για μια ώρα!» μας προκαλεί ο Αργύρης Πανταζάρας, για τις δυσκολίες που είχε μόνο η φορεσιά, χωρίς να συνυπολογίζει κανείς πώς οι άνθρωποι αυτοί ρίχνονταν έτσι ντυμένοι στο πεδίο της μάχης. «Τα μαλλιά, τα μουστάκια, τα καπέλα, ο εξοπλισμός όλα! Να διασχίζεις το νερό ή να αντέχεις το κρύο, ή τον ήλιο, ενός κοινού μεσημεριού; Πως γίνεται να φτάσεις να πολεμήσεις μάχες σώμα με σώμα;» συμπληρώνει.

«Δεν ξέρουμε από έρχεται όλη αυτή η παλικάρια αυτή η θυσία! Τι σημαίνει να κοιτάς κατάματα τον θάνατο απ' όλες τις πλευρές! Και να μη διαπραγματεύεται την ελευθερία του τόπου του και την αυτοθυσία!» παρατηρεί εντυπωσιασμένος από τα επιτεύγματα των επαναστατών ο ηθοποιός.

Το δεύτερο επεισόδιο «1821: Οι Ήρωες», απόψε στον ΣΚΑΪ

Η συνέχεια, στο δεύτερο επεισόδιο της δραματοποιημένης σειράς ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, «1821: Οι Ήρωες», την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου στις 21.00. Ένα επεισόδιο όπου θα παρακολουθήσουμε τη ζωή και την ιστορία ενός από τα πιο αγαπημένα και εμβληματικά πρόσωπα της επανάστασης, του Γεώργιου Καραϊσκάκη, τον οποίο ενσαρκώνει ο Αργύρης Πανταζάρας.

