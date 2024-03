House of the Dragon: Δύο επικά τρέιλερ για τη δεύτερη σεζόν καλούν τους θεατές να διαλέξουν πλευρά [βίντεο] - iefimerida.gr

Το «House of the Dragon», το prequel του «Game of Thrones», ζητά από τους φανατικούς θαυμαστές του να διαλέξουν πλευρά δίνοντας στη δημοσιότητα δύο τρέιλερ της δεύτερης, πολυαναμενόμενης σεζόν.

Η νέα σεζόν της επικής σειράς κάνει πρεμιέρα στις 16 Ιουνίου και το HBO κυκλοφόρησε δύο συγκλονιστικά τρέιλερ, ένα για κάθε αντιμαχόμενη πλευρά του Οίκου των Ταργκάριεν. «All must choose», είναι το μότο των τρέιλερ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρώτο τρέιλερ επικεντρώνεται στη Rhaenyra, τον πρίγκιπα Damon και τις δυνάμεις τους στο Dragonstone και το άλλο στην ομάδα του King's Landing της Alicent, του πατέρα της Otto και των παιδιών της, του βασιλιά Aegon και του πρίγκιπα Aemond.

Η δεύτερη σεζόν του «House of the Dragon», που λαμβάνει χώρα 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του επικού «Game of Thrones», θα σηματοδοτήσει επίσημα την έναρξη του «Dance of the Dragons», του εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στους Ταργκάριεν.

Στον απόηχο του φινάλε της πρώτης σεζόν, όπου ο Aemond δολοφονεί τον γιο της Rhaenyra, τον Lucerys και τον δράκο του, ο πόλεμος είναι επικείμενος στο Westeros. Οι μαύροι και οι πράσινοι συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους, τους δράκους και τους νέους συμμάχους για να αναμετρηθούν σε μια αιματηρή, φλογερή μάχη μέχρι θανάτου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο King's Landing, ο νεαρός βασιλιάς Aegon αναβαθμίζει τη διεκδίκηση του Σιδηρού Θρόνου, τον οποίο η ετεροθαλής αδελφή του Rhaenyra θεωρεί ως τη νόμιμη κληρονομιά της από τον εκλιπόντα πατέρα τους. Τα τρέιλερ προϊδεάζουν την επιστροφή στο Winterfell, το χιονισμένο σπίτι των Σταρκ, το οποίο κυβερνά ο Cregan Stark στο prequel.

Η δραματική σειρά φαντασίας βασίζεται στο βιβλίο του George R.R. Martin «Fire & Blood», το οποίο περιγράφει λεπτομερώς την ιστορία του οίκου των Ταργκάριεν. Η 1η σεζόν ακολούθησε την πριγκίπισσα Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) στον αγώνα της να ανακηρυχθεί διάδοχος του βασιλιά Viserys I (Patty Considine) και την προετοιμασία του πολέμου διαδοχής μεταξύ των Ταργκάριεν.

Το 1ο επεισόδιο της 1ης σεζόν συγκέντρωσε σχεδόν 10 εκατομμύρια θεατές, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πρεμιέρα σειράς του HBO στην ιστορία. Ο πρώτος κύκλος 10 επεισοδίων του «House of the Dragon» προβλήθηκε από τις 21 Αυγούστου έως τις 23 Οκτωβρίου 2022.

Δείτε τα δύο τρέιλερ του House of the Dragon: