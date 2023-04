Είναι επίσημο: Έρχεται τηλεοπτική σειρά Χάρι Πότερ -Θα είναι πιστή μεταφορά των βιβλίων, με άλλους ηθοποιούς - iefimerida.gr

Μετά από φήμες και διαρροές, ανακοινώθηκε πλέον επίσημα η τηλεοπτική σειρά που βασίζεται στα βιβλία του Χάρι Πότερ.

Οι πληροφορίες, που ήδη κυκλοφορούσαν, τώρα επιβεβαιώνονται και, με παραγωγό την ίδια τη συγγραφέα του Χάρι Πότερ, την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, η νέα σειρά αναμένεται να είναι πιστή στο περιεχόμενο των βιβλίων του νεαρού μάγου.

Ωστόσο, καθώς πρόκειται για νέα μεταφορά των επιτυχημένων ιστοριών, το καστ των ηθοποιών που θα ερμηνεύσουν τους πασίγνωστους χαρακτήρες θα είναι νέο.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση και το λογότυπο της σειράς Χάρι Πότερ

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Warner Bros. Discovery στον Τύπο και τους επενδυτές στις 12 Απριλίου, κατά την οποία ανακοινώθηκε ότι το HBO Max και το Discovery+ συνδυάζονται επίσημα σε μια νέα υπηρεσία με την ονομασία Max, στην οποία θα προβληθεί η σειρά Χάρι Πότερ.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε στο κοινό την ευκαιρία να ανακαλύψει το Χόγκουαρτς με έναν εντελώς νέο τρόπο» δήλωσε ο Casey Bloys, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της HBO & Max Content.

«Η δέσμευση της Max να διατηρήσει την ακεραιότητα των βιβλίων μου είναι σημαντική για εμένα και ανυπομονώ να συμμετάσχω σε αυτή τη νέα μεταφορά, που θα επιτρέψει έναν βαθμό βάθους και λεπτομέρειας που μόνο μια τηλεοπτική σειρά μεγάλης διάρκειας μπορεί να προσφέρει», δήλωσε η Ρόουλινγκ.

Οι πρώτες αντιδράσεις για την ανάπτυξη τηλεοπτικής σειράς Χάρι Πότερ

Ήδη, η νέα αυτή μεταφορά έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις: μερικά σχόλια αναφέρονται σε πρόσφατες δηλώσεις της Ρόουλινγκ για την τρανς κοινότητα, άλλα εκφράζουν τη χαρά τους για την ύπαρξη της νέας αυτής εκδοχής του Χάρι Πότερ και κάποια μιλούν για μια αχρείαστη μεταφορά.

Καθώς οι ταινίες είναι ιδιαίτερα αγαπητές στο κοινό του Χάρι Πότερ, και αφού δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από την κυκλοφορία τους, αρκετοί φαν δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να δουν τους χαρακτήρες να ερμηνεύονται από άλλους ηθοποιούς, επειδή έχουν συνδέσει το καστ των ταινιών με εκείνους της κινηματογραφικής μεταφοράς.

Πάντως, η άποψη της Ρόουλινγκ ότι τα βιβλία θα μεταφερθούν καλύτερα στη μορφή τηλεοπτικής σειράς έχει ακουστεί και από φαν του Χάρι Πότερ, καθώς ένα μέρος του κοινού θεωρεί ότι οι ταινίες άφησαν εκτός κάποια σημαντικά μέρη της ιστορίας.

Η εμπιστοσύνη, βέβαια, στις παραγωγές του HBO βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, καθώς πρόσφατες κυκλοφορίες, όπως το House of the Dragon (που ετοιμάζεται για δεύτερη σεζόν) και το The Last of Us, καλωσορίστηκαν με πολύ θερμές αντιδράσεις.

Η σειρά δεσμεύεται για 10 χρόνια

Η τηλεοπτική σειρά του HBO Max θα κυκλοφορήσει με «δέσμευση για 10 χρόνια», ενώ κάθε σεζόν θα μεταφέρει ένα βιβλίο.

Η δέσμευση για 10 χρόνια δεν σημαίνει, πάντως, απαραίτητα ότι θα δούμε και 10 κύκλους της σειράς, αφού μπορεί, απλώς, να σημαίνει ότι αυτή θα διαρκέσει για δέκα χρόνια και ότι η κάθε σεζόν θα κυκλοφορεί σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Δεν υπάρχει επίσημη πληροφορία για την κυκλοφορία του πρώτου ή των επόμενων κύκλων, για την ώρα, καθώς φαίνεται ότι το πρότζεκτ βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.

Το πολύ επιτυχημένο φραντσάιζ του Χάρι Πότερ, πάντως, εξακολουθεί να είναι πολύ δημοφιλές. Σε αυτό βοηθούν και κάποιες πρόσφατες κυκλοφορίες, όπως το βιντεοπαιχνίδι Hogwarts Legacy, που αγαπήθηκε από το κοινό και απέσπασε πολύ θετικές κριτικές από τον Τύπο, αλλά και σημαντικό αριθμό πωλήσεων.

