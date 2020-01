H Kάρλα Μπρούνι φωτογραφίζεται ως Αγία Αγνή της Βοημίας με Saint Laurent [εικόνες]

View this post on Instagram

Carla Bruni jako svatá Anežka Česká na obálce únorového #HolyIssue. Carla byla příběhem Anežky natolik nadšená, že ihned souhlasila s focením. V Paříži ji exkluzivně pro #VogueCS nafotil Cameron Postforoosh. Má na sobě košili, kalhoty, pásek, vše @ysl by Anthony Vaccarello, a náušnice @bulgariofficial. Co má múza Gianniho Versaceho a Karla Lagerfelda, bývalá #FirstLadyOfFrance, úspěšná zpěvačka a rytířka Řádu umění a literatury společného s nejslavnější českou světicí? — Carla Bruni as Saint Agnes of Bohemia on the cover of the February #HolyIssue. Carla was so excited about Agnes' story that she immediately agreed to the photo shoot. Shot exclusively for #VogueCS in Paris by Cameron Postforoosh. She wears shirt, pants, and belt from @ysl by Anthony Vaccarello and earrings by @bulgariofficial. What does the muse of Gianni Versace and Karl Lagerfeld, the former #FirstLadyOfFrance, successful singer and knight of the Order of Arts and Literature have in common with the most famous Czech saint? — Nová #VogueCS vychází 16. ledna. Přejete si, abychom vám vydání doručili až domů? Objednávejte na → link v BIU. (https://www.vogue.cz/predplatne) — #VogueCS #OnlyInPrint #24Thedition #ConfashionOfCarla #HolyIssue #CarlaBruni #FebruaryIssue #GianniVersace #KarlLagerfeld #YSL #Bulgari — foto: @cameronpostforoosh, model: @carlabruniofficial, set design a art direction: @kadurielyashar, creative direction: @kralicek, editor-in-chief: @andreabehounkova, styling: @jonathan_huguet, make up: @williambartelmakeup, vlasy: @mr_alexandrycosta, produkce: @maritamajvald, asistenti fotografa: @wollenweber, @juliagrandperretmotin, asistentka stylisty: Marie Soares, text: @loicprigent, speciální poděkování @veroniquerampazzo