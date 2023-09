Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έκλεισε συνωμοτικά το μάτι στην Κέιτ Μίντλετον και οι φανς ξετρελάθηκαν [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον είναι τα πιο δημοφιλή μέλη της βασιλικής οικογένειας και όχι άδικα.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι στην κορυφή της λίστας, με τους royal fans να τους αποθεώνουν σε κάθε τους δημόσια εμφάνιση.

Το πριγκιπικό ζεύγος εντυπωσιάζει κάθε φορά και το βρετανικό κοινό δείχνει ξεκάθαρα την προτίμησή του στο πρόσωπό τους, εν μέσω του «πολέμου» με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ.

Αυτή τη φορά, οι δύο τους εμφανίστηκαν στο τελευταίο επεισόδιο του podcast του Μάικ Τίνταλ «The Good, The Bad and The Rugby», μαζί με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως η πριγκίπισσα Άννα.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράγκμπι, αναδημοσίευσε και ο επίσημος λογαριασμός του Γουίλιαμ και της Κέιτ στο Instagram.

Σε κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο διάδοχος του θρόνου έκλεισε το μάτι στη σύζυγό του, καθώς το ζευγάρι αστειευόταν.

Το τρυφερό στιγμιότυπο συνέβη καθώς η 41χρονη Κέιτ επέμεινε ότι δεν είναι τόσο ανταγωνιστική όσο υποθέτουν όλοι, οδηγώντας στην «παιχνιδιάρικη» απάντηση του συζύγου της.

Κατά τη συζήτηση στο Κάστρο του Γουίνδσορ, τέθηκε το θέμα της ανταγωνιστικότητας, με την Κέιτ και τον Γουίλιαμ να ερωτώνται για τον ανταγωνισμό μεταξύ τους και ένας από τους παρουσιαστές να αποκαλύπτει ότι ο Μάικ Τίνταλ τους συνέκρινε με τη «Μόνικα» από τα «Φιλαράκια», η οποία είναι γνωστή για την ακόρεστη επιθυμία της να είναι η καλύτερη σε όλα.

Η Κέιτ απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι πραγματικά τόσο ανταγωνιστική, δεν ξέρω από πού προήλθε αυτό». Τότε ο Γουίλιαμ της έκλεισε συνωμοτικά το μάτι, χαμογελώντας πονηρά.

Οι φανς του ζευγαριού ξετρελάθηκαν, σχολιάζοντας ότι ήταν μια πολύ τρυφερή, αυθόρμητη αλλά και αστεία στιγμή. Άλλοι σχολίασαν ότι όλοι ξέρουν ότι είναι πολύ ανταγωνιστικοί, αναφερόμενοι ίσως στη ρήξη τους με τους Σάσεξ.

Στη συνέχεια, η πριγκίπισσα Άννα αποκάλυψε ότι τα τρία παιδιά του ζευγαριού, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις, είναι «λίγο ανταγωνιστικά» μεταξύ τους.

Η εμφάνιση του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας στο podcast έγινε πριν από τα ταξίδια τους στη Γαλλία αυτό το Σαββατοκύριακο για να παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι. Η Κέιτ παρακολούθησε τον αγώνα μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής στο Stade de Marseille, ως προστάτης της Ράγκμπι Football Union.

Στη Γερμανία για τους Invictus Games o Χάρι

Την ίδια στιγμή, ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας για τους Invictus Games.

O ίδιος φαίνεται να διασκεδάζει με την ψυχή του, ενώ το πλήθος τον επευφημούσε. Μαθητές αλλά και άλλοι θεατές τον χαιρετούσαν εγκάρδια στη Merkur Spiel-Arena, ενώ ο ίδιος φαινόταν ευδιάθετος και χαμογελαστός.

Ο πρίγκιπας Χάρι στις εξέδρες των Invictus Games /Φωτογραφία: Splashnews

O δούκας του Σάσεξ βρέθηκε στη Βρετανία την παραμονή αλλά και ανήμερα της πρώτης επετείου του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ. Ωστόσο, δεν είχε καμία συνάντηση με τη βασιλική οικογένεια.