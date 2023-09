Με αυτή την κωδική φράση έμαθε η Φρουρά των Γρεναδιέρων για τον θάνατο της Ελισάβετ και έσπευσαν στο παλάτι - iefimerida.gr

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε στις 8/9 από τον θάνατο της Ελισάβετ, της μακροβιότερης βασίλισσας της Μεγάλης Βρετανίας.

Ολοένα και περισσότερες άγνωστες ιστορίες για το τι συνέβη την ημέρα του θανάτου της έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Ο δημοσιογράφος Hugo Vickers αποκάλυψε στην στήλη του στην Daily Mail, πώς «όλοι οι άνθρωποι της βασίλισσας» πληροφορήθηκαν ότι κάτι δεν πάει καλά και έπρεπε να σπεύσουν πίσω στο Παλάτι.

Το τηλεφώνημα και η κωδική φράση

Ήταν Πέμπτη (8/9/2022) όταν ο Αντισυνταγματάρχης της Φρουράς των Γρεναδιέρων έλαβε ένα τηλεφώνημα που του προκάλεσε ανησυχία.

Ο λοχίας των φρουρών του έκανε την φαινομενικά απλή ερώτηση: «Είναι όλα ήσυχα στο αρχηγείο;». «Ήξερα αμέσως ότι υπήρχε μόνο ένας λόγος για τον οποίο θα έκανε αυτή την ερώτηση», είπε ο Αντισυνταγματάρχης J.N.E.B. Shaw. «Και με αυτό ξεκίνησαν οι πιο έντονες 11 μέρες της ζωής μου».

Τα λόγια του, αν και δεν ήταν κάποιος επίσημος κώδικας, ήταν αρκετά για να σηματοδοτήσουν τον επικείμενο θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β', αργότερα το ίδιο απόγευμα.

Καθώς άφησε κάτω το τηλέφωνο, ο Αντισυνταγματάρχης άπλωσε το χέρι στο κάτω δεξιά συρτάρι του γραφείου του και έβγαλε έναν φάκελο που ήταν έτοιμος και σφραγισμένος εδώ και πολλά χρόνια. Είχε πάνω του γραμμένη την κωδική ονομασία: «Brigade Major's Operation London Bridge».

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για τον θάνατο της Ελισάβετ /Φωτογραφία: AP Photo

Οι κινήσεις μετά την ανακοίνωση του θανάτου της Ελισάβετ

Η πρώτη του κίνηση ήταν να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη σχεδιασμού στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας του Λονδίνου, με άμεση προτεραιότητα την ανάκληση όλων των βασικών στρατευμάτων.

Αυτά περιελάμβαναν το The King's Troop Royal Horse Artillery, οι μισοί από αυτούς ήταν ακόμη σε καλοκαιρινή άδεια, καθώς έπρεπε να είναι παρόντες για να πραγματοποιήσουν τους κανονιοβολισμούς στο Hyde Park εντός έξι ωρών από τον θάνατο της μονάρχη.

Ζητήθηκε ακόμη να επιστρέψουν αμέσως τα μέλη του Bearer Party, τα οποία είχαν αναπτυχθεί για την Επιχείρηση Shader στο Ιράκ. Οι στρατιώτες που είχαν αφήσει τα μαλλιά τους να μακρύνουν κάτω από τον μπερέ τους, κουρεύτηκαν αμέσως για να είναι έτοιμοι.

Η επίσημη ανακοίνωση του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ θυροκολλημένη στο Μπάκιγχαμ /Φωτογραφία: AP Photo/Frank Augstein

Ο ταξίαρχος Τζέιμς Στόφορντ των Ιρλανδών Φρουρών ήταν στον γάμο της κόρης του Ίζι στην Κέρκυρα, όπου το τηλέφωνό του βούιζε για πολλές ώρες με προειδοποιήσεις για επικείμενη ανακοίνωση. Ενώ έβγαζε λόγο στην γαμήλια δεξίωση, το τηλέφωνό του δονήθηκε ξανά στην τσέπη του. Το μήνυμα έγραφε: «Έχετε εντολή να επιστρέψετε αμέσως στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αναλάβετε τα καθήκοντά σας για την κηδεία της Αείμνηστης Μεγαλειότητάς της ως μέλος του The Honorable Corps of Gentlemen At Arms».

Ο Ταξίαρχος είπε τους καλεσμένους να σηκώσουν ένα ποτήρι για νύφη και τον γαμπρό και ένα άλλο για την βασίλισσα Ελισάβετ.

Όμως οι επιπλοκές δεν σταμάτησαν εκεί. Οι τρομπετίστες του ιππικού είχαν αποβιβαστεί στον Καναδά μόλις 24 ώρες νωρίτερα. Ήταν υποχρεωμένοι να γυρίσουν πίσω αμέσως με υπερατλαντική πτήση.

Η πομπή με το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ /Φωτογραφία: AP Photo

Ο Αντισυνταγματάρχης Διοικητής του Ιππικού Μαρκ Μπέρι, ο ρόλος του οποίου ήταν να επιβλέπει το προσκύνημα στην Αίθουσα του Γουέστμινστερ, βρισκόταν στη θέση του για μόλις ένα μήνα. Γνωστός ως «Silver Stick», η πρώτη του δουλειά ήταν να ανακαλέσει τους αξιωματικούς από το Μπαγκλαντές, το Ιράκ, τη Σαουδική Αραβία και την Αμερική. Ο ένας ήταν, μάλιστα, σε μήνα του μέλιτος.

Επειδή η Βασίλισσα πέθανε στο Κάστρο Μπαλμόραλ, η «Επιχείρηση Μονόκερος» τέθηκε σε εφαρμογή στη Σκωτία για να συντονίσει τις δεκαήμερες παρελάσεις και το λαϊκό προσκύνημα.

Η πομπή της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ /Φωτογραφία: AP Photo/Vadim Ghirda, Pool

Έτσι, το Σαββατοκύριακο 10-11 Σεπτεμβρίου 2022 ξεκίνησαν οι εντατικές προετοιμασίες για την μεγαλοπρεπή τελετή της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ, που έμεινε στην ιστορία καθώς ολοκληρωνόταν η Δεύτερη Ελισαβετιανή Εποχή για την Βρετανία.

