Εκπληξη: Τρία πολύ καλά εστιατόρια της Αθήνας που δεν περιμέναμε να κάνουν delivery

Το τελευταίο διάστημα σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει πως στο delivery, πέρα από τις κλασικές επιλογές της πίτσας ή σουβλάκι, στο παιχνίδι μπαίνουν πλέον και τα λεγόμενα καλά εστιατόρια της πόλης, τα οποία διαμορφώνουν ανάλογα το μενού τους για delivery και προσαρμόζονται στα δεδομένα της εποχής, διατηρώντας και τη σχέση τους με το κοινό.

Πρόκειται για εστιατόρια καλά και αγαπημένα ή εστιατόρια που απλά «αντιστέκονταν» σθεναρά στο delivery. Δεδομένου όμως ότι ο χώρος της εστίασης θεωρείται από τους πλέον πληττόμενους της πανδημίας, το delivery όλα δείχνουν πως είναι ο μοναδικός τρόπος για να κρατηθούν ανοιχτές οι επιχειρήσεις.

Πρόκειται άλλωστε για μια τάση η οποία παρατηρείται και διεθνώς στον κλάδο της εστίασης, καθώς στο εξωτερικό ακόμη και βραβευμένα με αστέρια Michelin εστιατόρια κάνουν πλέον και delivery, το οποίο βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις προσαρμόζεται στο ύφος μαγαζιού.

Τα στηρίζουμε λοιπόν σε αυτή τους την προσπάθεια και παραγγέλνουμε τις εκλεκτές τους γεύσεις που καλύπτουν ευρεία γκάμα γευστικών προτιμήσεων για να απολαύσουμε προσεγμένο φαγητό, στην θαλπωρή του σπιτιού μας.

Matsuhisa Athens

To Matsuhisa είναι συνδεδεμένο με πλούσιες γευστικές εμπειρίες, όντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands του fine dining σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλωστε ο Nobuyuki Matsuhisa, πιο γνωστός ως Nobu είναι ο Ιάπωνας σεφ και δημιουργός των διάσημων εστιατορίων Matsuhisa και Nobu, πολυβραβευμένος και ένας πραγματικός σταρ της γαστρονομίας.

Το Matsuhisa Αthens από την άλλη είναι συνώνυμο της Αθηναϊκής Ριβιέρας και ένα από τα καλύτερα εστιατόρια για fine dining κουζίνα στην χώρα. Το delivery στο Matsuhisa λοιπόν, θα μπορούσε να γίνει μόνο με τους δικούς του όρους. Έτσι το Matsuhisa Αthens στα νέα δεδομένα και φέρνει τη μαγεία της Nobu japanese κουζίνας του στη θαλπωρή του σπιτιού σας.

Μάλιστα η Matsuhisa Athens Home Fine Dining εγγυάται την παροχή μίας premium υπηρεσίας delivery service που ανταποκρίνεται στα υψηλά standards του Matsuhisa Athens, με ακριβά αυτοκίνητα να φεύγουν καθημερινά από το ελληνικό εστιατόριο του διάσημου σεφ για να μεταφέρουν τις παραγγελίες στην ευρύτερη περιοχή.

Που: Matsuhisa Athens, Απόλλωνος 40 (Four Seasons Astir Palace), Βουλιαγμένη, Τηλέφωνο: 210 8960510

Εστιατόριο Παπαδάκης

Χρόνια τώρα η Αργυρώ Μπαρμπαρήγου και ο συζυγός της Μανώλης Μανωλάκης σερβίρουν μοναδικές γκουρμέ γεύσεις της ελληνικής κουζίνας σε έναν ξεχωριστό χώρο στο Κολωνάκι.

Τώρα όμως το Εστιατόριο Παπαδάκης φέρνει τις υπέροχες γεύσεις του στο χώρο σας, μέσω του νέου διαδικτυακού του συστήματος παραγγελίας delivery Παπαδάκης στο Σπίτι.

Απολαύστε θαλασσινά, φρέσκο ψάρι και νόστιμο σπιτικό φαγητό με ένα κλικ.

Που: Εστιατόριο Παπαδάκης, Φωκυλίδου 15 & Βουκουρεστίου Κολωνάκι, Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 3608621

Birdman



Αλλο ένα εστιατόριο που δεν χρειάζεται συστάσεις είναι το Birdman, του Αρη Βεζενέ που από το καλοκαίρι ακόμη ξεκίνησε κάτι αρκετά πρωτοποριακό. Τη νέα υπηρεσία delivery και take away υπό το όνομα «Ekiben by Birdman» όπου αγαπημένα και γνωστά πιάτα του Birdman, εμπνευσμεύνα από τα bento boxes των σιδηροδρομικών σταθμών της Ιαπωνίας, έρχονται στην πόρτα σας.

Για την ιστορία να πούμε πως «Ekiben» ονομάζεται ένα συγκεκριμένο είδος bento box (πακέτο με ατομικό γεύμα) που πουλιέται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Ιαπωνίας.

«Eki» σημαίνει σταθμός και το «ben» είναι σύντμηση της λέξης bento. Και κάπως έτσι εγένετο το Ekiben, τα οποία έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή την δεκαετία του 80, όταν οι περισσότεροι ταξίδευαν με τρένο και ένα γεύμα κατά το ταξίδι ήταν απαραίτητο. Τότε διάφοροι σιδηροδρομικοί σταθμοί έγιναν γνωστοί για τα λαχταριστά ekiben τους, τα οποία τώρα μπορείτε κι εσείς να γευτείτε.

Πού: Για take away Birdman, Βουλής 35, Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 3212800 ή μέσω Wolt