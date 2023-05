O εκβιασμός του βασιλιά Καρόλου στην πρώην βοηθό της βασίλισσας που εκδίωξε από το σπίτι της στο παλάτι - iefimerida.gr

Νέα σελίδα στη ζωή της ξεκινά η πρώην βοηθός της βασίλισσας Ελισάβετ μετά από 20 και πλέον χρόνια στην υπηρεσία της κι αυτό με εντολή του βασιλιά Καρόλου!



Η Άντζελα Κέλι, μία από τις πιο στενές φίλες και βοηθούς της βασίλισσας Ελισάβετ -ήταν τόσο δεμένες που φορούσε τα καινούρια παπούτσια της βασίλισσας για να ανοίξουν και η γυναίκα στην οποία πήγαινε συχνά η μονάρχης για να πιει το τσάι της – βρέθηκε πρόσφατα προ εκπλήξεως διότι ο βασιλιάς Κάρολος της έκανε έξωση από το σπίτι όπου κατοικούσε εντός του κάστρου Γουίνδσορ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σπίτι όπου ζούσε η Αντζελα Κέλι στο κάστρο Γουίνδσορ

Ο εκβιασμός του βασιλιά Καρόλου και η «συμφωνία φίμωσης»

Τώρα όμως, η Daily Mail αποκαλύπτει το παρασκήνιο αυτής της έξωσης. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως ένας ανώτερος σύμβουλος του παλατιού, που ενεργούσε φυσικά για λογαριασμό του βασιλιά Καρόλου, παρουσίασε στην Άντζελα Κέλι μια συμφωνία «μη αποκάλυψης» όπως λέγεται. Ή γράφεις κι άλλο αποκαλυπτικό βιβλίο για τη ζωή πίσω από τις πύλες του παλατιού ή σου δίνουμε ένα καινούριο σπίτι (στα βόρεια της χώρας βέβαια, αλλά δεν θα την πείραζε γιατί θα ήταν πιο κοντά στην οικογένειά της).

Η βασίλισσα Ελισάβετ με την βοηθό της Άντζελα Κέλι σε επίδειξη μόδας παρουσία της Άννας Γουίντουρ

Υπενθυμίζεται πως η βοηθός της βασίλισσας Ελισάβετ είχε πάρει το «οκ» από την μονάρχη να γράψει ένα ακόμη – τρίτο - βιβλίο σχετικά με την ζωή στο παλάτι, κάτι που η βασίλισσα θεωρούσε ότι θα την βοηθούσε να ζήσει αξιοπρεπώς μετά το θάνατό της.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα όμως αυτή «εντολή φίμωσης» όπως την χαρακτήρισε καλά τοποθετημένη πηγή του παλατιού, θα καταστήσει δύσκολα τα μελλοντικά κέρδη με βάση τις δημόσιες αποκαλύψεις για τη βασιλική οικογένεια. Μάλιστα, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας – εκβιασμού, η Άντζελα Κέλι εμποδίζεται να χρησιμοποιήσει τις λέξεις «βασιλιάς» και «παλάτι» για εμπορικούς σκοπούς.

Η Άντζελα Κέλι στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ

Τι φοβήθηκε ο βασιλιάς

Ο βασιλιάς μάλιστα, λέγεται πως θεώρησε ότι η Άντζελα Κέλι το «παρατράβηξε» στο δεύτερο βιβλίο της με τίτλο «The Other Side Of The Coin: The Queen, The Dresser And The Wardrobe» ως προς την αποκάλυψη πολλών προσωπικών λεπτομερειών για τη βασιλική οικογένεια.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βασίλισσα Ελισάβετ στην κηδεία του συζύγου της, πρίγκιπα Φίλιππου

Συγκεκριμένα, στο βιβλίο αυτό , η Άντζελα Κέλι σε κάποιο σημείο, περιγράφει τη συμπεριφορά της βασίλισσας μετά την κηδεία του συζύγου της, πρίγκιπα Φίλιππου, αποκαλύπτοντας: «Τη βοήθησα να βγάλει το παλτό και το καπέλο της και δεν ειπώθηκε λέξη. Στη συνέχεια, η βασίλισσα πήγε στο καθιστικό της, έκλεισε την πόρτα πίσω της και έμεινε μόνη με τις σκέψεις της».