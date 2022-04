Η προσωπική βοηθός της βασίλισσας αποκαλύπτει: Τι έκανε η Ελισάβετ αμέσως μετά την κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου - iefimerida.gr

Τι έκανε η βασίλισσα Ελισάβετ μετά την κηδεία του συζύγου της, πρίγκιπα Φίλιππου; Το δεξί της χέρι αποκαλύπτει.



Η Άντζελα Κέλι, η οποία ήταν η στιλίστρια της βασίλισσας για περισσότερα από 30 χρόνια, κάνει αποκαλύψεις για την δύσκολη περίοδο στη ζωή της Αυτού Μεγαλειότητας, σε μια ενημέρωση των απομνημονευμάτων της με τίτλο « The Other Side Of The Coin: The Queen, The Dresser And The Wardrobe».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι έκανε μετά την κηδεία του Φίλιππου, η βασίλισσα Ελισάβετ

Η εικόνα της μαυροντυμένης βασίλισσας Ελισάβετ να κάθεται μόνη της, βυθισμένη στις σκέψεις της, μακριά από τους υπόλοιπους 30 παραβρισκόμενους στην κηδεία του Φίλιππου, στοιχειώνει τους Βρετανούς. Τι ακριβώς όμως συνέβη μετά την επιστροφή της στο κάστρο Γουίνδσορ από την κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου; «Τη βοήθησα να βγάλει το παλτό και το καπέλο της και δεν ειπώθηκε λέξη. Στη συνέχεια, η βασίλισσα πήγε στο καθιστικό της, έκλεισε την πόρτα πίσω της και έμεινε μόνη με τις σκέψεις της» γράφει η Κέλι για τις στιγμές μετά την κηδεία σε ένα απόσπασμα που δημοσιεύει το περιοδικό Hello.



Η μαυροντυμένη βασίλισσα Ελισάβετ στην κηδεία του συζύγου της, Φίλιππου

Η Κέλι, η οποία είναι επίσης προσωπική της βοηθός, ήταν μεταξύ των έμπιστων ατόμων που αποτελούσαν μέρος της «βασιλικής φούσκας» - του πυρήνα του βασιλικού οίκου που έμεινε με την βασίλισσα και τον πρίγκιπα Φίλιππο κατά τη διάρκεια του lokcdown λόγω του κορωνοϊού. Αυτό σήμαινε ότι ήταν επίσης στο πλευρό της μονάρχη τις ημέρες μετά το θάνατο του συζύγου της και είχε την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσει στη μικρή κηδεία.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ζοφερή» η ατμόσφαιρα μεταξύ του προσωπικού, λίγο πριν την κηδεία του Φίλιππου

Γράφοντας για την ημέρα που πέθανε ο δούκας του Εδιμβούργου, η Κέλι είπε ότι η ατμόσφαιρα μεταξύ του προσωπικού που διέμενε στο κάστρο Γουίνδσορ ήταν «ζοφερή» και πως μόνο λίγα μέλη του προσωπικού ενημερώθηκαν για το θάνατό του, αφού πρώτα φυσικά, ενημερώθηκαν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.



Το ειδικά διαμορφωμένο Land Rover που μετέφερε το φέρετρο του πρίγκιπα Φίλιππου

Την ημέρα της κηδείας του πρίγκιπα Φίλιππου στο Γουίνδσορ, επιτράπηκε στα μέλη του προσωπικού να σταθούν έξω από την πόρτα του πύργου Αουγκούστα, απέναντι από το St. George Hall. «Οι κομμωτές της βασίλισσας, οι υπηρέτες, οι σεφ, οι οικονόμοι και οι υπάλληλοι του κάστρου στάθηκαν όλοι προσοχή καθώς το φέρετρο του δούκα του Εδιμβούργου τοποθετήθηκε προσεκτικά στο Land Rover που είχε σχεδιαστεί ειδικά για εκείνη τη μέρα» θυμάται η Άντζελα Κέλι. Πρόσθεσε πως τα μέλη του προσωπικού ήταν εμφανώς θλιμμένα και πως οι σκέψεις τους πρέπει να ήταν με την βασίλισσα που θα αποχαιρετούσε τον επί 73 χρόνια σύζυγό της.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άντζελα Κέλι: Το δεξί χέρι της βασίλισσας Ελισάβετ

Αξίζει να σημειωθεί πως η βασίλισσα Ελισάβετ και η Άντζελα Κέλι - κόρη ρωμαιοκαθολικού οδηγού γερανού από το Λίβερπουλ – πέρασαν τα τελευταία 20 χρόνια σφυρηλατώντας μια πολύ στενή σχέση. Είναι μάλιστα, τόσο κοντά στη μονάρχη που έχει γράψει δύο βιβλία με την έγκριση της βασίλισσας και ζει σε ένα σπίτι στους χώρους του κάστρου Γουίνδσορ. Η βασίλισσα την επισκέπτεται συχνά για να απολαύσουν ένα φλιτζάνι τσάι. Η Κέλι δίνει σπάνια συνεντεύξεις, αλλά σε μία από αυτές αποκάλυψε: «Είμαστε δύο τυπικές γυναίκες. Συζητάμε για ρούχα, μακιγιάζ και κοσμήματα».