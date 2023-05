Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο άφησε έκθαμβες τις Κάννες -Γιατί όλοι λένε ότι αυτή είναι η καλύτερη ερμηνεία της καριέρας του - iefimerida.gr

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο συναντήθηκε ξανά με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τον Μάρτιν Σκορτσέζε στην ταινία Killers of the Flower Moon η οποία παρουσιάστηκε στις Κάννες και έκλεψε τις εντυπώσεις.

Η ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε «Killers of the Flower Moon» (Οι δολοφόνοι του λουλουδένιου φεγγαριού) καταχειροκροτήθηκε επί εννέα λεπτά από το κοινό στην πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Καννών το βράδυ του Σαββάτου.

Και καθώς έρχονται οι πρώτες κριτικές για το τρεισήμισι ωρών έπος, είναι βέβαιο ότι το πρώτο γουέστερν του εμβληματικού σκηνοθέτη θα καταγραφεί ως «θρίαμβος».

Ένα ευρύ φάσμα κριτικών κινηματογράφου έχει ήδη δώσει στην ταινία του Λεονάρντο Ντι Κάπριο πέντε αστέρια σε όλους τους τομείς, με έναν μάλιστα να τη χαρακτηρίζει ως την καλύτερη του είδους της.

Killers of the Flower Moon: Η ταινία με Ντι Κάπριο, Σκορτσέζε, Ρόμπερντ Ντε Νίρο

Λέξεις όπως «καυτή» και «αριστούργημα» ακούστηκαν από τους κριτικούς που κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους ένα εισιτήριο για την πρώτη προβολή.

Το IndieWire είπε ότι ο DiCaprio δίνει «την καλύτερη ερμηνεία του», ενώ ο Guardian έδωσε πέντε αστέρια για ένα «αξιοσημείωτο έπος για την αιματηρή γέννηση της Αμερικής».

Υπήρξαν και κάποιες αντίθετες απόψεις, όπως αυτή που εκφράστηκε στους Times.

Ο Σκορτσέζε παρουσίασε το Killers of the Flower Moon στις Κάννες, κάνοντας το ντεμπούτο του σε ένα σαρωτικό αμερικανικό έπος για την απληστία και την εκμετάλλευση στις αιματοβαμμένες πεδιάδες ενός καταυλισμού του έθνους Οσάγε στην Οκλαχόμα της δεκαετίας του 1920.

Η τελευταία ταινία του Σκορτσέζε -με πρωταγωνιστές τους Ντι Κάπριο, Λίλι Γκλάντστοουν και Ρόμπερτ Ντε Νίρο- είναι μία από τις πιο φιλόδοξές του. Διασκευάζοντας το μπεστ σέλερ του Ντέιβιντ Γκραν, διαρκεί σχεδόν τρεισήμισι ώρες και κόστισε στην Apple 200 εκατομμύρια δολάρια για να γυριστεί.

Τίποτα δεν αναμενόταν περισσότερο στο φετινό φεστιβάλ των Καννών από το Killers of the Flower Moon που φάνηκε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες αυτές.

Απέσπασε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα και επανειλημμένες επευφημίες για τον 80χρονο Σκορτσέζε, ο οποίος έκανε πρεμιέρα στην πρώτη του ταινία στις Κάννες μετά το «After Hours» το 1985.

Απευθυνόμενος στο πλήθος μετά την προβολή, είπε: «Το γυρίσαμε αυτό πριν από δύο χρόνια στην Οκλαχόμα».

Στο κόκκινο χαλί για την ταινία μαζί με το ευρύ καστ βρέθηκαν ο διευθύνων σύμβουλος της Apple Τιμ Κουκ, καθώς και οι ηθοποιοί Κέιτ Μπλάνσετ, Σάλμα Χάγιεκ, Πολ Ντάνο και Ιζαμπέλ Ιπέρ.

Ο Σκορτσέζε και ο συν-σεναριογράφος Ερικ Ροθ επικεντρώνουν την ιστορία τους στον Ernest Burkhart (τον οποίο υποδύεται ο Ντι Κάπριο, στην έβδομη συνεργασία του με τον Σκορτσέζε), έναν βετεράνο του Α' Παγκοσμίου Πολέμου που ερωτεύεται τη Mollie Brown (Gladstone), μέλος μιας πλούσιας οικογένειας Οσάγε.

Σηματοδοτεί την πρώτη ταινία του DiCaprio στη μεγάλη οθόνη μετά την ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο Once Upon A Time In Hollywood του 2019. Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία Don't Look Up του 2021, η οποία προβάλλεται στο Netflix.

Η ταινία διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1920 και επικεντρώνεται στην έρευνα του FBI για μια σειρά δολοφονιών μετά τη σφαγή αρκετών μελών της φυλής Oσάγε στην Οκλαχόμα.

Το Killers of the Flower Moon εστιάζει σε ένα ελάχιστα δημοσιοποιημένο κεφάλαιο της αμερικανικής ιστορίας που αφορά τους Οσάγε.

Τη δεκαετία του 1920, η φυλή των Οσάγε έγινε πλούσια σχεδόν εν μία νυκτί, αφού ανακαλύφθηκε πετρέλαιο κάτω από τη γη τους, αποφέροντάς τους περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα στο αποκορύφωμα της περιόδου αυτής, σύμφωνα με την Ιστορική Εταιρεία της Οκλαχόμα.

Η ταινία Killers of the Flower Moon προβλήθηκε εκτός συναγωνισμού στις Κάννες.

Είναι η πρώτη φορά που ο Σκορτσέζε, ο οποίος κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα το 1976 για τον Ταξιτζή, παρουσιάζει ταινία εδώ από το 1985, αν και διετέλεσε πρόεδρος της κριτικής επιτροπής το 1998.

Η ταινία θα κάνει το ντεμπούτο της σε περιορισμένο αριθμό αιθουσών στις 6 Οκτωβρίου, ενώ η ευρεία προβολή της έχει προγραμματιστεί για τις 20 Οκτωβρίου.