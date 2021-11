The Crown: Διέρρευσε το όνομα του ηθοποιού που θα «παίξει» τον πρίγκιπα Ουίλιαμ -Η σχέση του με τον τηλεοπτικό Κάρολο | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Η δημοφιλής σειρά του Netflix, The Crown, βρήκε τον έφηβο που θα υποδυθεί τον νεαρό πρίγκιπα Ουίλιαμ στην πολυαναμενόμενη πέμπτη σεζόν.

Όπως αποκαλύπτει το αμερικανικό Variety, έπειτα από καστ σε όλη τη Βρετανία για το παιδί εκείνο που θα ενσαρκώσει τον πρίγκιπα Ούλιαμ στην τρυφερή ηλικία των 15 ετών, όταν και έχασε τη μητέρα του πριγκίπισσα Νταϊάνα, η παραγωγή του The Crown κατέληξε στο πρόσωπο του πρωτότοκου γαλαζοαίματου της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Αυτός δεν θα είναι άλλος από τον Σέναν Γουέστ, πραγματικό γιο του ηθοποιού Ντόμινικ Γουέστ που θα αναλάβει στην πέμπτη σεζόν τον ρόλο του πρίγκιπα Καρόλου. Ο τελευταίος παίρνει τη σκυτάλη στον ρόλο του διαδόχου του θρόνου για το The Crown από τον Τζος Ο’ Κόνερ.

Τον ρόλο της πριγκίπισσας Νταϊάνα θα υποδυθεί στα νέα επεισόδια η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, η οποία θα ενσαρκώσει την μητέρα του Ουίλιαμ και του Χάρι στα τελευταία χρόνια της ζωής της, λίγο πριν το δυστύχημα στο Παρίσι, όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

Άλλωστε, οι ηθοποιοί της σειράς, Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι και Ντόμινικ Γουέστ εθεάθησαν να γυρίζουν σκηνές τον περασμένο Οκτώβριο στο διάσημο γιο του «Christina O», στις ακτές των Βαλεαρίδων Νήσων.

Σε αυτές τις σκηνές το The Crown έχει «στρατολογήσει» και έναν Έλληνα ηθοποιός, τον Σπύρο Μπιμπίλα, που θα υποδυθεί τον εφοπλιστή Γιάννη Λάτση.

Πότε θα δούμε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στο The Crown

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα μπει στα τελευταία επεισόδια της πέμπτης σεζόν του The Crown, λίγο πριν το δυστύχημα. Το περιοδικό υποστηρίζει πως η παραγωγή επέλεξε τον γιο του πρωταγωνιστή, αφού έλαβε ένα βίντεο του 13χρονου από τον ατζέντη του.

Η παραγωγή της σειράς του Netflix δεν έχει ακόμη διευκρινίσει αν θα αποτυπώσει και τα γεγονότα της καταδίωξης της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του Ντότι Αλ Φαγέντ που οδήγησαν στο δυστύχημα το 1997.

Σε κάθε περίπτωση, είναι δεδομένο πως ο γιος του Αιγύπτιου κροίσου, με τον οποίο η πριγκίπισσα Νταϊάνα διατηρούσε ερωτικό δεσμό τα τελευταία χρόνια της ζωής της θα εμφανιστεί στο The Crown. Τον ρόλο του αναμένεται να υποδυθεί ο Χαλίντ Αμπντάλα.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα με τον Ουίλιαμ παιδί / Φωτογραφία: AP Photos

Η σειρά The Crown έχει αποκτήσει εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, ενώ έχει αποφέρει στο Netflix και σειρά διακρίσεων και τηλεοπτικών βραβείων, παρά τις «παραφωνίες» και τα παράπονα μελών της οικογένειας Σπένσερ πως δεν αποτυπώνει με ακρίβεια τα γεγονότα.

Το μοτίβο του The Crown θέλει οι πρωταγωνιστές της σειράς, τα μέλη δηλαδή της βασιλικής οικογένειας να αλλάζουν κάθε δύο σεζόν, προκειμένου να αποτυπώσουν κάθε χαρακτήρα σε διαφορετική ηλικία.

Το καστ του The Crown που γνωρίζουμε ως σήμερα

Από πολύ νωρίς, το Netflix ανακοίνωσε πως στη θέση της εκπληκτικής Ολίβια Κόουλμαν, για τον ρόλο της βασίλισσας Ελισάβετ θα δούμε την Ιμέλντα Στόντον.

Η Ιμέλντα Στόντον στον ρόλο της βασίλισσας Ελισάβετ

Η Αγγλίδα ηθοποιός είναι πιθανότατα περισσότερο γνωστή στο κοινό εκτός βρετανικών συνόρων για τον ρόλο της στη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ». Πρόσφατα κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες της Ιμέλντα Στόντον από τα γυρίσματα του πέμπτου κύκλου-ξεκίνησαν στα τέλη Ιουλίου- αποκαλύπτοντας περαιτέρω την εντυπωσιακή μεταμόρφωση της σε βασίλισσα.



Ετσι θα μοιάζουν η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο πρίγκιπας Κάρολος

Νέοι, πιο ώριμοι ηθοποιοί όμως έρχονται να αναλάβουν στο The Crown και τους ρόλους του πρίγκιπα Καρόλου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Στα γοβάκια της τελευταίας, τα χρόνια που οδήγησαν στο τραγικό της δυστύχημα στο Παρίσι, θα δούμε την Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι.

Η Αυστραλίδα ηθοποιός έχει εμφανιστεί στο παρελθόν σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, όπως ο «Υπέροχος Γκάτσμπι», αλλά και το blockbuster “Guardians of the Galaxy 2”.

«Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τα λόγια και οι πράξεις της ζουν στην καρδιά τόσων πολλών. Αποτελεί αληθινό προνόμιο και τιμή να συμμετέχω σε αυτή την εξαιρετική σειρά, η οποία με κράτησε από το πρώτο επεισόδιο» ήταν το σχόλιο της ηθοποιού μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας της με το The Crown.

Η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι στην πρώτη εικόνα της ως πριγκίπισσα Νταϊάνα

Η μεταμόρφωση της σε πιο ώριμη πριγκίπισσα Νταϊάνα, όπως την παρακολουθούμε στη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα είναι πράγματι εντυπωσιακή.

Η ηθοποιός με το χαρακτηριστικό κοντό κούρεμα της πριγκίπισσας εμφανίζεται ξαπλωμένη στον καναπέ, έχοντας στην ποδιά της ένα γράμμα. Διαβάζουμε πως η πέμπτη σεζόν του The Crown ενδεχομένως να περιλαμβάνει και την περιβόητη συνέντευξη της Νταϊάνα στο BBC, για την οποία πολύς λόγος έχει γίνει τελευταία.

Ο ώριμος πρίγκιπας Κάρολος στο The Crown

Ο Ντομινίκ Γουέστ, γνωστός από τη συμμετοχή του στο The Wire και το The Affair, για το οποίο απέσπασε και μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα, αναλαμβάνει να ενσαρκώσει τον πρίγκιπα Κάρολο στην πέμπτη, αλλά και την έκτη σεζόν του The Crown.

Ο ηθοποιός Ντομινίκ Γουέστ, στον ρόλο του πρίγκιπα Καρόλου

Ο ηθοποιός εμφανίζεται στο στιγμιότυπο που έδωσε η παραγωγή του The Crown με τη χαρακτηριστική κουπ του πρίγκιπα Καρόλου, φορώντας ένα κλασικό γκρι/καφέ σακάκι και ριγέ γραβάτα.

Τον Ιούνιο τέλος, έγινε γνωστό πως ο ηθοποιός Τζόνι Λι Μίλερ (θα τον θυμάστε από τη σειρά Elementary) θα υποδυθεί τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό, Τζον Μέιτζον, ο οποίος έμεινε στο νούμερο 10 της οδού Ντάουνινγκ από το 1990 ως και το 1997.

Ο Αιγύπτιος κληρονόμος μιας αμύθητης περιουσίας και κινηματογραφιστής, Ντότι Αλ Φαγέντ συνδέθηκε ερωτικά με την πριγκίπισσα Νταϊάνα και βρήκε τραγικό θάνατο πλάι της, στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997.

Ο Καλίντ Αμπντάλα θα υποδυθεί τον Ντόντι Αλ Φαγέντ / Φωτογραφία: AP Photos

Τον ρόλο του Ντόντι στη σειρά αναλαμβάνει, σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, ο Καλίντ Αμπντάλα, ενώ εκείνον του κροίσου πατέρα του και πρώην ιδιοκτήτη των Harrods, θα υποδυθεί ο Σαλίμ Ντόου.